Dual Vision Pro EA

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DualVision Pro EA ( Визуальный индикатор в комплекте)

DualVision Pro — это мультивалютный торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, ценящих полную прозрачность и системную точность. Основанный на матрице адаптивного скользящего стопа ATR и фильтрации сглаженных свечей Heikin-Ashi, DualVision Pro находит глобальные развороты тренда на ранних стадиях, отсеивая ложные рыночные шумы.

В отличие от стандартных советников-«черных ящиков», DualVision Pro поставляется в комплекте с специальным визуальным индикатором, который с точностью до 100% отображает внутреннюю логику и алгоритм принятия решений EA прямо на вашем графике.

 Ключевые особенности

  • Полная визуализация: Входящий в комплект индикатор отображает точные уровни скользящего стопа (Trailing Stop) и точки разворота тренда, используемые роботом.

  • Мультивалютный сканер: Мониторит и торгует несколькими парами одновременно (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD) прямо с одного графика.

  • Умный риск-менеджмент: Встроенный авто-расчет лота и проверка свободной маржи в реальном времени гарантируют стабильную работу на депозитах любого размера.

  • Фильтрация Heikin-Ashi: Использует сглаживание ценового действия для защиты от ложных пробоев в периоды высокой волатильности.

  • Строгое исполнение сделок: Система отслеживания позиций исключает дублирование входов и автоматически разворачивает сделки без ручного вмешательства.

  • Совместимость с проп-фирмами и любыми брокерами: Полностью поддерживает счета Netting и Hedging, устойчив к расширению спреда и проскальзываниям.

 Стратегия и методология

DualVision Pro работает на базе динамической трендоследящей архитектуры:

  1. Определение тренда: Рассчитывает адаптивную границу скользящего стопа на основе волатильности ATR и динамики свечей.

  2. Подтверждение разворота: Сделка открывается строго на закрытии бара при пересечении динамической границы (смена бычьего тренда на медвежий или наоборот).

  3. Сопровождение позиции: Автоматически закрывает противоположные ордера и переворачивает позицию в направлении текущего импульса.

 Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендуемое значение
Таймфрейм H1 или M30
Минимальный депозит $100 (Центовый счет) / $1,000 (Стандартный счет)
Торговые пары Основные валютные пары и XAUUSD (Золото)
Тип счета ECN / Low Spread

🔧 Описание входных параметров (Inputs)

  • SymbolsList : Список торгуемых символов через запятую (например: EURUSD,GBPUSD,USDJPY,XAUUSD ).

  • LotSize : Базовый объем лота на сделку.

  • UseDynamicMargin : Автоматическое уменьшение лота при нехватке свободной маржи для защиты депозита.

  • KeyValue1 : Чувствительность трендового движка (чем выше значение, тем шире стоп-лосс; чем ниже — тем чувствительнее).

  • ATRPeriod1 : Период расчета волатильности ATR.

  • UseHeikin-Ashi1 : Включает сглаживание свечей для более чистых сигналов.

Что входит в комплект:

  • Советник DualVision Pro EA (.ex5)

  • Сопутствующий индикатор DualVision Indicator (.ex5)

  • Файлы настроек (Presets) и инструкция по установке


Отзывы 1
Mactrade1718
391
Mactrade1718 2026.07.27 09:29 
 

Very good EA as compare to lot of EA, and user support are great too

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Фильтр:
Mactrade1718
391
Mactrade1718 2026.07.27 09:29 
 

Very good EA as compare to lot of EA, and user support are great too

Godwin Edward Enyali
4772
Ответ разработчика Godwin Edward Enyali 2026.07.27 10:33
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