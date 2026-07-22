Dual Vision Pro EA
- Эксперты
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- Версия: 2.2
- Активации: 5
DualVision Pro — это мультивалютный торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, ценящих полную прозрачность и системную точность. Основанный на матрице адаптивного скользящего стопа ATR и фильтрации сглаженных свечей Heikin-Ashi, DualVision Pro находит глобальные развороты тренда на ранних стадиях, отсеивая ложные рыночные шумы.
В отличие от стандартных советников-«черных ящиков», DualVision Pro поставляется в комплекте с специальным визуальным индикатором, который с точностью до 100% отображает внутреннюю логику и алгоритм принятия решений EA прямо на вашем графике.
Ключевые особенности
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Полная визуализация: Входящий в комплект индикатор отображает точные уровни скользящего стопа (Trailing Stop) и точки разворота тренда, используемые роботом.
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Мультивалютный сканер: Мониторит и торгует несколькими парами одновременно (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD) прямо с одного графика.
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Умный риск-менеджмент: Встроенный авто-расчет лота и проверка свободной маржи в реальном времени гарантируют стабильную работу на депозитах любого размера.
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Фильтрация Heikin-Ashi: Использует сглаживание ценового действия для защиты от ложных пробоев в периоды высокой волатильности.
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Строгое исполнение сделок: Система отслеживания позиций исключает дублирование входов и автоматически разворачивает сделки без ручного вмешательства.
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Совместимость с проп-фирмами и любыми брокерами: Полностью поддерживает счета Netting и Hedging, устойчив к расширению спреда и проскальзываниям.
Стратегия и методология
DualVision Pro работает на базе динамической трендоследящей архитектуры:
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Определение тренда: Рассчитывает адаптивную границу скользящего стопа на основе волатильности ATR и динамики свечей.
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Подтверждение разворота: Сделка открывается строго на закрытии бара при пересечении динамической границы (смена бычьего тренда на медвежий или наоборот).
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Сопровождение позиции: Автоматически закрывает противоположные ордера и переворачивает позицию в направлении текущего импульса.
Рекомендуемые настройки
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Таймфрейм
|H1 или M30
|Минимальный депозит
|$100 (Центовый счет) / $1,000 (Стандартный счет)
|Торговые пары
|Основные валютные пары и XAUUSD (Золото)
|Тип счета
|ECN / Low Spread
🔧 Описание входных параметров (Inputs)
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SymbolsList : Список торгуемых символов через запятую (например: EURUSD,GBPUSD,USDJPY,XAUUSD ).
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LotSize : Базовый объем лота на сделку.
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UseDynamicMargin : Автоматическое уменьшение лота при нехватке свободной маржи для защиты депозита.
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KeyValue1 : Чувствительность трендового движка (чем выше значение, тем шире стоп-лосс; чем ниже — тем чувствительнее).
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ATRPeriod1 : Период расчета волатильности ATR.
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UseHeikin-Ashi1 : Включает сглаживание свечей для более чистых сигналов.
Что входит в комплект:
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Советник DualVision Pro EA (.ex5)
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Сопутствующий индикатор DualVision Indicator (.ex5)
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Файлы настроек (Presets) и инструкция по установке
Very good EA as compare to lot of EA, and user support are great too