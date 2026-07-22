Dual Vision Pro EA

DualVision Pro EA ( Визуальный индикатор в комплекте)

DualVision Pro — это мультивалютный торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, ценящих полную прозрачность и системную точность. Основанный на матрице адаптивного скользящего стопа ATR и фильтрации сглаженных свечей Heikin-Ashi, DualVision Pro находит глобальные развороты тренда на ранних стадиях, отсеивая ложные рыночные шумы.

В отличие от стандартных советников-«черных ящиков», DualVision Pro поставляется в комплекте с специальным визуальным индикатором, который с точностью до 100% отображает внутреннюю логику и алгоритм принятия решений EA прямо на вашем графике.

Ключевые особенности

Полная визуализация: Входящий в комплект индикатор отображает точные уровни скользящего стопа (Trailing Stop) и точки разворота тренда, используемые роботом.

Мультивалютный сканер: Мониторит и торгует несколькими парами одновременно (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD) прямо с одного графика.

Умный риск-менеджмент: Встроенный авто-расчет лота и проверка свободной маржи в реальном времени гарантируют стабильную работу на депозитах любого размера.

Фильтрация Heikin-Ashi: Использует сглаживание ценового действия для защиты от ложных пробоев в периоды высокой волатильности.

Строгое исполнение сделок: Система отслеживания позиций исключает дублирование входов и автоматически разворачивает сделки без ручного вмешательства.

Совместимость с проп-фирмами и любыми брокерами: Полностью поддерживает счета Netting и Hedging, устойчив к расширению спреда и проскальзываниям.

Стратегия и методология

DualVision Pro работает на базе динамической трендоследящей архитектуры:

Определение тренда: Рассчитывает адаптивную границу скользящего стопа на основе волатильности ATR и динамики свечей. Подтверждение разворота: Сделка открывается строго на закрытии бара при пересечении динамической границы (смена бычьего тренда на медвежий или наоборот). Сопровождение позиции: Автоматически закрывает противоположные ордера и переворачивает позицию в направлении текущего импульса.

Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендуемое значение Таймфрейм H1 или M30 Минимальный депозит $100 (Центовый счет) / $1,000 (Стандартный счет) Торговые пары Основные валютные пары и XAUUSD (Золото) Тип счета ECN / Low Spread

🔧 Описание входных параметров (Inputs)

SymbolsList : Список торгуемых символов через запятую (например: EURUSD,GBPUSD,USDJPY,XAUUSD ).

LotSize : Базовый объем лота на сделку.

UseDynamicMargin : Автоматическое уменьшение лота при нехватке свободной маржи для защиты депозита.

KeyValue1 : Чувствительность трендового движка (чем выше значение, тем шире стоп-лосс; чем ниже — тем чувствительнее).

ATRPeriod1 : Период расчета волатильности ATR.

UseHeikin-Ashi1 : Включает сглаживание свечей для более чистых сигналов.