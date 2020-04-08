TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente de mercado para operações de alta probabilidade

O TrendSeeker Dashboard é uma poderosa ferramenta de inteligência de mercado multiativos, criada para ajudar os traders a evitar mercados laterais e focar apenas em pares com tendências de alta qualidade no timeframe H4.

O painel analisa continuamente todos os símbolos disponíveis e classifica cada par em:

Tendência de alta (Trending UP)

Tendência de baixa (Trending DOWN)

Mercado lateral / Sem condição de trade (Ranging / No-Trade)

Ao combinar a direção da tendência por meio das EMAs, a força da tendência com o ADX e a volatilidade medida pelo ATR, o TrendSeeker revela instantaneamente onde existe momentum real e onde o trader deve ficar fora do mercado.

Como usar o TrendSeeker

Uso como ferramenta independente

O TrendSeeker pode ser utilizado de forma independente como um scanner de mercado e painel de viés direcional, permitindo que os traders:

Identifiquem pares em tendência rapidamente

Evitem condições laterais de baixa probabilidade

Definam um viés direcional claro (apenas BUY ou apenas SELL) antes de operar

Mesmo sozinho, o TrendSeeker já oferece uma forte vantagem profissional.

Melhor uso com o sistema de trading H4 + M30 Turning Point

Para máxima precisão e consistência, o TrendSeeker foi projetado para funcionar em conjunto com o sistema de trading H4 / M30 Turning Point.

Fluxo de trabalho:

O TrendSeeker Dashboard identifica a direção da tendência no H4

O trader adota um único viés direcional (somente BUY ou somente SELL)

As entradas são executadas apenas quando surge um sinal válido de Turning Point no M30

Sem operações contra a tendência, sem adivinhação, sem decisões emocionais

Essa combinação transforma o TrendSeeker de um simples scanner em um sistema completo de tomada de decisão.

Por que os traders gostam do TrendSeeker

Elimina armadilhas de mercado lateral

Evita operações contra a tendência

Economiza tempo ao escanear vários pares automaticamente

Fornece viés de tendência claro e orientação para entradas

Ideal para traders intraday e swing traders

Em termos simples

O TrendSeeker diz onde operar.

O sistema Turning Point diz quando operar.

Juntos, eles formam um sistema de trading poderoso, disciplinado e profissional.