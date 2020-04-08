TrendSeeker Dashboard
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente de mercado para operações de alta probabilidade
O TrendSeeker Dashboard é uma poderosa ferramenta de inteligência de mercado multiativos, criada para ajudar os traders a evitar mercados laterais e focar apenas em pares com tendências de alta qualidade no timeframe H4.
O painel analisa continuamente todos os símbolos disponíveis e classifica cada par em:
-
Tendência de alta (Trending UP)
-
Tendência de baixa (Trending DOWN)
-
Mercado lateral / Sem condição de trade (Ranging / No-Trade)
Ao combinar a direção da tendência por meio das EMAs, a força da tendência com o ADX e a volatilidade medida pelo ATR, o TrendSeeker revela instantaneamente onde existe momentum real e onde o trader deve ficar fora do mercado.
Como usar o TrendSeeker
Uso como ferramenta independente
O TrendSeeker pode ser utilizado de forma independente como um scanner de mercado e painel de viés direcional, permitindo que os traders:
-
Identifiquem pares em tendência rapidamente
-
Evitem condições laterais de baixa probabilidade
-
Definam um viés direcional claro (apenas BUY ou apenas SELL) antes de operar
Mesmo sozinho, o TrendSeeker já oferece uma forte vantagem profissional.
Melhor uso com o sistema de trading H4 + M30 Turning Point
Para máxima precisão e consistência, o TrendSeeker foi projetado para funcionar em conjunto com o sistema de trading H4 / M30 Turning Point.
Fluxo de trabalho:
-
O TrendSeeker Dashboard identifica a direção da tendência no H4
-
O trader adota um único viés direcional (somente BUY ou somente SELL)
-
As entradas são executadas apenas quando surge um sinal válido de Turning Point no M30
-
Sem operações contra a tendência, sem adivinhação, sem decisões emocionais
Essa combinação transforma o TrendSeeker de um simples scanner em um sistema completo de tomada de decisão.
Por que os traders gostam do TrendSeeker
-
Elimina armadilhas de mercado lateral
-
Evita operações contra a tendência
-
Economiza tempo ao escanear vários pares automaticamente
-
Fornece viés de tendência claro e orientação para entradas
-
Ideal para traders intraday e swing traders
Em termos simples
O TrendSeeker diz onde operar.
O sistema Turning Point diz quando operar.
Juntos, eles formam um sistema de trading poderoso, disciplinado e profissional.