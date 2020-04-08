TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente de mercado para operações de alta probabilidade

O TrendSeeker Dashboard é uma poderosa ferramenta de inteligência de mercado multiativos, criada para ajudar os traders a evitar mercados laterais e focar apenas em pares com tendências de alta qualidade no timeframe H4.

O painel analisa continuamente todos os símbolos disponíveis e classifica cada par em:

  • Tendência de alta (Trending UP)

  • Tendência de baixa (Trending DOWN)

  • Mercado lateral / Sem condição de trade (Ranging / No-Trade)

Ao combinar a direção da tendência por meio das EMAs, a força da tendência com o ADX e a volatilidade medida pelo ATR, o TrendSeeker revela instantaneamente onde existe momentum real e onde o trader deve ficar fora do mercado.

Como usar o TrendSeeker

Uso como ferramenta independente

O TrendSeeker pode ser utilizado de forma independente como um scanner de mercado e painel de viés direcional, permitindo que os traders:

  • Identifiquem pares em tendência rapidamente

  • Evitem condições laterais de baixa probabilidade

  • Definam um viés direcional claro (apenas BUY ou apenas SELL) antes de operar

Mesmo sozinho, o TrendSeeker já oferece uma forte vantagem profissional.

Melhor uso com o sistema de trading H4 + M30 Turning Point

Para máxima precisão e consistência, o TrendSeeker foi projetado para funcionar em conjunto com o sistema de trading H4 / M30 Turning Point.

Fluxo de trabalho:

  • O TrendSeeker Dashboard identifica a direção da tendência no H4

  • O trader adota um único viés direcional (somente BUY ou somente SELL)

  • As entradas são executadas apenas quando surge um sinal válido de Turning Point no M30

  • Sem operações contra a tendência, sem adivinhação, sem decisões emocionais

Essa combinação transforma o TrendSeeker de um simples scanner em um sistema completo de tomada de decisão.

Por que os traders gostam do TrendSeeker

  • Elimina armadilhas de mercado lateral

  • Evita operações contra a tendência

  • Economiza tempo ao escanear vários pares automaticamente

  • Fornece viés de tendência claro e orientação para entradas

  • Ideal para traders intraday e swing traders

Em termos simples

O TrendSeeker diz onde operar.
O sistema Turning Point diz quando operar.

Juntos, eles formam um sistema de trading poderoso, disciplinado e profissional.


