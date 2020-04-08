TrendSeeker Dashboard ― 高確率トレードのためのスマート市場フィルター

TrendSeeker Dashboard は、レンジ相場を回避し、H4時間足における高品質なトレンド銘柄のみに集中できるよう設計された、強力なマルチシンボル市場分析ツールです。

ダッシュボードはすべての利用可能な銘柄を常時スキャンし、各ペアを以下のように分類します。

上昇トレンド（Trending UP）

下降トレンド（Trending DOWN）

レンジ相場 / 取引非推奨（Ranging / No-Trade）

EMAによるトレンド方向、ADXによるトレンド強度、ATRによるボラティリティを組み合わせることで、TrendSeeker は本物のモメンタムが存在する市場と、取引を避けるべき市場を即座に可視化します。

TrendSeeker の使い方

単体ツールとして使用

TrendSeeker は、市場スキャナーおよび方向性バイアス・ダッシュボードとして単体で使用でき、以下を可能にします。

トレンド銘柄を一目で把握

低確率なレンジ相場を回避

取引前に明確な方向性（BUYのみ / SELLのみ）を構築

単体で使用しても、十分にプロフェッショナルな優位性を得ることができます。

H4 + M30 Turning Point トレードシステムとの併用（推奨）

最大限の精度と一貫性を得るため、TrendSeeker は H4 / M30 Turning Point トレードシステムと連携して使用するよう設計されています。

トレード手順：

TrendSeeker Dashboard が H4 のトレンド方向を判定

トレーダーは一方向のみのバイアスを採用（BUYのみ または SELLのみ）

M30で有効な Turning Point シグナルが出た場合のみエントリー

逆張りなし、推測なし、感情的な取引なし

この組み合わせにより、TrendSeeker は単なるスキャナーから、完全な意思決定フレームワークへと進化します。

トレーダーに選ばれる理由

レンジ相場の罠を排除

トレンド逆行トレードを防止

複数銘柄を自動スキャンし時間を節約

明確なトレンド方向とエントリー指針を提供

デイトレード・スイングトレードの両方に最適

シンプルに言うと

TrendSeeker は 「どこで取引するか」 を教えてくれます。

Turning Point システムは 「いつ取引するか」 を教えてくれます。

この2つを組み合わせることで、強力で規律あるプロフェッショナルなトレードシステムが完成します。