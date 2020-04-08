TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Dashboard ― 高確率トレードのためのスマート市場フィルター

TrendSeeker Dashboard は、レンジ相場を回避し、H4時間足における高品質なトレンド銘柄のみに集中できるよう設計された、強力なマルチシンボル市場分析ツールです。

ダッシュボードはすべての利用可能な銘柄を常時スキャンし、各ペアを以下のように分類します。

  • 上昇トレンド（Trending UP）

  • 下降トレンド（Trending DOWN）

  • レンジ相場 / 取引非推奨（Ranging / No-Trade）

EMAによるトレンド方向、ADXによるトレンド強度、ATRによるボラティリティを組み合わせることで、TrendSeeker は本物のモメンタムが存在する市場と、取引を避けるべき市場を即座に可視化します。

TrendSeeker の使い方

単体ツールとして使用

TrendSeeker は、市場スキャナーおよび方向性バイアス・ダッシュボードとして単体で使用でき、以下を可能にします。

  • トレンド銘柄を一目で把握

  • 低確率なレンジ相場を回避

  • 取引前に明確な方向性（BUYのみ / SELLのみ）を構築

単体で使用しても、十分にプロフェッショナルな優位性を得ることができます。

H4 + M30 Turning Point トレードシステムとの併用（推奨）

最大限の精度と一貫性を得るため、TrendSeeker は H4 / M30 Turning Point トレードシステムと連携して使用するよう設計されています。

トレード手順：

  • TrendSeeker Dashboard が H4 のトレンド方向を判定

  • トレーダーは一方向のみのバイアスを採用（BUYのみ または SELLのみ）

  • M30で有効な Turning Point シグナルが出た場合のみエントリー

  • 逆張りなし、推測なし、感情的な取引なし

この組み合わせにより、TrendSeeker は単なるスキャナーから、完全な意思決定フレームワークへと進化します。

トレーダーに選ばれる理由

  • レンジ相場の罠を排除

  • トレンド逆行トレードを防止

  • 複数銘柄を自動スキャンし時間を節約

  • 明確なトレンド方向とエントリー指針を提供

  • デイトレード・スイングトレードの両方に最適

シンプルに言うと

TrendSeeker は 「どこで取引するか」 を教えてくれます。
Turning Point システムは 「いつ取引するか」 を教えてくれます。

この2つを組み合わせることで、強力で規律あるプロフェッショナルなトレードシステムが完成します。


ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、エリオット波動理論と組み合わせて作動し、2つの方法で使用されます： 自動モード： このモードでは、インジケーターがチャート上の全ての5つのモーティブ波を自動的に検出し、予測とポテンシャルな逆転ゾーンを提供します。また、アラートやプッシュメッセージを生成する能力も備えています。この自動機能により、エリオット波動パターンの識別と分析のプロセスが効率化されます。 手動モード： このオプションは、エリオット波動理論を手動で扱いたいトレーダー向けです。9つの段階を使用して波を描画することができます。各段階は、表示された後に描画されたラインを調整して個別に定義できます。この機能により、手動で波を描画するプロセスがより効率的になります。重要な点として、すべての描画データが将来の参照のためにプラットフォームのデータフォルダに保存されることに注意してください。 パラメータ： Name： インジケーターの名前。 Use_System_Visuals： インジケーターのテーマを有効または無効にして、取引プラットフォーム全体の外観に合わせます。 Explain_Comment： 波の番号
Newlevel
Sergey Nanov
インディケータ
Indicator. Zones of support and resistance levels The most reliable tool in the hands of any technical analyst is support and resistance levels.It is these levels that magically work in the market, because the price then bounces off them, on the contrary, gaining maximum acceleration, punching them and striving for a new price point.However, in practice, many beginners face enormous difficulties in building them.This is due to the fact that the price may react quite differently to them, and ofte
FREE
Salva System Free
Pavel Komarovsky
4 (3)
エキスパート
Salva EA Free is an advanced and fully automated system, which passes backtesting since 2005. The basis of this strategy is the price chart itself, trading is performed based on the price movement range. Dynamic algorithms and filters are used for taking profit or closing trades. Built-in reworked system for filtering market entries and exits: Checking the trading direction using integrated trend indicators. Checking the channel range for the minimum and maximum values. Checking for the price ex
FREE
Profit on fibonacci
Matus German
インディケータ
mql5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44815 Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed - select what value will be fix, lot or profit Fixed value - value that will be fix on all levels Levels - levels for which to ca
High Pass Filter Candlesticks
Safwan Rushdi Khalil Arekat
インディケータ
This indicator applies the  biquad high pass filter to the price-chart data, and displays the filter output for the OHLC as candlesticks. The candlesticks corresponds to the actual calculations of the filter value  during the formation of each price bar (not from all historical highs lows or closes). The shape of the bars therefore corresponds directly to the shape of each price bar. High pass filters are an underappreciated type of oscillator that are seldom used in technical analysis in the st
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
エキスパート
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
インディケータ
LotSize Indicator Discover the appropriate lot size to use in your trades based on the available margin. This indicator provides valuable information for risk management. If the indicator shows a value of 0, it means that your balance or available margin is insufficient for trading. It is important to maintain adequate margin levels for safe trading practices. This indicator is exclusively designed for the MT4 platform, a popular and reliable trading platform in the market. With the LotSize Indi
FREE
Discrete Fourier Transform of Price
Safwan Rushdi Khalil Arekat
インディケータ
This indicator is a useful tool for visualising cyclic components in price. It calculates the Discrete Fourier Transform (DFT) of a price chart data segment selected by the user. It displays the cycles, the spectrum and the synthesised signal in a separate window.  The indicator is intended as a learning tool only, being unsuitable for providing actual trade signals. Download the file -  it is a free toy. Play with it to understand how signals can be transformed by controlling their cyclic comp
FREE
CCY Power Indicator
Ka Ka Ho
インディケータ
Master the Forex Market with Powerful Currency Analysis! LIVE MONITORING OF SIGNAL USING CCY POWER Take your forex trading to the next level with a comprehensive and fully customizable tool designed to analyze currency trends, identify strong and weak currencies , and enhance your decision-making process. Key Features: Multi-Timeframe Analysis Analyze currency strength from short-term (1-minute) scalping to long-term (1-month) trends—adaptable to any trading style. Customizable Ca
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
インディケータ
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Lot Size Calculator for MT4
STE S.S.COMPANY
ユーティリティ
すべてのトレーダーは、1 回の取引で 5% (または 7%) を超えるリスクを負ってはならないことを知っています。これはマネー管理の法則であり、トレーダーは異なる取引レベルに対して異なるストップロス値を使用する必要があるため、使用可能な LotSize を毎回計算する必要があります。このインディケータは、チャートに配置する瞬間に適切な LotSize を計算し、「ストップ ロス ライン」を任意の方向にドラッグするたびに計算します。 期間限定オファー: すべてのプレミアム インジケーターはわずか 50$ で利用できます。MQL5 ブログにアクセスすると、プレミアム インジケーターのすべての詳細を確認できます。ここをクリック。 入力 MAX_RISK_PER_TRADE - トレーダーがトレードごとにリスクを負うパーセンテージ。 CUSTOM_BALANCE - リスクの計算に使用される金額を定義します。 0 => 電卓は口座残高を使用します。 ENTRY_PRICE_LINE_COLOR - TP (テイクプロフィット) ラインの色 STOP_PRICE_LINE_COLOR-
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
インディケータ
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
SC MTF Mfi for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
インディケータ
Highly configurable MFI indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: MFI Timeframe:  You can set the current or a higher timeframes for MFI. MFI Bar Shift:   you can set the
FREE
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
インディケータ
当社の革新的なベーシック・ローソク足パターン・ダッシュボードは、チャート上の有益なローソク足パターンを自動的に識別するために特別に設計されています。このダッシュボードは、リアルタイムで価格チャートをスキャンし、古典的なものから複雑なものまで、幅広いローソク足パターンを検出する高度なアルゴリズムを使用しています。さらに、検出されたパターンをさまざまな時間枠で視覚化できる使いやすいインターフェイスを備えており、十分な情報に基づいた意思決定を簡単に行うことができます /  MT5バージョン 無料インディケータ： Basic Candlestick Patterns 含まれるハーモニック・パターン 強気パターン Hammer  Inverse hammer Bullish engulfing Morning star 3 White soldiers 弱気パターン Hanging man Shooting star Bearish engulfing Evening star 3 Black crows インジケーターの列 Symbol: 選択したシンボルが表示されます。 Pa
Oil Formula
Mohamed Amine Talbi
インディケータ
What makes the "Oil Formula" custom indicator special, is that it is not based on indicators, but on an algorithm that predicts to the best possibility of the price direction. The signals given by the indicator can be filtered using one of the built-in MetaTrader 4 indicators, or other strategies for optimal results. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicat
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
インディケータ
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
FORCES VARIATION
Nacer Kessir
5 (2)
インディケータ
The most important thing in my system of forces, is the variation and changing of these forces. It is the key to the whole system, and from this point, my second indicator called FORCES-VARIATION appeares important. The indicator is represented in a separate window in the form of the green histogram and the red curve . The parameter NPIuPeriod represents the number of bars on which we calculate the variation of buyers forces. The parameter NPIdPeriod represents the number of bars on which we cal
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
インディケータ
Reversal Pattern AI is a groundbreaking advancement in indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical technical analysis methods. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals.Thanks to its hybrid model, which utilizes price action analysis, volume, volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions. Reversal Pattern A
RSI Converter
Dmitriy Moshnin
インディケータ
Relative Strength Index with advanced functionality recalculates (converts) the averaging period in accordance with the value of parameter Time Frame for lower chart time intervals (Multi-TimeFrame (MTF)). Unlike the standard indicator, RSI converter includes an alert system that notifies about changes in market situation, it consists of the following signals: Main line crosses levels of extreme zones (30%, 70%) and the level of 50%; The main line crosses one or two trendlines in the indicator w
Flat finder MT4
Yuriy Lyachshenko
インディケータ
このインジケータは、横ばいを検出し、検出された領域を色の付いた四角形で塗りつぶします。 このインディケータの主なアイデアは、価格がチャート上の特定の領域を埋 めたときにフラットを検出することです。 入力パラメータ Color rectangle - 影を付ける矩形の色。 Bars in rectangle - 長方形内のバーの最小許容数。 Density in % - 平坦の密度。矩形の面積に対するパーセンテージで設定。 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Trade by levels
Dmitriy Tyunin
4.54 (13)
インディケータ
The  Trade by levels  indicator is designed to automatically determine the formation of a model for entering the market on the chart of the selected instrument. Definitions:           ⦁ BFl is the bar that formed the level.          ⦁ BCL1 and BCL2 bars, confirming the level.  The graphical model:         ⦁ levels high\low the bars BFL and BCL1 must match the accuracy to the point         ⦁ there can be any number of bars between BFL and BCL1.         ⦁ between BCL1 and BCL2 intermediate bars
FREE
Fibonaccitools
Aymn Sʿyd Ahmd Hsn Alkwmy
インディケータ
フィボナッチリトレースメントは、トレーダーがサポートラインを描き、レジスタンスレベルを特定し、ストップロス注文を出し、目標価格を設定するために使用できる人気のあるツールです。 フィボナッチリトレースメントは、株価チャートの2つの極値を取り、垂直距離を23.6％、38.2％、50％、61.8％、および100％の主要なフィボナッチ比率で割ることによって作成されます。 フィボナッチツールインジケーターはフィボナッチツールを描画します。 リトレースメント、アーク、ファン、拡張、タイムゾーン。 ジグザグインジケーターに基づく」 ʻO nā retrofement Fibonacci nā mea hana kaulana i hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana e huki ai i nā laina kākoʻo, ʻike i nā pae kūʻē, hoʻonohonoho i nā kauoha kū-lilo, a hoʻonohonoho i nā kumukūʻai pahuhopu. Hoʻokumu ʻia kahi Fibonacci re
ReboltP
David Theodore Caro-greene
インディケータ
リバランスオーバーレイテクノロジー（Rebolt）を使用すると、トレーダーは、あるチャートから別のチャートへのお金の流れを視覚化できます。 Rebolt Probabilityは、ユーザーが指定した間隔で、指定された期間、あるチャートから別のチャートにお金が流れた確率を示します。 ReboltがCyanまたはBlueを読み取る場合、これらはユーザーが指定した時間の間、または競合する信号が発生するまでの間、適切なサインを購入しています。 ReboltがVioletまたはRedを読み取ると、ユーザーが指定した時間の間、または競合する信号が発生するまでの間、売りの兆候が見られます。 Reboltは、価格変化の推定値（Rebolt Delta）、予想価格変化あたりの推定ドル値（Rebolt Delta $）、および予想される変化がチャートに追加または減算されて、将来の予想価格を表すオーバーレイとしても公開されます（ Rebolt Overlay）。
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
インディケータ
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
DMS Fibo
Diogo Mitsunaga Dos Santos
インディケータ
Fibonacci retracements are trend lines drawn between two significant points, usually between absolute lows and absolute highs, plotted on a chart. Intersecting horizontal lines are placed at the Fibonacci levels. Fibonacci retracements are useful tools that help traders identify support and resistance levels. With the information gathered, they can place orders, identify stop-loss levels, and set price targets. Although useful, traders often use other indicators to make more accurate assessments
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
インディケータ
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
Fibo Musang CBR W Multi Trend Scanner
Ricky Andreas
インディケータ
ALL IN ONE INDICATOR :  Auto Multi Trend : 3 EMA FMCBR-W ( Trend Is Your Friend )  Auto Fibo CBR : Breakout Confirmation  Auto Smart Money Area :  Download Here  https://linktr.ee/ARFXTools FMCBR-W Multi Trend Scanner + Alert A Smart Indicator Combining 3 Proven Trading Systems — in One Powerful Tool! Boost your analysis accuracy and speed with this intelligent indicator that integrates three popular and effective trading strategies: Core Components: FMCBR-W – Serves as the main gui
Fibonacci convergence master TTT
The Trading Team Ltd
5 (1)
インディケータ
Launch promotion For a limited time only:  30$ instead of 157$ Summary Shows multiple Fibonacci retracements, projections and expansions ratios at a glance Description A Fibonacci confluence level is a price zone where Fibonacci retracements, projections and expansions meet closely when measuring a swing This technique is used by  intermediate and advanced traders to detect possible reversal zones Tired of manually drawing the same Fibonacci ratios for the same X, A, B, C points to eventually f
