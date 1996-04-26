TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker 대시보드 ― 고확률 트레이드를 위한 스마트 시장 필터

TrendSeeker 대시보드는 횡보장을 피하고 H4 타임프레임에서 고품질 트렌드 종목에만 집중할 수 있도록 설계된 강력한 다중 심볼 시장 분석 도구입니다.

대시보드는 사용 가능한 모든 심볼을 지속적으로 스캔하며, 각 종목을 다음과 같이 분류합니다:

  • 상승 추세 (Trending UP)

  • 하락 추세 (Trending DOWN)

  • 횡보장 / 거래 비추천 (Ranging / No-Trade)

EMA를 통한 추세 방향, ADX를 통한 추세 강도, ATR을 통한 변동성을 결합하여 TrendSeeker는 실제 모멘텀이 존재하는 시장과 거래를 피해야 하는 시장을 즉시 시각화합니다.

TrendSeeker 사용법

단독 도구로 사용

TrendSeeker는 시장 스캐너이자 방향성 바이어스 대시보드로 단독 사용이 가능하며, 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 트렌드 종목을 한눈에 확인

  • 낮은 확률의 횡보장 회피

  • 거래 전 명확한 방향성 구축 (BUY만 / SELL만)

단독으로 사용해도 충분히 전문적인 우위를 제공합니다.

H4 + M30 Turning Point 트레이딩 시스템과 병행 사용 (권장)

최대 정확성과 일관성을 위해 TrendSeeker는 H4 / M30 Turning Point 트레이딩 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다.

트레이드 절차:

  1. TrendSeeker 대시보드가 H4 타임프레임의 추세 방향을 판단

  2. 트레이더는 한 방향만 따름 (BUY만 또는 SELL만)

  3. M30에서 유효한 Turning Point 신호가 나타날 때만 진입

  4. 반대 포지션 없음, 추측 없음, 감정적 거래 없음

이 조합으로 TrendSeeker는 단순한 스캐너에서 완전한 의사결정 프레임워크로 진화합니다.

트레이더들이 TrendSeeker를 선택하는 이유

  • 횡보장 함정을 제거

  • 역추세 거래 방지

  • 여러 종목 자동 스캔으로 시간 절약

  • 명확한 추세 방향과 진입 지침 제공

  • 데이트레이드 및 스윙트레이드 모두에 최적

간단히 말하면:

  • TrendSeeker는 “어디서 거래할지” 알려줌

  • Turning Point 시스템은 “언제 거래할지” 알려줌

이 두 가지를 결합하면 강력하고 규율 있는 전문 트레이딩 시스템이 완성됩니다


