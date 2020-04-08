TrendSeeker Dashboard ― Intelligenter Marktfilter für Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit

Das TrendSeeker Dashboard ist ein leistungsstarkes Multi-Symbol-Marktanalyse-Tool, das entwickelt wurde, um Seitwärtsmärkte zu vermeiden und sich nur auf hochwertige Trendwerte im H4-Zeitrahmen zu konzentrieren.

Das Dashboard scannt kontinuierlich alle verfügbaren Symbole und klassifiziert jedes Paar wie folgt:

Aufwärtstrend (Trending UP)

Abwärtstrend (Trending DOWN)

Seitwärtsmarkt / Kein-Handel (Ranging / No-Trade)

Durch die Kombination von EMA zur Trendrichtung, ADX zur Trendstärke und ATR zur Volatilität visualisiert TrendSeeker sofort, in welchen Märkten echtes Momentum vorhanden ist und welche Märkte vermieden werden sollten.

Verwendung von TrendSeeker

Einzeln als Tool verwenden

TrendSeeker kann als eigenständiger Markt-Scanner und Dashboard für Richtungs-Bias verwendet werden und ermöglicht:

Trendwerte auf einen Blick erkennen

Niedrigwahrscheinliche Seitwärtsmärkte vermeiden

Vor dem Trade eine klare Richtung (nur BUY / nur SELL) festlegen

Selbstständig eingesetzt, liefert es bereits einen professionellen Vorteil.

Empfohlen: Kombination mit dem H4 + M30 Turning Point Trading System

Für maximale Präzision und Konsistenz ist TrendSeeker darauf ausgelegt, in Verbindung mit dem H4 / M30 Turning Point Trading System verwendet zu werden.

Trading-Ablauf:

Das TrendSeeker Dashboard bestimmt die Trendrichtung im H4-Zeitrahmen Der Trader folgt nur einer Richtung (nur BUY oder nur SELL) Entry nur, wenn ein gültiges Turning Point Signal im M30 erscheint Kein Kontern, keine Spekulation, keine emotionalen Trades

Diese Kombination verwandelt TrendSeeker von einem einfachen Scanner in ein vollständiges Entscheidungs-Framework.

Warum Trader TrendSeeker wählen

Fallen in Seitwärtsmärkten vermeiden

Gegen-Trend-Trades verhindern

Mehrere Symbole automatisch scannen und Zeit sparen

Klare Trendrichtung und Entry-Leitlinien bieten

Optimal für Daytrading und Swing-Trading

Kurz gesagt:

TrendSeeker zeigt „wo gehandelt werden soll“

Das Turning Point System zeigt „wann gehandelt werden soll“

Die Kombination beider Systeme ergibt ein leistungsstarkes, diszipliniertes, professionelles Trading-System.