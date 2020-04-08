TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Dashboard ― Intelligenter Marktfilter für Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit

Das TrendSeeker Dashboard ist ein leistungsstarkes Multi-Symbol-Marktanalyse-Tool, das entwickelt wurde, um Seitwärtsmärkte zu vermeiden und sich nur auf hochwertige Trendwerte im H4-Zeitrahmen zu konzentrieren.

Das Dashboard scannt kontinuierlich alle verfügbaren Symbole und klassifiziert jedes Paar wie folgt:

  • Aufwärtstrend (Trending UP)

  • Abwärtstrend (Trending DOWN)

  • Seitwärtsmarkt / Kein-Handel (Ranging / No-Trade)

Durch die Kombination von EMA zur Trendrichtung, ADX zur Trendstärke und ATR zur Volatilität visualisiert TrendSeeker sofort, in welchen Märkten echtes Momentum vorhanden ist und welche Märkte vermieden werden sollten.

Verwendung von TrendSeeker

Einzeln als Tool verwenden

TrendSeeker kann als eigenständiger Markt-Scanner und Dashboard für Richtungs-Bias verwendet werden und ermöglicht:

  • Trendwerte auf einen Blick erkennen

  • Niedrigwahrscheinliche Seitwärtsmärkte vermeiden

  • Vor dem Trade eine klare Richtung (nur BUY / nur SELL) festlegen

Selbstständig eingesetzt, liefert es bereits einen professionellen Vorteil.

Empfohlen: Kombination mit dem H4 + M30 Turning Point Trading System

Für maximale Präzision und Konsistenz ist TrendSeeker darauf ausgelegt, in Verbindung mit dem H4 / M30 Turning Point Trading System verwendet zu werden.

Trading-Ablauf:

  1. Das TrendSeeker Dashboard bestimmt die Trendrichtung im H4-Zeitrahmen

  2. Der Trader folgt nur einer Richtung (nur BUY oder nur SELL)

  3. Entry nur, wenn ein gültiges Turning Point Signal im M30 erscheint

  4. Kein Kontern, keine Spekulation, keine emotionalen Trades

Diese Kombination verwandelt TrendSeeker von einem einfachen Scanner in ein vollständiges Entscheidungs-Framework.

Warum Trader TrendSeeker wählen

  • Fallen in Seitwärtsmärkten vermeiden

  • Gegen-Trend-Trades verhindern

  • Mehrere Symbole automatisch scannen und Zeit sparen

  • Klare Trendrichtung und Entry-Leitlinien bieten

  • Optimal für Daytrading und Swing-Trading

Kurz gesagt:

  • TrendSeeker zeigt „wo gehandelt werden soll“

  • Das Turning Point System zeigt „wann gehandelt werden soll“

Die Kombination beider Systeme ergibt ein leistungsstarkes, diszipliniertes, professionelles Trading-System.


Empfohlene Produkte
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um mit der Elliott-Wellen-Theorie auf zwei Arten zu arbeiten: Automatische Arbeitsweise: In diesem Modus erkennt der Indikator automatisch alle fünf Motivwellen im Chart gemäß der Elliott-Wellen-Theorie. Er liefert Prognosen und identifiziert potenzielle Umkehrzonen. Darüber hinaus verfügt er über die Fähigkeit, Warnungen und Push-Nachrichten zu generieren, um Trader über bedeutende Entwicklungen zu informieren. Diese automatisierte Funktionalität vereinfacht d
Newlevel
Sergey Nanov
Indikatoren
Indikator. Zonen der Unterstützung und des Widerstands Das zuverlässigste Werkzeug in den Händen eines jeden technischen Analysten ist die Unterstützung und Widerstand Ebenen.es ist diese Ebenen, die magisch auf dem Markt zu arbeiten, weil der Preis dann von ihnen abprallt, im Gegenteil, gewinnt maximale Beschleunigung, Stanzen sie und strebt nach einem neuen Preis Punkt.jedoch in der Praxis, viele Anfänger haben enorme Schwierigkeiten bei der Erstellung von ihnen.Dies ist aufgrund der Tatsache,
FREE
Salva System Free
Pavel Komarovsky
4 (3)
Experten
Salva EA Free ist ein fortschrittliches und vollautomatisches System, das seit 2005 Backtesting besteht. Die Grundlage dieser Strategie ist das Preisdiagramm selbst, der Handel wird auf der Grundlage der Preisbewegungsspanne durchgeführt. Dynamische Algorithmen und Filter werden für die Gewinnmitnahme oder das Schließen von Trades verwendet. Eingebautes, überarbeitetes System zur Filterung von Marktein- und -ausstiegen: Überprüfung der Handelsrichtung durch integrierte Trendindikatoren. Überprüf
FREE
Profit on fibonacci
Matus German
Indikatoren
mql5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/44815 Einfacher Indikator zur Berechnung des Gewinns auf Fibonacci-Retracement-Levels mit fester Losgröße, oder zur Berechnung der Losgröße auf Fibonacci-Levels mit festem Gewinn. Fügen Sie dem Chart hinzu und verschieben Sie die Trendlinie, um die Fibonacci-Retracement-Levels festzulegen. Funktioniert ähnlich wie die Standard-Fibonacci-Retracement-Linien-Studie in Metatrader. Eingaben Fixed - wählen Sie aus, welcher Wert fixiert werden soll,
High Pass Filter Candlesticks
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Indikatoren
Dieser Indikator wendet den Biquad-Hochpassfilter auf die Preisdiagrammdaten an und zeigt die Filterausgabe für den OHLC als Kerzenständer an. Die Candlesticks entsprechen den tatsächlichen Berechnungen des Filterwerts während der Bildung jedes Kursbalkens (nicht aus allen historischen Höchst-, Tiefst- oder Schlusskursen). Die Form der Balken entspricht daher direkt der Form der einzelnen Kursbalken. Hochpassfilter sind ein unterschätzter Oszillatortyp, der in der technischen Analyse nur selten
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experten
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indikatoren
LotSize-Indikator Ermitteln Sie die geeignete Losgröße für Ihre Geschäfte auf der Grundlage der verfügbaren Marge. Dieser Indikator liefert wertvolle Informationen für das Risikomanagement. Wenn der Indikator einen Wert von 0 anzeigt, bedeutet dies, dass Ihr Guthaben oder Ihre verfügbare Marge für den Handel nicht ausreicht. Für sichere Handelspraktiken ist es wichtig, dass Sie eine angemessene Marge aufrechterhalten. Dieser Indikator wurde ausschließlich für die MT4-Plattform entwickelt, eine b
FREE
Discrete Fourier Transform of Price
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein nützliches Instrument zur Visualisierung zyklischer Komponenten im Preis. Er berechnet die diskrete Fourier-Transformation (DFT) eines vom Benutzer ausgewählten Preisdiagrammsegments. Er zeigt die Zyklen, das Spektrum und das synthetisierte Signal in einem separaten Fenster an. Der Indikator ist nur als Lernwerkzeug gedacht und eignet sich nicht für die Bereitstellung tatsächlicher Handelssignale. Laden Sie die Datei herunter - sie ist ein kostenloses Spielzeug. Spielen
FREE
CCY Power Indicator
Ka Ka Ho
Indikatoren
Meistern Sie den Devisenmarkt mit einer leistungsstarken Währungsanalyse! LIVE-ÜBERWACHUNG VON SIGNALEN MIT CCY POWER Bringen Sie Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe mit einem umfassenden und vollständig anpassbaren Tool, das entwickelt wurde, um Währungstrends zu analysieren, starke und schwache Währungen zu identifizieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbessern. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Analyse Analysieren Sie die Währungsstärke vom kurzfristigen (1-Minuten-) Scal
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indikatoren
Fibonacci SR-Indikator Dieser Indikator erstellt Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dieser Indikator basiert auf Fibonacci Retracement und Extension Levels. Er berücksichtigt viele Kombinationen der Fibonacci-Levels und zeichnet Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf diesen basieren. Dieser Indikator verwendet in seinen Berechnungen die vom ZigZag-Indikator gezeichneten Höchst- und Tiefststände. Der ZigZag-Indikator kann auch auf dem Chart eingezeichnet werden, falls erforderlich. Der In
FREE
Lot Size Calculator for MT4
STE S.S.COMPANY
Utilitys
Jeder Trader weiß, dass er oder sie nie mehr als 5 % (oder 7 %) pro Trade riskieren sollte. Dies ist ein Money-Management-Gesetz und es sollte jedes Mal eine brauchbare LotSize berechnet werden, da ein Trader für verschiedene Trading-Levels einen anderen StopLoss-Wert verwenden muss. Dieser Indikator berechnet eine angemessene LotSize für den Moment, in dem Sie ihn auf das Diagramm setzen und jedes Mal, wenn Sie die „Stop-Loss-Linie“ in eine beliebige Richtung ziehen. ZEITLICH BEGRENZTES ANGE
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indikatoren
Klassischer Fraktal-Indikator für MT4, mit zusätzlichen Trendlinien, die die letzten Fraktal-Paare verbinden ( Fraktale zeigen das höchste Hoch und das niedrigste Tief in jeder Periode an) Regeln für Trendlinien: -wenn das neue obere Fraktal unter dem letzten liegt = neue Widerstandslinie -wenn das neue untere Fraktal über dem letzten liegt = neue Unterstützungslinie -Trendlinien können ausgeblendet werden -Fraktale können ausgeblendet werden Fraktale Periode = kann sowohl eine gerade
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
SC MTF Mfi for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
Indikatoren
Hochgradig konfigurierbarer MFI-Indikator. Merkmale: Hochgradig anpassbare Alarmfunktionen (bei Levels, Kreuzen, Richtungsänderungen per E-Mail, Push, Sound, Popup) Multi-Timeframe-Fähigkeit Farbanpassung (bei Levels, Kreuzen, Richtungswechseln) Optionen für lineare Interpolation und Histogramm-Modus Funktioniert im Strategie-Tester im Multi-Timeframe-Modus (auch am Wochenende ohne Ticks) Einstellbare Levels Parameter: MFI Timeframe: Sie können den aktuellen oder einen höheren Timeframe für MF
FREE
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
Indikatoren
Unser innovatives Basic Candlestick Patterns Dashboard wurde speziell entwickelt, um profitable Candlestick-Muster auf dem Chart automatisch zu erkennen. Dieses Dashboard nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Kurscharts in Echtzeit zu scannen und eine breite Palette von Candlestick-Mustern zu erkennen, von klassisch bis komplex. Darüber hinaus verfügt es über eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, die erkannten Muster auf verschiedenen Zeitrahmen zu visualisieren, w
Oil Formula
Mohamed Amine Talbi
Indikatoren
Das Besondere an dem benutzerdefinierten Indikator "Oil Formula" ist, dass er nicht auf Indikatoren basiert, sondern auf einem Algorithmus, der die beste Möglichkeit der Kursrichtung vorhersagt. Die vom Indikator ausgegebenen Signale können mit einem der integrierten MetaTrader 4-Indikatoren oder anderen Strategien für optimale Ergebnisse gefiltert werden. Der Indikator sendet auch Warnungen (Fensterwarnung, E-Mail-Warnung, Push-Benachrichtigung), sobald ein Kauf-/Verkaufssignal auftritt, und di
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
FORCES VARIATION
Nacer Kessir
5 (2)
Indikatoren
Das Wichtigste in meinem System der Kräfte ist die Variation und Veränderung dieser Kräfte. Es ist der Schlüssel zum ganzen System, und von diesem Punkt aus erscheint mein zweiter Indikator namens KRAFT-VARIATION wichtig. Der Indikator wird in einem separaten Fenster in Form des grünen Histogramms und der roten Kurve dargestellt. Der Parameter NPIuPeriod stellt die Anzahl der Balken dar, auf denen wir die Variation der Abnehmerkräfte berechnen. Der Parameter NPIdPeriod gibt die Anzahl der Balken
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Reversal Pattern AI ist ein bahnbrechender Fortschritt in der Indikatorenentwicklung, der Algorithmen der künstlichen Intelligenz, mehrstufige Marktanalysen und klassische technische Analysemethoden kombiniert. Dank seines hybriden Modells, das Preisaktionsanalyse, Volumen, Volatilität, VWAP und Volume AVG % nutzt, passt sich der Indikator problemlos an alle Marktbedingungen an. Reversal Pattern AI wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und ausgiebig auf realen Konten getestet. Dies hat sein
RSI Converter
Dmitriy Moshnin
Indikatoren
Der Relative Strength Index mit erweiterter Funktionalität berechnet (konvertiert) die Mittelungsperiode in Übereinstimmung mit dem Wert des Parameters Time Frame für kleinere Chart-Zeitintervalle (Multi-TimeFrame (MTF)) neu. Im Gegensatz zum Standard-Indikator enthält der RSI-Konverter ein Alarmsystem, das über Veränderungen der Marktsituation informiert und aus folgenden Signalen besteht Die Hauptlinie kreuzt die Niveaus der Extremzonen (30%, 70%) und das Niveau von 50%; Die Hauptlinie kreuzt
Flat finder MT4
Yuriy Lyachshenko
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt ein Flat und malt den gefundenen Bereich mit einem farbigen Rechteck aus. Die Hauptidee dieses Indikators ist es, ein Flat zu erkennen, wenn der Preis einen bestimmten Bereich auf dem Chart füllt. Eingabeparameter: Color rectangle - Farbe des Rechtecks, das schattiert werden soll. Bars in rectangle - Mindestanzahl von Balken in einem Rechteck. Density in % - Dichte des Flats, angegeben als Prozentsatz der Rechteckfläche.
Trade by levels
Dmitriy Tyunin
4.54 (13)
Indikatoren
Der Indikator " Trade by Levels " wurde entwickelt, um automatisch die Bildung eines Modells für den Einstieg in den Markt auf dem Chart des ausgewählten Instruments zu bestimmen. Definitionen : ⦁ BFl ist der Balken, der das Niveau gebildet hat. ⦁ BCL1 und BCL2 Balken, die das Niveau bestätigen. Das grafische Modell: ⦁ Niveaus hoch\low die Balken BFL und BCL1 müssen die Genauigkeit auf den Punkt bringen ⦁ es können beliebig viele Balken zwischen BFL und BCL1 liegen. ⦁ zwischen BCL1 und BCL2 s
FREE
Fibonaccitools
Aymn Sʿyd Ahmd Hsn Alkwmy
Indikatoren
Fibonacci-Retracements sind beliebte Tools, mit denen Trader Unterstützungslinien ziehen, Widerstandsniveaus identifizieren, Stop-Loss-Orders platzieren und Zielpreise festlegen können. Ein Fibonacci-Retracement wird erstellt, indem zwei Extrempunkte auf einem Aktienchart genommen und die vertikale Distanz durch die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 100% geteilt werden. Der Fibonacci-Tools-Indikator zeichnet Fibonacci-Tools z.B. Retracement, Arc, Fan, Expansion
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indikatoren
Die Rebalance Overlay Technology (Rebolt) ermöglicht es dem Händler, den Geldfluss von einem Chart zu einem anderen Chart zu visualisieren. Die Rebolt-Wahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Geld von einem Chart zu einem anderen Chart über eine bestimmte Zeitspanne und eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Intervallen geflossen ist. Wenn Rebolt Cyan oder Blau anzeigt, sind dies Kaufsignale, die für die vom Benutzer angegebene Zeitspanne oder bis zum Auftreten eines gegentei
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
DMS Fibo
Diogo Mitsunaga Dos Santos
Indikatoren
Fibonacci-Retracements sind Trendlinien, die zwischen zwei signifikanten Punkten, in der Regel zwischen absoluten Tiefs und absoluten Höchstständen, auf einem Diagramm eingezeichnet sind. Die sich schneidenden horizontalen Linien befinden sich auf den Fibonacci-Niveaus. Fibonacci-Retracements sind nützliche Instrumente, die Händlern helfen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Anhand der gesammelten Informationen können sie Aufträge erteilen, Stop-Loss-Niveaus ermitteln und
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Das System ist ein kostenloses Open-Source-Kiefer-Skript, das ursprünglich auf TradingView von everget veröffentlicht wurde . Es wurde von Forex Robot Makers auf Mt4 konvertiert. Dieses System ist ein beliebter Trendindikator, der auf ATR (Average True Range), Moving Averages und dem Donchian Channel basiert. System Hintergr
FREE
Fibo Musang CBR W Multi Trend Scanner
Ricky Andreas
Indikatoren
ALL IN ONE INDICATOR : Auto Multi Trend : 3 EMA FMCBR-W ( Trend Is Your Friend ) Auto Fibo CBR : Ausbruchs-Bestätigung Auto Smart Money Area : Hier herunterladen https://linktr.ee/ARFXTools FMCBR-W Multi Trend Scanner + Alert Ein intelligenter Indikator, der 3 bewährte Handelssysteme kombiniert - in einem einzigen leistungsstarken Tool! Steigern Sie Ihre Analysegenauigkeit und Geschwindigkeit mit diesem intelligenten Indikator, der drei beliebte und effektive Handelsstrategien integr
Fibonacci convergence master TTT
The Trading Team Ltd
5 (1)
Indikatoren
Einführungsaktion Nur für eine begrenzte Zeit: 30$ anstelle von 157$ Zusammenfassung Zeigt mehrere Fibonacci-Retracements, Projektionen und Expansionsverhältnisse auf einen Blick Beschreibung Ein Fibonacci-Confluence-Level ist eine Preiszone, in der Fibonacci-Retracements, -Projektionen und -Expansionen bei der Messung eines Swings eng zusammenkommen. Diese Technik wird von mittleren und fortgeschrittenen Händlern verwendet, um mögliche Umkehrzonen zu erkennen. Sind Sie es leid, manuell dieselb
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Market Master Trend Beherrschen Sie die Richtung des Marktes mit Präzision Der Ultimate Market Master Trend-Indikator ist ein All-in-One-Marktstimmungsanalysator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Genauigkeit und Vertrauen in jede Bewegung verlangen. Er kombiniert intelligente Trenderkennung , stochastisches Momentum für mehrere Zeitrahmen und dynamische visuelle Hinweise , um Ihnen zu helfen, mit Leichtigkeit hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren. Haupt
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Super Rejection Zones ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um genaue Intraday-Umkehrpunkte zu erkennen, indem er eine Kombination aus: Hoch und Tief des Vortages Midline-Gleichgewichtszone Ablehnende Kerzenmuster Doppelte Bestätigung durch zwei Stochastik-Filter Intelligentes Warn- und Pfeilsystem Tägliche Filterung mit automatischer Rückstellung Optionaler Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten Der Indikator hilft Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkeh
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Daily Zone Arrow — Indikatorbeschreibung (Deutsch) Ultimate Daily Zone Arrow ist ein intelligenter Handelsindikator, der automatisch die obere tägliche Zone (Upper Daily Zone) und die untere tägliche Zone (Lower Daily Zone) erkennt und an diesen wichtigen Bereichen präzise Kauf- und Verkaufssignale mittels Pfeilen ausgibt. Der Indikator eignet sich für alle Märkte, einschließlich Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen.  Hauptfunktionen des Indikators  Automatische Erkennung der tägli
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Buy & Sell Levels with Alerts ist ein umfassender Trading-Indikator, der Stochastik, Vortages-Level, Multi-Timeframe-Trendmeter (MTF) und Rejection-Erkennung in einem einzigen leistungsstarken Tool kombiniert. Er hilft Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Trendrichtungen und hochwahrscheinliche Umkehrsignale schnell zu erkennen – mit visuellen Pfeilen und automatischen Alerts. Hauptfunktionen: Stochastischer Oszillator: Zeigt schnelle (%K) und langsame (%D) Linien in einem
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Der Follow The Labels Indicator ist ein multifunktionaler MT4-Indikator, der Händlern einen umfassenden visuellen Überblick über die Marktbedingungen in mehreren Dimensionen bietet. Er kombiniert Trendanalyse, Vortagesstände, Stochastik-Momentum und Ablehnungssignale in einer einfach zu lesenden Oberfläche. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Zeigt die Ausrichtung des MA200 (LWMA) über drei Zeitrahmen an: H1, M30, M15. Zeigt eine allgemeine Trendbezeichnung an: Bullish, Be
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Maximiere dein trendbasiertes Trading mit H4 & M30 Turning Point PRO! Sag dem Raten und unübersichtlichen Charts Lebewohl. Dieser Premium-Indikator kombiniert die Trend-Erkennung höherer Zeitrahmen mit präzisen kurzfristigen Wendepunkt-Signalen und bietet dir kristallklare Kauf- und Verkaufschancen. Warum Trader ihn lieben: H4 EMA200 Trend-Bias: Erkenne den dominanten Trend auf einen Blick. Handle nur in Trendrichtung. M30 Ausführungs-Pfeile: Warte auf hochwahrscheinliche Wendepunkte, bestätigt
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Scalpers Zone – Ultimativer Supply/Demand + Stochastik-Abprall & Triple Touch Indikator Scalpers Zone ist für Trader konzipiert, die nach hochwahrscheinlichen Scalping-Einstiegen suchen. Es erkennt tägliche und 7-Tage-Supply/Demand-Zonen und hebt Bereiche hervor, in denen sich diese Zonen perfekt überlappen, wodurch die stärksten potenziellen Umkehrpunkte markiert werden. Bei volatilen Assets wie Kryptowährungen und Gold kann die Zonenstärke erhöht werden, um bessere Sichtbarkeit und Präzision z
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension