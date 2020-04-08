TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Dashboard —— 高概率交易的智能市场过滤器

TrendSeeker Dashboard 是一款强大的多品种市场智能分析工具，旨在帮助交易者避开震荡行情，只专注于 H4 时间周期上的高质量趋势交易品种。

该仪表盘会持续扫描所有可用交易品种，并将每个品种自动分类为：

  • 上升趋势（Trending UP）

  • 下降趋势（Trending DOWN）

  • 震荡 / 不交易状态（Ranging / No-Trade）

通过结合 EMA 趋势方向、ADX 趋势强度 以及 ATR 波动率，TrendSeeker 能即时揭示真正存在动能的市场，并明确指出哪些行情应当回避。

如何使用 TrendSeeker

作为独立工具使用

TrendSeeker 可独立作为市场扫描器和趋势偏向仪表盘使用，帮助交易者：

  • 一眼识别当前的趋势交易品种

  • 避开低概率的震荡市场

  • 在交易前建立明确的方向偏向（只做 BUY 或只做 SELL）

即使单独使用，TrendSeeker 也能为交易者带来显著的专业优势。

与 H4 + M30 Turning Point 交易系统配合使用（最佳效果）

为了获得更高的准确性和精确度，TrendSeeker 被设计为与 H4 / M30 Turning Point 交易系统 协同使用。

交易流程：

  • TrendSeeker Dashboard 确定 H4 周期的趋势方向

  • 交易者只选择一个交易方向（仅 BUY 或仅 SELL）

  • 只有当 M30 出现有效的 Turning Point 信号时才执行进场

  • 不逆势交易，不猜测行情，不受情绪影响

这种组合使 TrendSeeker 从一个扫描工具升级为完整的交易决策框架。

为什么交易者喜欢 TrendSeeker

  • 有效避免震荡市场陷阱

  • 防止逆势交易

  • 自动扫描多个交易品种，节省时间

  • 提供清晰的趋势方向和进场指引

  • 非常适合日内交易者和波段交易者

简单来说

TrendSeeker 告诉你 在哪里交易
Turning Point 系统告诉你 什么时候交易

二者结合，构成了一套强大、纪律性强且专业的交易系统


