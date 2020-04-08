TrendSeeker Dashboard —— 高概率交易的智能市场过滤器

TrendSeeker Dashboard 是一款强大的多品种市场智能分析工具，旨在帮助交易者避开震荡行情，只专注于 H4 时间周期上的高质量趋势交易品种。

该仪表盘会持续扫描所有可用交易品种，并将每个品种自动分类为：

上升趋势（Trending UP）

下降趋势（Trending DOWN）

震荡 / 不交易状态（Ranging / No-Trade）

通过结合 EMA 趋势方向、ADX 趋势强度 以及 ATR 波动率，TrendSeeker 能即时揭示真正存在动能的市场，并明确指出哪些行情应当回避。

如何使用 TrendSeeker

作为独立工具使用

TrendSeeker 可独立作为市场扫描器和趋势偏向仪表盘使用，帮助交易者：

一眼识别当前的趋势交易品种

避开低概率的震荡市场

在交易前建立明确的方向偏向（只做 BUY 或只做 SELL）

即使单独使用，TrendSeeker 也能为交易者带来显著的专业优势。

与 H4 + M30 Turning Point 交易系统配合使用（最佳效果）

为了获得更高的准确性和精确度，TrendSeeker 被设计为与 H4 / M30 Turning Point 交易系统 协同使用。

交易流程：

TrendSeeker Dashboard 确定 H4 周期的趋势方向

交易者只选择一个交易方向（仅 BUY 或仅 SELL）

只有当 M30 出现有效的 Turning Point 信号时才执行进场

不逆势交易，不猜测行情，不受情绪影响

这种组合使 TrendSeeker 从一个扫描工具升级为完整的交易决策框架。

为什么交易者喜欢 TrendSeeker

有效避免震荡市场陷阱

防止逆势交易

自动扫描多个交易品种，节省时间

提供清晰的趋势方向和进场指引

非常适合日内交易者和波段交易者

简单来说

TrendSeeker 告诉你 在哪里交易。

Turning Point 系统告诉你 什么时候交易。

二者结合，构成了一套强大、纪律性强且专业的交易系统