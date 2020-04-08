TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Paneli ― Yüksek Olasılıklı İşlemler İçin Akıllı Piyasa Filtresi

TrendSeeker Paneli, yatay piyasaları (range) önlemek ve sadece H4 zaman diliminde yüksek kaliteli trendli enstrümanlara odaklanmak için tasarlanmış güçlü bir çoklu sembol piyasa analiz aracıdır.

Panel, kullanılabilir tüm sembolleri sürekli tarar ve her çifti şu şekilde sınıflandırır:

Yükseliş Trendi (Trending UP)

Düşüş Trendi (Trending DOWN)

Yatay Piyasa / İşlem Yapılmaması Gerekenler (Ranging / No-Trade)

TrendSeeker, EMA ile trend yönünü, ADX ile trend gücünü ve ATR ile volatiliteyi birleştirerek, gerçek momentumun bulunduğu piyasaları ve işlemden kaçınılması gereken piyasaları anında görselleştirir.

TrendSeeker Kullanımı

Bağımsız Araç Olarak Kullanım

TrendSeeker, bağımsız bir piyasa tarayıcısı ve yönelim paneli olarak kullanılabilir ve şunları sağlar:

Trenddeki enstrümanları tek bakışta görme

Düşük olasılıklı yatay piyasaları atlama

İşleme başlamadan önce net bir yön belirleme (yalnızca BUY / yalnızca SELL)

Bağımsız kullanıldığında bile profesyonel bir avantaj sağlar.

Tavsiye: H4 + M30 Turning Point Ticaret Sistemi ile Birlikte Kullanım

Maksimum doğruluk ve tutarlılık için TrendSeeker, H4 / M30 Turning Point Ticaret Sistemi ile birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

İşlem Süreci:

TrendSeeker Paneli, H4 zaman diliminde trend yönünü belirler Trader sadece tek yönü takip eder (yalnızca BUY veya yalnızca SELL) Sadece M30’da geçerli bir Turning Point sinyali olduğunda giriş yapılır Karşı trend, tahmin veya duygusal işlem yok

Bu kombinasyon, TrendSeeker’i basit bir tarayıcıdan, tam bir karar alma çerçevesine dönüştürür.

Neden Trader’lar TrendSeeker’i Tercih Ediyor

Yatay piyasadaki tuzakları önler

Trend karşıtı işlemleri engeller

Birden fazla sembolü otomatik tarayarak zaman kazandırır

Net trend yönü ve giriş rehberi sağlar

Hem günlük işlemler hem de swing işlemler için idealdir

Özetle:

TrendSeeker size “nerede işlem yapacağınızı” gösterir

Turning Point Sistemi size “ne zaman işlem yapacağınızı” gösterir

Bu iki sistemin birleşimi, güçlü, disiplinli ve profesyonel bir işlem sistemi yaratır.