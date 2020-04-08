TrendSeeker Dashboard
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
Cruscotto TrendSeeker ― Filtro di mercato intelligente per operazioni ad alta probabilità
Il cruscotto TrendSeeker è uno strumento di analisi di mercato multi-simbolo potente, progettato per evitare i mercati laterali e concentrarsi solo su strumenti di alta qualità con trend nel timeframe H4.
Il cruscotto scansiona continuamente tutti i simboli disponibili e classifica ogni coppia come segue:
-
Trend rialzista (Trending UP)
-
Trend ribassista (Trending DOWN)
-
Mercato laterale / No-trade (Ranging / No-Trade)
Combinando EMA per la direzione del trend, ADX per la forza del trend e ATR per la volatilità, TrendSeeker rende immediatamente visibili i mercati con vero momentum e quelli da evitare per il trading.
Come usare TrendSeeker
Uso autonomo
TrendSeeker può essere utilizzato da solo come scanner di mercato e cruscotto di bias direzionale, permettendo di:
-
Identificare gli strumenti in trend a colpo d’occhio
-
Evitare mercati laterali a bassa probabilità
-
Stabilire una direzione chiara prima di entrare nel trade (solo BUY / solo SELL)
Anche utilizzato da solo, offre un vantaggio professionale significativo.
Uso consigliato: in combinazione con il sistema di trading H4 + M30 Turning Point
Per ottenere la massima precisione e coerenza, TrendSeeker è progettato per essere utilizzato insieme al sistema di trading H4 / M30 Turning Point.
Procedura di trading:
-
Il cruscotto TrendSeeker determina la direzione del trend sull’H4
-
Il trader segue una sola direzione (solo BUY o solo SELL)
-
Entrata solo se appare un segnale Turning Point valido sul M30
-
Nessuna contro-trend, nessuna speculazione, nessun trading emotivo
Questa combinazione trasforma TrendSeeker da semplice scanner a un completo framework decisionale.
Perché i trader scelgono TrendSeeker
-
Evita le trappole dei mercati laterali
-
Previene i trade contro-trend
-
Scansiona automaticamente più simboli risparmiando tempo
-
Fornisce indicazioni chiare su trend e entry
-
Ideale sia per day trading che swing trading
In sintesi:
-
TrendSeeker indica “dove fare trading”
-
Il sistema Turning Point indica “quando fare trading”
La combinazione dei due crea un sistema di trading potente, disciplinato e professionale.