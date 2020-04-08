TrendSeeker Dashboard

Cruscotto TrendSeeker ― Filtro di mercato intelligente per operazioni ad alta probabilità

Il cruscotto TrendSeeker è uno strumento di analisi di mercato multi-simbolo potente, progettato per evitare i mercati laterali e concentrarsi solo su strumenti di alta qualità con trend nel timeframe H4.

Il cruscotto scansiona continuamente tutti i simboli disponibili e classifica ogni coppia come segue:

  • Trend rialzista (Trending UP)

  • Trend ribassista (Trending DOWN)

  • Mercato laterale / No-trade (Ranging / No-Trade)

Combinando EMA per la direzione del trend, ADX per la forza del trend e ATR per la volatilità, TrendSeeker rende immediatamente visibili i mercati con vero momentum e quelli da evitare per il trading.

Come usare TrendSeeker

Uso autonomo

TrendSeeker può essere utilizzato da solo come scanner di mercato e cruscotto di bias direzionale, permettendo di:

  • Identificare gli strumenti in trend a colpo d’occhio

  • Evitare mercati laterali a bassa probabilità

  • Stabilire una direzione chiara prima di entrare nel trade (solo BUY / solo SELL)

Anche utilizzato da solo, offre un vantaggio professionale significativo.

Uso consigliato: in combinazione con il sistema di trading H4 + M30 Turning Point

Per ottenere la massima precisione e coerenza, TrendSeeker è progettato per essere utilizzato insieme al sistema di trading H4 / M30 Turning Point.

Procedura di trading:

  1. Il cruscotto TrendSeeker determina la direzione del trend sull’H4

  2. Il trader segue una sola direzione (solo BUY o solo SELL)

  3. Entrata solo se appare un segnale Turning Point valido sul M30

  4. Nessuna contro-trend, nessuna speculazione, nessun trading emotivo

Questa combinazione trasforma TrendSeeker da semplice scanner a un completo framework decisionale.

Perché i trader scelgono TrendSeeker

  • Evita le trappole dei mercati laterali

  • Previene i trade contro-trend

  • Scansiona automaticamente più simboli risparmiando tempo

  • Fornisce indicazioni chiare su trend e entry

  • Ideale sia per day trading che swing trading

In sintesi:

  • TrendSeeker indica “dove fare trading”

  • Il sistema Turning Point indica “quando fare trading”

La combinazione dei due crea un sistema di trading potente, disciplinato e professionale.


