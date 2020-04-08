TrendSeeker Dashboard

Tableau de bord TrendSeeker ― Filtre de marché intelligent pour des trades à haute probabilité

Le tableau de bord TrendSeeker est un outil puissant d’analyse multi-symboles conçu pour éviter les marchés en range et se concentrer uniquement sur des instruments de qualité avec tendance sur le timeframe H4.

Le tableau de bord scanne en continu tous les symboles disponibles et classe chaque paire comme suit :

Tendance haussière (Trending UP)

Tendance baissière (Trending DOWN)

Marché en range / Pas de trade (Ranging / No-Trade)

En combinant EMA pour la direction de la tendance, ADX pour la force de la tendance et ATR pour la volatilité, TrendSeeker visualise immédiatement les marchés avec un vrai momentum et ceux à éviter pour le trading.

Utilisation de TrendSeeker

Utilisation autonome

TrendSeeker peut être utilisé seul comme scanner de marché et tableau de bord de biais directionnel, permettant :

D’identifier les instruments en tendance en un coup d’œil

D’éviter les marchés en range à faible probabilité

D’établir une direction claire avant de trader (BUY uniquement / SELL uniquement)

Même utilisé seul, il offre déjà un avantage professionnel significatif.

Utilisation recommandée : en combinaison avec le système de trading H4 + M30 Turning Point

Pour une précision et une cohérence maximales, TrendSeeker est conçu pour être utilisé conjointement avec le système de trading H4 / M30 Turning Point.

Processus de trading :

Le tableau de bord TrendSeeker détermine la direction de la tendance sur le H4 Le trader adopte une seule direction (BUY uniquement ou SELL uniquement) Entrée uniquement si un signal Turning Point valide apparaît sur le M30 Pas de trading contre-tendance, pas de spéculation, pas de décisions émotionnelles

Cette combinaison transforme TrendSeeker d’un simple scanner en un cadre complet de prise de décision.

Pourquoi les traders choisissent TrendSeeker

Éviter les pièges des marchés en range

Prévenir les trades contre-tendance

Scanner automatiquement plusieurs symboles et gagner du temps

Fournir une direction claire de la tendance et des indications d’entrée

Idéal pour le day trading et le swing trading

En résumé :

TrendSeeker indique « où trader »

Le système Turning Point indique « quand trader »

La combinaison des deux crée un système de trading puissant, discipliné et professionnel.