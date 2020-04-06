NEXA Trend Swing Pro
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Manual do Usuário – Versão em Português (Edição Final)
EA de Swing Trading baseado em EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volume + Sistema Multi-Score📌 1. Visão Geral do EA
O NEXA Trend Swing Pro v3 é um algoritmo de swing trading baseado em tendência,
desenvolvido para GOLD (XAUUSD) utilizando:
-
Filtro de tendência no H1
-
Gatilho de entrada no M30
Esta estratégia não é um simples cruzamento de EMAs.
Ela integra cinco filtros avançados:
-
Força da tendência (distância entre EMAs)
-
Estrutura do RSI
-
Direção do Momentum
-
Aumento de volume
-
Classificação do regime de mercado (Trend / Range / Spike)
Esses elementos formam um sistema de swing trading preciso e multifatorial.
A versão foi otimizada com 7 anos de dados históricos (2018–2024),
garantindo elevada estabilidade e confiabilidade dos parâmetros.
✔ ① Filtro de Tendência com EMA no H1
-
EMA Rápida (24) > EMA Lenta (130) → Tendência de alta → somente BUY
-
EMA Rápida < EMA Lenta → Tendência de baixa → somente SELL
Nenhuma operação é aberta quando o espaçamento entre EMAs é pequeno (tendência fraca).
Quanto maior a separação, maior o TrendScore e melhor a qualidade do sinal.
✔ ② Gatilho RSI + Momentum no M30
Entradas somente são permitidas na direção da tendência do H1.
🔸 Condições de BUY
-
RSI rompendo acima do nível 54
-
Momentum > 0
🔸 Condições de SELL
-
RSI rompendo abaixo do nível 51
-
Momentum < 0
✔ ③ Filtro de Volume (Volume Filter)
A entrada só é permitida quando:
-
Volume atual > Média dos últimos 10 candles × 1.30
Isso assegura que a operação ocorra apenas em momentos com participação suficiente do mercado,
reduzindo ruído e aumentando a precisão do sinal.
✔ ④ Filtro de Regime de Mercado
O EA classifica o mercado em três regimes:
|Regime
|Característica
|Operação
|TREND
|ADX forte + expansão clara das EMAs
|Permitido
|RANGE
|ADX fraco
|Bloqueado
|SPIKE
|Pico de ATR (alta volatilidade)
|Bloqueado
➡️ O EA opera somente em mercados de tendência saudável,
evitando períodos de lateralização e volatilidade extrema.
✔ ⑤ Sistema Multi-Score (Pontuação 0.0 – 1.0)
A pontuação total é composta por:
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 Pontuação mínima para entrada = 0.70
-
< 0.70 → entrada proibida
-
Sinal forte → RR 1:4 com lote normal
-
Sinal fraco → RR e lote automaticamente reduzidos
➡️ Reduz o drawdown e aumenta a estabilidade no longo prazo.📌 3. Estrutura de SL/TP
-
Stop Loss = ATR(18) × 4.0
-
Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Para sinais fracos:
-
RR é ajustado automaticamente para 1:2 ou 1:1.5
→ Relação risco-retorno otimizada de acordo com as condições do mercado.
-
Horário de operação: 08:00 ~ 23:00 (horário do servidor)
-
Spread máximo: ≤ 250 pontos
-
Permitida apenas uma posição por símbolo
✔ 1) Redução extrema de ruído
Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ Reduz 60–80% das operações desnecessárias
✔ 2) Excelente desempenho ajustado ao risco
-
Baixo drawdown
-
Alta estabilidade
-
Curva de capital suave e consistente
✔ 3) Gestão de risco totalmente automatizada
-
Sinal forte → Mantém RR 1:4
-
Sinal médio → RR reduzido
-
Sinal fraco → Lote reduzido
➡️ Modo de proteção automática em mercados desfavoráveis.📌 6. Tamanho de Lote Recomendado
|Tamanho da Conta
|Modo Estável
|Modo Agressivo
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
Valor padrão: InpLots = 0.05 (modo agressivo)📌 7. Requisitos Mínimos
-
Ativo recomendado: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
Capital mínimo: $300+
-
Alavancagem: 1:100 ~ 1:500
-
Timeframes utilizados: H1 (tendência) / M30 (entrada)
-
Copie o arquivo do EA para a pasta MT5 / Experts
-
Reinicie o MT5
-
Abra o gráfico GOLD (H1)
-
Anexe o EA e revise os parâmetros
-
Ative Algo Trading
Embora este EA seja otimizado com dados históricos de longo prazo,
perdas podem ocorrer durante notícias importantes ou períodos de volatilidade extrema.
Este EA não é um scalper;
é um sistema de swing trading de médio a longo prazo,
focado em estabilidade e consistência.