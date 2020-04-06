Manual do Usuário – Versão em Português (Edição Final)

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

EA de Swing Trading baseado em EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volume + Sistema Multi-Score

📌 1. Visão Geral do EA

O NEXA Trend Swing Pro v3 é um algoritmo de swing trading baseado em tendência,

desenvolvido para GOLD (XAUUSD) utilizando:

Filtro de tendência no H1

Gatilho de entrada no M30

Esta estratégia não é um simples cruzamento de EMAs.

Ela integra cinco filtros avançados:

Força da tendência (distância entre EMAs)

Estrutura do RSI

Direção do Momentum

Aumento de volume

Classificação do regime de mercado (Trend / Range / Spike)

Esses elementos formam um sistema de swing trading preciso e multifatorial.

A versão foi otimizada com 7 anos de dados históricos (2018–2024),

garantindo elevada estabilidade e confiabilidade dos parâmetros.

✔ ① Filtro de Tendência com EMA no H1

EMA Rápida (24) > EMA Lenta (130) → Tendência de alta → somente BUY

EMA Rápida < EMA Lenta → Tendência de baixa → somente SELL

📌 2. Estrutura da Estratégia (Fluxo Operacional)

Nenhuma operação é aberta quando o espaçamento entre EMAs é pequeno (tendência fraca).

Quanto maior a separação, maior o TrendScore e melhor a qualidade do sinal.

✔ ② Gatilho RSI + Momentum no M30

Entradas somente são permitidas na direção da tendência do H1.

🔸 Condições de BUY

RSI rompendo acima do nível 54

Momentum > 0

🔸 Condições de SELL

RSI rompendo abaixo do nível 51

Momentum < 0

✔ ③ Filtro de Volume (Volume Filter)

A entrada só é permitida quando:

Volume atual > Média dos últimos 10 candles × 1.30

Isso assegura que a operação ocorra apenas em momentos com participação suficiente do mercado,

reduzindo ruído e aumentando a precisão do sinal.

✔ ④ Filtro de Regime de Mercado

O EA classifica o mercado em três regimes:

Regime Característica Operação TREND ADX forte + expansão clara das EMAs Permitido RANGE ADX fraco Bloqueado SPIKE Pico de ATR (alta volatilidade) Bloqueado

➡️ O EA opera somente em mercados de tendência saudável,

evitando períodos de lateralização e volatilidade extrema.

✔ ⑤ Sistema Multi-Score (Pontuação 0.0 – 1.0)

A pontuação total é composta por:

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 Pontuação mínima para entrada = 0.70

< 0.70 → entrada proibida

Sinal forte → RR 1:4 com lote normal

Sinal fraco → RR e lote automaticamente reduzidos

➡️ Reduz o drawdown e aumenta a estabilidade no longo prazo.

Stop Loss = ATR(18) × 4.0

Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

📌 3. Estrutura de SL/TP

Para sinais fracos:

RR é ajustado automaticamente para 1:2 ou 1:1.5

→ Relação risco-retorno otimizada de acordo com as condições do mercado.

Horário de operação: 08:00 ~ 23:00 (horário do servidor)

Spread máximo: ≤ 250 pontos

Permitida apenas uma posição por símbolo

✔ 1) Redução extrema de ruído

📌 4. Filtros de Horário e Spread📌 5. Principais Vantagens

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score

→ Reduz 60–80% das operações desnecessárias

✔ 2) Excelente desempenho ajustado ao risco

Baixo drawdown

Alta estabilidade

Curva de capital suave e consistente

✔ 3) Gestão de risco totalmente automatizada

Sinal forte → Mantém RR 1:4

Sinal médio → RR reduzido

Sinal fraco → Lote reduzido

➡️ Modo de proteção automática em mercados desfavoráveis.

Tamanho da Conta Modo Estável Modo Agressivo $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. Tamanho de Lote Recomendado

Valor padrão: InpLots = 0.05 (modo agressivo)

Ativo recomendado: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

Capital mínimo: $300+

Alavancagem: 1:100 ~ 1:500

Timeframes utilizados: H1 (tendência) / M30 (entrada)

Copie o arquivo do EA para a pasta MT5 / Experts Reinicie o MT5 Abra o gráfico GOLD (H1) Anexe o EA e revise os parâmetros Ative Algo Trading

📌 7. Requisitos Mínimos📌 8. Instalação e Configuração📌 9. Aviso de Risco

Embora este EA seja otimizado com dados históricos de longo prazo,

perdas podem ocorrer durante notícias importantes ou períodos de volatilidade extrema.

Este EA não é um scalper;

é um sistema de swing trading de médio a longo prazo,

focado em estabilidade e consistência.