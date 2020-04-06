Manual de Usuario – Versión en Español (Edición Final)

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

EA de Swing Trading basado en EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volumen + Sistema Multi-Score

📌 1. Descripción General del EA

NEXA Trend Swing Pro v3 es un algoritmo de swing trading orientado a tendencias,

diseñado para GOLD (XAUUSD) utilizando una combinación de:

Filtro de tendencia en H1

Señal de entrada en M30

Esta estrategia no es un simple cruce de EMAs.

Integra cinco filtros avanzados:

Fuerza de tendencia (distancia EMA)

Estructura del RSI

Dirección del Momentum

Incremento de volumen

Clasificación del régimen del mercado (Trend / Range / Spike)

Con estos componentes, el EA forma un sistema de swing trading preciso y de múltiples capas.

Esta versión ha sido optimizada con 7 años de datos históricos (2018–2024),

garantizando estabilidad y parámetros sólidos.

✔ ① Filtro de Tendencia EMA en H1

EMA Rápida (24) > EMA Lenta (130) → Tendencia alcista → solo BUY

EMA Rápida < EMA Lenta → Tendencia bajista → solo SELL

📌 2. Estructura de la Estrategia (Flujo del Sistema)

El EA evita operar cuando la distancia entre EMAs es pequeña (tendencia débil).

Una mayor separación aumenta el TrendScore y la calidad de la señal.

✔ ② Disparador RSI + Momentum en M30

Las entradas solo se permiten en la misma dirección que la tendencia de H1.

🔸 Condiciones de BUY

El RSI rompe al alza el nivel 54

Momentum > 0

🔸 Condiciones de SELL

El RSI rompe a la baja el nivel 51

Momentum < 0

✔ ③ Filtro de Volumen (Volume Filter)

Entrada permitida únicamente cuando:

Volumen actual > Promedio de las últimas 10 velas × 1.30

Esto asegura operar solo en momentos con suficiente participación del mercado,

reduciendo ruido e incrementando la calidad de las señales.

✔ ④ Filtro de Régimen del Mercado

El EA clasifica el mercado en tres estados:

Régimen Descripción ¿Opera? TREND ADX fuerte + expansión EMA clara Sí RANGE ADX débil No SPIKE Aumento brusco de ATR (alta volatilidad) No

➡️ Solo opera en mercados con tendencia saludable,

evitando rangos laterales y volatilidad extrema.

✔ ⑤ Sistema Multi-Score (0.0 – 1.0)

Los cinco componentes del puntaje son:

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 Puntaje mínimo para entrar = 0.70

< 0.70 → entrada rechazada

Señal fuerte → RR 1:4, lote normal

Señal débil → RR reducido + lote reducido

➡️ Reduce drawdown y mejora la estabilidad a largo plazo.

Stop Loss = ATR(18) × 4.0

Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

📌 3. Estructura SL/TP

Para señales más débiles:

El RR se ajusta automáticamente a 1:2 o 1:1.5

→ Optimización dinámica según las condiciones del mercado.

Horario de operación: 08:00 ~ 23:00 (hora del servidor)

Spread máximo permitido: ≤ 250 puntos

Solo se permite una posición por símbolo

✔ 1) Reducción extrema del ruido del mercado

📌 4. Filtros de Tiempo y Spread📌 5. Ventajas Principales

Trend + RSI + Momentum + Volumen + ADX + ATR + Score

→ Reduce 60–80% de operaciones innecesarias

✔ 2) Excelente rendimiento ajustado por riesgo

Baja profundidad de drawdown

Alta estabilidad

Curva de capital constante a lo largo del tiempo

✔ 3) Gestión de riesgo totalmente automática

Señal fuerte → RR 1:4 se mantiene

Señal media → RR reducido

Señal débil → reducción del lote

➡️ Protección automática en condiciones desfavorables.

Tamaño de la Cuenta Modo Estable Modo Agresivo $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. Tamaño de Lote Recomendado

Valor por defecto: InpLots = 0.05 (modo agresivo)

Instrumento recomendado: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

Capital mínimo: $300+

Apalancamiento: 1:100 ~ 1:500

Timeframes utilizados: H1 (tendencia) / M30 (entrada)

Copiar el archivo del EA en la carpeta MT5 / Experts Reiniciar MT5 Abrir un gráfico GOLD (H1) Cargar el EA y revisar los parámetros Activar Algo Trading

📌 7. Requisitos Mínimos📌 8. Instalación y Configuración📌 9. Aviso de Riesgo

Aunque este EA está optimizado con datos históricos de largo plazo,

pueden ocurrir pérdidas durante noticias importantes o volatilidad extrema.

Este EA no es un scalper;

está diseñado para swing trading de mediano a largo plazo,

priorizando estabilidad y consistencia.