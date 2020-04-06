NEXA Trend Swing Pro
- Asesores Expertos
- Park Seongcheon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Manual de Usuario – Versión en Español (Edición Final)
EA de Swing Trading basado en EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volumen + Sistema Multi-Score📌 1. Descripción General del EA
NEXA Trend Swing Pro v3 es un algoritmo de swing trading orientado a tendencias,
diseñado para GOLD (XAUUSD) utilizando una combinación de:
-
Filtro de tendencia en H1
-
Señal de entrada en M30
Esta estrategia no es un simple cruce de EMAs.
Integra cinco filtros avanzados:
-
Fuerza de tendencia (distancia EMA)
-
Estructura del RSI
-
Dirección del Momentum
-
Incremento de volumen
-
Clasificación del régimen del mercado (Trend / Range / Spike)
Con estos componentes, el EA forma un sistema de swing trading preciso y de múltiples capas.
Esta versión ha sido optimizada con 7 años de datos históricos (2018–2024),
garantizando estabilidad y parámetros sólidos.
✔ ① Filtro de Tendencia EMA en H1
-
EMA Rápida (24) > EMA Lenta (130) → Tendencia alcista → solo BUY
-
EMA Rápida < EMA Lenta → Tendencia bajista → solo SELL
El EA evita operar cuando la distancia entre EMAs es pequeña (tendencia débil).
Una mayor separación aumenta el TrendScore y la calidad de la señal.
✔ ② Disparador RSI + Momentum en M30
Las entradas solo se permiten en la misma dirección que la tendencia de H1.
🔸 Condiciones de BUY
-
El RSI rompe al alza el nivel 54
-
Momentum > 0
🔸 Condiciones de SELL
-
El RSI rompe a la baja el nivel 51
-
Momentum < 0
✔ ③ Filtro de Volumen (Volume Filter)
Entrada permitida únicamente cuando:
-
Volumen actual > Promedio de las últimas 10 velas × 1.30
Esto asegura operar solo en momentos con suficiente participación del mercado,
reduciendo ruido e incrementando la calidad de las señales.
✔ ④ Filtro de Régimen del Mercado
El EA clasifica el mercado en tres estados:
|Régimen
|Descripción
|¿Opera?
|TREND
|ADX fuerte + expansión EMA clara
|Sí
|RANGE
|ADX débil
|No
|SPIKE
|Aumento brusco de ATR (alta volatilidad)
|No
➡️ Solo opera en mercados con tendencia saludable,
evitando rangos laterales y volatilidad extrema.
✔ ⑤ Sistema Multi-Score (0.0 – 1.0)
Los cinco componentes del puntaje son:
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 Puntaje mínimo para entrar = 0.70
-
< 0.70 → entrada rechazada
-
Señal fuerte → RR 1:4, lote normal
-
Señal débil → RR reducido + lote reducido
➡️ Reduce drawdown y mejora la estabilidad a largo plazo.📌 3. Estructura SL/TP
-
Stop Loss = ATR(18) × 4.0
-
Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Para señales más débiles:
-
El RR se ajusta automáticamente a 1:2 o 1:1.5
→ Optimización dinámica según las condiciones del mercado.
-
Horario de operación: 08:00 ~ 23:00 (hora del servidor)
-
Spread máximo permitido: ≤ 250 puntos
-
Solo se permite una posición por símbolo
✔ 1) Reducción extrema del ruido del mercado
Trend + RSI + Momentum + Volumen + ADX + ATR + Score
→ Reduce 60–80% de operaciones innecesarias
✔ 2) Excelente rendimiento ajustado por riesgo
-
Baja profundidad de drawdown
-
Alta estabilidad
-
Curva de capital constante a lo largo del tiempo
✔ 3) Gestión de riesgo totalmente automática
-
Señal fuerte → RR 1:4 se mantiene
-
Señal media → RR reducido
-
Señal débil → reducción del lote
➡️ Protección automática en condiciones desfavorables.📌 6. Tamaño de Lote Recomendado
|Tamaño de la Cuenta
|Modo Estable
|Modo Agresivo
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
Valor por defecto: InpLots = 0.05 (modo agresivo)📌 7. Requisitos Mínimos
-
Instrumento recomendado: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
Capital mínimo: $300+
-
Apalancamiento: 1:100 ~ 1:500
-
Timeframes utilizados: H1 (tendencia) / M30 (entrada)
-
Copiar el archivo del EA en la carpeta MT5 / Experts
-
Reiniciar MT5
-
Abrir un gráfico GOLD (H1)
-
Cargar el EA y revisar los parámetros
-
Activar Algo Trading
Aunque este EA está optimizado con datos históricos de largo plazo,
pueden ocurrir pérdidas durante noticias importantes o volatilidad extrema.
Este EA no es un scalper;
está diseñado para swing trading de mediano a largo plazo,
priorizando estabilidad y consistencia.