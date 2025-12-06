NEXA Trend Swing Pro

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

한국어 사용 설명서 (최종 버전)

EMA 트렌드 + RSI + 모멘텀 + 볼륨 필터 + 멀티 스코어 시스템 기반 스윙 트레이딩 EA

📌 1. EA 개요

NEXA Trend Swing Pro v3는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 H1 추세 + M30 트리거 조합을 사용하는
트렌드 추종형 스윙 알고리즘입니다.

이 전략은 단순한 EMA 크로스 전략이 아니라,
추세 강도 · RSI 구조 · 모멘텀 방향 · 거래량 변화 · 시장 레짐(Trend/Range/Spike)
까지 반영하는 5중 필터 기반 정교한 알고리즘 구조를 갖고 있습니다.

본 버전은 **7년 장기 데이터 최적화(2018~2024)**를 통해
가장 안정적인 조합으로 파라미터가 세팅되어 있습니다.

📌 2. 전략 구조 (전략 흐름)

✔ ① H1 EMA 트렌드 필터

  • EMA Fast(24) > EMA Slow(130) → 상승 추세 → BUY만 허용

  • EMA Fast < EMA Slow → 하락 추세 → SELL만 허용

EMA 간격이 좁은 약추세 구간은 거래하지 않으며
간격이 충분히 벌어졌을 때 높은 TrendScore가 적용됩니다.

✔ ② M30 RSI + Momentum 트리거

트렌드 방향과 동일한 신호만 진입합니다.

🔸 BUY 조건

  • RSI가 54 레벨을 아래→위로 돌파

  • Momentum > 0

🔸 SELL 조건

  • RSI가 51 레벨을 위→아래로 돌파

  • Momentum < 0

✔ ③ Volume Filter (거래량 기반)

  • 현재 거래량 > 최근 10개 평균 × 1.30 이상일 때만 진입

→ 시장 참여가 충분한 구간만 매매하며 노이즈 감소 효과가 큼.

✔ ④ Market Regime Filter (시장 환경 필터)

EA는 시장을 3가지 레짐으로 분류합니다:

Regime 의미 거래 여부
TREND ADX 강함 + EMA 간격 충분 거래 허용
RANGE ADX 약함 거래 제한
SPIKE ATR 급등 거래 제한

즉, Trend 시장에서만 매매하며
횡보·급변동성 구간은 모두 회피합니다.

✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (다중 스코어 시스템)

다섯 요소를 점수화하여(0~1.0):

  • TrendScore (0.30)

  • RSIScore (0.25)

  • StochScore Proxy (0.20)

  • ADXScore (0.15)

  • VolumeScore (0.10)

📍 최소 진입 점수 = 0.70

  • 0.70 미만 → 진입 금지

  • 강한 신호 → RR 4.0 유지, Lot 정상

  • 약한 신호 → RR 및 Lot 자동 축소

→ DD 감소 + 높은 안정성 유지

📌 3. SL/TP 구조

  • SL 거리 = ATR(18) × 4.0

  • TP = SL × 4.0 (RR = 1:4)

Weak 신호일 경우:

  • RR → 1:2 또는 1:1.5로 자동 축소
    → 시장 상태에 따라 손익비가 정교하게 최적화됨.

📌 4. 시간·스프레드 필터

  • 거래 시간: 08:00 ~ 23:00

  • 스프레드: 250포인트 이하

  • 심볼당 1포지션만 허용

📌 5. 주요 장점

✔ 1) 노이즈 최소화

트렌드 + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score 시스템
→ 불필요한 거래 60~80% 감소

✔ 2) 높은 Risk-Adjusted 성능

  • 낮은 DD

  • 장기 안정성

  • 꾸준한 수익 곡선 유지

✔ 3) 완전 자동 리스크 조절

  • 강한 신호 → RR 4.0 유지

  • 중간 신호 → RR 축소

  • 약한 신호 → Lot 축소

→ 악조건 시장에서 자동 방어 모드 작동

📌 6. 추천 랏 설정 (핵심)
계좌 크기 안정형(Stable) 공격형(Aggressive)
$300 0.01 0.03
$500 0.01 0.05
$1,000 0.01–0.03 0.05–0.10
$3,000+ 0.03 0.10+

현재 기본값: InpLots = 0.05 → 공격형

📌 7. 최소 요구 조건

  • 추천 심볼: GOLD(XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

  • 최소 자본: $300 이상

  • 레버리지: 1:100 ~ 1:500

  • 사용 TF: H1 / M30 자동 적용

📌 8. 설치 및 적용 방법

  1. EA 파일을 MT5 Experts 폴더에 복사

  2. MT5 재부팅

  3. GOLD(H1) 차트 열기

  4. EA 적용 후 파라미터 확인

  5. Algo Trading 활성화

📌 9. 리스크 공지

이 EA는 장기 데이터를 기반으로 설계되었으나
시장 급변·뉴스·예외적 변동성 상황에서는 손실이 발생할 수 있습니다.

스캘핑이 아닌 중장기 스윙 전략이며
꾸준한 운영을 목적으로 설계되었습니다.

