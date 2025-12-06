NEXA Trend Swing Pro
- Experts
- Park Seongcheon
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
한국어 사용 설명서 (최종 버전)
EMA 트렌드 + RSI + 모멘텀 + 볼륨 필터 + 멀티 스코어 시스템 기반 스윙 트레이딩 EA📌 1. EA 개요
NEXA Trend Swing Pro v3는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 H1 추세 + M30 트리거 조합을 사용하는
트렌드 추종형 스윙 알고리즘입니다.
이 전략은 단순한 EMA 크로스 전략이 아니라,
추세 강도 · RSI 구조 · 모멘텀 방향 · 거래량 변화 · 시장 레짐(Trend/Range/Spike)
까지 반영하는 5중 필터 기반 정교한 알고리즘 구조를 갖고 있습니다.
본 버전은 **7년 장기 데이터 최적화(2018~2024)**를 통해
가장 안정적인 조합으로 파라미터가 세팅되어 있습니다.
✔ ① H1 EMA 트렌드 필터
-
EMA Fast(24) > EMA Slow(130) → 상승 추세 → BUY만 허용
-
EMA Fast < EMA Slow → 하락 추세 → SELL만 허용
EMA 간격이 좁은 약추세 구간은 거래하지 않으며
간격이 충분히 벌어졌을 때 높은 TrendScore가 적용됩니다.
✔ ② M30 RSI + Momentum 트리거
트렌드 방향과 동일한 신호만 진입합니다.
🔸 BUY 조건
-
RSI가 54 레벨을 아래→위로 돌파
-
Momentum > 0
🔸 SELL 조건
-
RSI가 51 레벨을 위→아래로 돌파
-
Momentum < 0
✔ ③ Volume Filter (거래량 기반)
-
현재 거래량 > 최근 10개 평균 × 1.30 이상일 때만 진입
→ 시장 참여가 충분한 구간만 매매하며 노이즈 감소 효과가 큼.
✔ ④ Market Regime Filter (시장 환경 필터)
EA는 시장을 3가지 레짐으로 분류합니다:
|Regime
|의미
|거래 여부
|TREND
|ADX 강함 + EMA 간격 충분
|거래 허용
|RANGE
|ADX 약함
|거래 제한
|SPIKE
|ATR 급등
|거래 제한
즉, Trend 시장에서만 매매하며
횡보·급변동성 구간은 모두 회피합니다.
✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (다중 스코어 시스템)
다섯 요소를 점수화하여(0~1.0):
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 최소 진입 점수 = 0.70
-
0.70 미만 → 진입 금지
-
강한 신호 → RR 4.0 유지, Lot 정상
-
약한 신호 → RR 및 Lot 자동 축소
→ DD 감소 + 높은 안정성 유지📌 3. SL/TP 구조
-
SL 거리 = ATR(18) × 4.0
-
TP = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Weak 신호일 경우:
-
RR → 1:2 또는 1:1.5로 자동 축소
→ 시장 상태에 따라 손익비가 정교하게 최적화됨.
-
거래 시간: 08:00 ~ 23:00
-
스프레드: 250포인트 이하
-
심볼당 1포지션만 허용
✔ 1) 노이즈 최소화
트렌드 + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score 시스템
→ 불필요한 거래 60~80% 감소
✔ 2) 높은 Risk-Adjusted 성능
-
낮은 DD
-
장기 안정성
-
꾸준한 수익 곡선 유지
✔ 3) 완전 자동 리스크 조절
-
강한 신호 → RR 4.0 유지
-
중간 신호 → RR 축소
-
약한 신호 → Lot 축소
→ 악조건 시장에서 자동 방어 모드 작동📌 6. 추천 랏 설정 (핵심)
|계좌 크기
|안정형(Stable)
|공격형(Aggressive)
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
현재 기본값: InpLots = 0.05 → 공격형📌 7. 최소 요구 조건
-
추천 심볼: GOLD(XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
최소 자본: $300 이상
-
레버리지: 1:100 ~ 1:500
-
사용 TF: H1 / M30 자동 적용
-
EA 파일을 MT5 Experts 폴더에 복사
-
MT5 재부팅
-
GOLD(H1) 차트 열기
-
EA 적용 후 파라미터 확인
-
Algo Trading 활성화
이 EA는 장기 데이터를 기반으로 설계되었으나
시장 급변·뉴스·예외적 변동성 상황에서는 손실이 발생할 수 있습니다.
스캘핑이 아닌 중장기 스윙 전략이며
꾸준한 운영을 목적으로 설계되었습니다.