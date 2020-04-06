ユーザーマニュアル – 日本語版（最終版）

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

EMAトレンド + RSI + モメンタム + 出来高フィルター + マルチスコアシステム搭載スイングトレードEA

📌 1. EA概要

NEXA Trend Swing Pro v3 は、GOLD (XAUUSD) を対象としたトレンドフォロー型スイングトレードEAで、

H1トレンドフィルター + M30エントリートリガー を組み合わせた構造を採用しています。

本EAは単なるEMAクロス戦略ではなく、以下の 5つの高度なフィルター を統合しています：

トレンド強度（EMA乖離）

RSI構造

モメンタム方向

出来高増加

市場レジーム判定（Trend / Range / Spike）

これらを組み合わせることで、多層的で高精度のスイング戦略 を実現しています。

本バージョンは 2018〜2024年の7年間データ を用いて最適化され、

高い安定性と再現性を備えています。

✔ ① H1 EMAトレンドフィルター

EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → 上昇トレンド → BUYのみ許可

EMA Fast < EMA Slow → 下降トレンド → SELLのみ許可

📌 2. 戦略構造（システムフロー）

EMA間の距離が小さい弱トレンドではエントリーを行いません。

乖離が大きいほどTrendScoreが高くなり、信頼性の高いシグナルとなります。

✔ ② M30 RSI + モメンタムトリガー

エントリーは H1トレンド方向と一致する場合のみ 許可されます。

🔸 BUY 条件

RSIが 54ラインを下から上へブレイク

Momentum > 0

🔸 SELL 条件

RSIが 51ラインを上から下へブレイク

Momentum < 0

✔ ③ 出来高フィルター（Volume Filter）

以下の場合にのみエントリーを許可：

現在の出来高 > 過去10本の平均出来高 × 1.30

市場参加が十分な環境下でのみ取引を行い、

ノイズを大幅に削減します。

✔ ④ 市場レジームフィルター（Market Regime Filter）

EAは市場状況を次の3つに分類します：

レジーム 説明 取引可否 TREND 強いADX + EMAの明確な拡大 許可 RANGE ADX弱 不可 SPIKE ATR急上昇（高ボラティリティ） 不可

➡️ 健全なトレンド相場のみで取引 し、

レンジ相場や急激な変動は完全に回避します。

✔ ⑤ マルチスコアシステム（0.0〜1.0）

スコア構成は以下の通り：

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 最低エントリースコア = 0.70

0.70未満 → エントリー不可

強シグナル → RR 1:4維持 + 通常ロット

弱シグナル → RRおよびロット自動縮小

➡️ ドローダウンを抑制し、長期的な安定性を向上させます。

ストップロス SL = ATR(18) × 4.0

テイクプロフィット TP = SL × 4.0（RR = 1:4）

📌 3. SL / TP構造

弱いシグナルの場合：

RRが自動で 1:2 または 1:1.5 に調整

→ 市場環境に応じてリスクリワード比を最適化します。

取引時間： 08:00 ~ 23:00（サーバー時間）

最大スプレッド： 250ポイント以内

1銘柄につき 同時1ポジションのみ許可

✔ 1) ノイズ大幅削減

📌 4. 取引時間・スプレッドフィルター📌 5. 主なメリット

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score

→ 不要なエントリーを 60〜80%削減

✔ 2) 高いリスク調整後パフォーマンス

低ドローダウン

安定したトレード成績

滑らかな資産曲線

✔ 3) 完全自動リスク管理

強シグナル → RR 1:4維持

中間シグナル → RR縮小

弱シグナル → ロット縮小

➡️ 不利な相場で自動的に防御モードへ移行。

口座残高 安定モード 攻撃モード $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. 推奨ロットサイズ

デフォルト設定：InpLots = 0.05（攻撃モード）

推奨銘柄： GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

最低資金： $300以上

レバレッジ： 1:100 ~ 1:500

使用タイムフレーム：H1（トレンド） / M30（エントリー）

EAファイルを MT5 / Experts フォルダにコピー MT5を再起動 GOLD（H1） チャートを開く EAを適用し、パラメータを確認 Algo Trading（自動売買） を有効化

📌 7. 最低必要条件📌 8. インストールと設定📌 9. リスク警告

本EAは長期データに基づき最適化されていますが、

重要ニュースや極端なボラティリティでは損失が発生する可能性があります。

本EAはスキャルピングではなく、

中長期スイングトレード を目的として設計されています