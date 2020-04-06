NEXA Trend Swing Pro
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
ユーザーマニュアル – 日本語版（最終版）
EMAトレンド + RSI + モメンタム + 出来高フィルター + マルチスコアシステム搭載スイングトレードEA📌 1. EA概要
NEXA Trend Swing Pro v3 は、GOLD (XAUUSD) を対象としたトレンドフォロー型スイングトレードEAで、
H1トレンドフィルター + M30エントリートリガー を組み合わせた構造を採用しています。
本EAは単なるEMAクロス戦略ではなく、以下の 5つの高度なフィルター を統合しています：
-
トレンド強度（EMA乖離）
-
RSI構造
-
モメンタム方向
-
出来高増加
-
市場レジーム判定（Trend / Range / Spike）
これらを組み合わせることで、多層的で高精度のスイング戦略 を実現しています。
本バージョンは 2018〜2024年の7年間データ を用いて最適化され、
高い安定性と再現性を備えています。
✔ ① H1 EMAトレンドフィルター
-
EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → 上昇トレンド → BUYのみ許可
-
EMA Fast < EMA Slow → 下降トレンド → SELLのみ許可
EMA間の距離が小さい弱トレンドではエントリーを行いません。
乖離が大きいほどTrendScoreが高くなり、信頼性の高いシグナルとなります。
✔ ② M30 RSI + モメンタムトリガー
エントリーは H1トレンド方向と一致する場合のみ 許可されます。
🔸 BUY 条件
-
RSIが 54ラインを下から上へブレイク
-
Momentum > 0
🔸 SELL 条件
-
RSIが 51ラインを上から下へブレイク
-
Momentum < 0
✔ ③ 出来高フィルター（Volume Filter）
以下の場合にのみエントリーを許可：
-
現在の出来高 > 過去10本の平均出来高 × 1.30
市場参加が十分な環境下でのみ取引を行い、
ノイズを大幅に削減します。
✔ ④ 市場レジームフィルター（Market Regime Filter）
EAは市場状況を次の3つに分類します：
|レジーム
|説明
|取引可否
|TREND
|強いADX + EMAの明確な拡大
|許可
|RANGE
|ADX弱
|不可
|SPIKE
|ATR急上昇（高ボラティリティ）
|不可
➡️ 健全なトレンド相場のみで取引 し、
レンジ相場や急激な変動は完全に回避します。
✔ ⑤ マルチスコアシステム（0.0〜1.0）
スコア構成は以下の通り：
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 最低エントリースコア = 0.70
-
0.70未満 → エントリー不可
-
強シグナル → RR 1:4維持 + 通常ロット
-
弱シグナル → RRおよびロット自動縮小
➡️ ドローダウンを抑制し、長期的な安定性を向上させます。📌 3. SL / TP構造
-
ストップロス SL = ATR(18) × 4.0
-
テイクプロフィット TP = SL × 4.0（RR = 1:4）
弱いシグナルの場合：
-
RRが自動で 1:2 または 1:1.5 に調整
→ 市場環境に応じてリスクリワード比を最適化します。
-
取引時間：08:00 ~ 23:00（サーバー時間）
-
最大スプレッド：250ポイント以内
-
1銘柄につき 同時1ポジションのみ許可
✔ 1) ノイズ大幅削減
Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ 不要なエントリーを 60〜80%削減
✔ 2) 高いリスク調整後パフォーマンス
-
低ドローダウン
-
安定したトレード成績
-
滑らかな資産曲線
✔ 3) 完全自動リスク管理
-
強シグナル → RR 1:4維持
-
中間シグナル → RR縮小
-
弱シグナル → ロット縮小
➡️ 不利な相場で自動的に防御モードへ移行。📌 6. 推奨ロットサイズ
|口座残高
|安定モード
|攻撃モード
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
デフォルト設定：InpLots = 0.05（攻撃モード）📌 7. 最低必要条件
-
推奨銘柄：GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
最低資金：$300以上
-
レバレッジ：1:100 ~ 1:500
-
使用タイムフレーム：H1（トレンド） / M30（エントリー）
-
EAファイルを MT5 / Experts フォルダにコピー
-
MT5を再起動
-
GOLD（H1） チャートを開く
-
EAを適用し、パラメータを確認
-
Algo Trading（自動売買） を有効化
本EAは長期データに基づき最適化されていますが、
重要ニュースや極端なボラティリティでは損失が発生する可能性があります。
本EAはスキャルピングではなく、
中長期スイングトレード を目的として設計されています