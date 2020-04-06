NEXA Trend Swing Pro
用户手册 – 中文版（最终版）
基于 EMA 趋势 + RSI + 动能 + 交易量过滤 + 多评分系统的黄金波段交易 EA📌 1. EA 概述
NEXA Trend Swing Pro v3 是专为 GOLD (XAUUSD) 设计的趋势型波段交易算法，
采用 H1 趋势过滤 + M30 触发入场 的结构。
该策略并非简单的 EMA 金叉死叉系统，
其核心由 五重高级过滤模块 组成：
-
趋势强度（EMA 距离）
-
RSI 结构变化
-
动能方向（Momentum）
-
交易量增幅（Volume Spike）
-
市场状态识别（Trend / Range / Spike）
这些组件构成了一个 高精度、多层次的波段交易系统。
本版本基于 7 年历史数据（2018–2024） 深度优化，
确保参数配置稳定可靠。
✔ ① H1 EMA 趋势过滤
-
EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → 上升趋势 → 只允许 BUY
-
EMA Fast < EMA Slow → 下降趋势 → 只允许 SELL
当 EMA 间距不足或趋势不明确时不进行交易。
EMA 间距越大，TrendScore 越高，信号越可靠。
✔ ② M30 RSI + 动能触发信号
仅允许与 H1 趋势方向一致的信号入场。
🔸 BUY 条件
-
RSI 向上突破 54 水平
-
Momentum > 0
🔸 SELL 条件
-
RSI 向下跌破 51 水平
-
Momentum < 0
✔ ③ 交易量过滤（Volume Filter）
仅在以下条件下允许入场：
-
当前交易量 > 过去 10 根 K 线平均交易量 × 1.30
确保市场参与度充足，避免噪音行情入场，提升信号质量。
✔ ④ 市场状态识别（Market Regime Filter）
EA 将市场分为三种状态：
|状态
|含义
|是否交易
|TREND
|ADX 强 + EMA 明显扩张
|允许交易
|RANGE
|ADX 弱
|禁止交易
|SPIKE
|ATR 激增（高波动）
|禁止交易
➡️ 仅在 健康趋势行情 中进行交易，
避免震荡市与极端波动时期。
✔ ⑤ 多评分系统 Multi-Filter Fusion Score（0.0–1.0）
五大评分项如下：
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 最低入场评分 = 0.70
-
< 0.70 → 禁止入场
-
强信号 → 保持 RR 1:4 & 正常手数
-
弱信号 → 自动降低 RR 与手数
➡️ 有效降低回撤，提高长期稳定性。📌 3. 止损 / 止盈结构（SL / TP）
-
止损 SL = ATR(18) × 4.0
-
止盈 TP = SL × 4.0（RR = 1:4）
对于较弱信号：
-
RR 自动调整为 1:2 或 1:1.5
→ 根据市场波动灵活优化风险收益比。
-
交易时间：08:00 ~ 23:00（服务器时间）
-
最大点差：≤ 250 点
-
同一品种 仅允许 1 个持仓
✔ 1) 极强的噪音过滤能力
Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score 系统
→ 可减少 60–80% 的无效交易
✔ 2) 卓越的风险调整后收益表现
-
更低的回撤
-
交易曲线更平稳
-
长期稳定性优秀
✔ 3) 全自动风险管理系统
-
强信号 → 保持 RR 1:4
-
中等信号 → RR 自动下降
-
弱信号 → 手数自动下降
➡️ 在不利行情中自动进入保护模式。📌 6. 推荐手数（核心）
|账户规模
|稳健模式（Stable）
|激进模式（Aggressive）
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
默认参数：InpLots = 0.05（激进模式）📌 7. 最低要求
-
推荐交易品种：GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
最低资金要求：≥ $300
-
杠杆范围：1:100 ~ 1:500
-
使用周期：H1（趋势） / M30（触发）
-
将 EA 文件复制到 MT5 / Experts 文件夹
-
重启 MT5
-
打开 GOLD（H1） 图表
-
加载 EA 并检查参数
-
启用 Algo Trading（自动交易）
尽管 EA 基于长期历史数据优化，
但在重大新闻、极端行情或超高波动时期仍可能出现亏损。
本 EA 并非超短线剥头皮策略，
属于 中长期波段交易系统，
目标是实现稳定、持续的长期表现。