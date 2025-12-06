Manuel d’Utilisateur – Version Française (Édition Finale)

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

EA de swing trading basé sur EMA Trend, RSI, Momentum, filtre de volume et système multi-score

📌 1. Présentation de l’EA

NEXA Trend Swing Pro v3 est un algorithme de swing trading orienté tendance,

conçu pour GOLD (XAUUSD), utilisant une combinaison :

Filtre de tendance en H1

Déclencheur d’entrée en M30

Cette stratégie n’est pas un simple croisement de moyennes mobiles (EMA).

Elle intègre cinq filtres avancés :

Force de tendance (distance EMA)

Structure du RSI

Direction du momentum

Augmentation du volume

Classification du régime de marché (Trend / Range / Spike)

Ces éléments forment un système de trading précis et multifactoriel.

La version actuelle est optimisée avec 7 ans de données historiques (2018–2024),

assurant stabilité et fiabilité des paramètres.

✔ ① Filtre de tendance EMA sur H1

EMA Rapide (24) > EMA Lente (130) → Tendance haussière → seulement BUY

EMA Rapide < EMA Lente → Tendance baissière → seulement SELL

📌 2. Structure de la stratégie (Flux opérationnel)

Le robot ne prend pas de positions lorsque l’écart entre les EMA est faible.

Un écart plus grand signifie un TrendScore plus élevé et un signal plus fiable.

✔ ② Déclencheur RSI + Momentum sur M30

Les entrées ne sont autorisées que dans la même direction que la tendance en H1.

🔸 Conditions BUY

RSI casse à la hausse le niveau 54

Momentum > 0

🔸 Conditions SELL

RSI casse à la baisse le niveau 51

Momentum < 0

✔ ③ Filtre de volume (Volume Filter)

Entrée autorisée seulement si :

Volume actuel > Moyenne des 10 dernières bougies × 1.30

Cela garantit des conditions de marché actives

et réduit considérablement les signaux bruités.

✔ ④ Filtre de régime de marché

L’EA classe le marché en trois régimes :

Régime Description Trading TREND ADX fort + expansion nette des EMA Autorisé RANGE ADX faible Bloqué SPIKE Hausse brutale de l’ATR (forte volatilité) Bloqué

➡️ L’EA n’opère que dans des marchés en tendance saine,

en évitant les phases de range et la forte volatilité.

✔ ⑤ Système multi-score (0.0 – 1.0)

Le score final se compose de :

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 Score minimum requis pour entrer : 0.70

< 0.70 → entrée refusée

Signal fort → RR 1:4 avec lot normal

Signal faible → RR réduit + lot réduit

➡️ Réduction du drawdown et amélioration de la stabilité à long terme.

Stop Loss = ATR(18) × 4.0

Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

📌 3. Structure SL/TP

Pour les signaux faibles :

RR ajusté automatiquement à 1:2 ou 1:1.5

→ Optimisation dynamique du ratio risque/rendement.

Horaire de trading : 08:00 ~ 23:00 (heure du serveur)

Spread maximum : ≤ 250 points

Une seule position par symbole est autorisée

✔ 1) Réduction importante du bruit du marché

📌 4. Filtre d’horaires & Spread📌 5. Avantages principaux

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score

→ Réduit 60–80% des trades inutiles

✔ 2) Excellentes performances ajustées au risque

Drawdown faible

Haute stabilité

Courbe de capital régulière et durable

✔ 3) Gestion du risque entièrement automatisée

Signal fort → RR 1:4 maintenu

Signal moyen → RR réduit

Signal faible → lot réduit

➡️ Activation automatique du mode protection dans les conditions défavorables.

Taille du compte Mode Stable Mode Agressif $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. Taille de lot recommandée

Valeur par défaut : InpLots = 0.05 (mode agressif)

Symbole recommandé : GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

Capital minimum : $300+

Effet de levier : 1:100 ~ 1:500

Timeframes utilisés : H1 (tendance) / M30 (entrée)

Copier le fichier EA dans le dossier MT5 / Experts Redémarrer MT5 Ouvrir un graphique GOLD (H1) Attacher l’EA et vérifier les paramètres Activer Algo Trading

📌 7. Conditions minimales📌 8. Installation & Configuration📌 9. Avertissement sur les risques

Malgré une optimisation sur des données historiques longues,

des pertes peuvent survenir lors d’événements importants ou de volatilité extrême.

Cet EA n’est pas un scalper.

Il est conçu pour du swing trading moyen à long terme,

avec pour objectif stabilité et cohérence.