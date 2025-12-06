NEXA Trend Swing Pro

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

Manuel d’Utilisateur – Version Française (Édition Finale)

EA de swing trading basé sur EMA Trend, RSI, Momentum, filtre de volume et système multi-score

📌 1. Présentation de l’EA

NEXA Trend Swing Pro v3 est un algorithme de swing trading orienté tendance,
conçu pour GOLD (XAUUSD), utilisant une combinaison :

  • Filtre de tendance en H1

  • Déclencheur d’entrée en M30

Cette stratégie n’est pas un simple croisement de moyennes mobiles (EMA).
Elle intègre cinq filtres avancés :

  • Force de tendance (distance EMA)

  • Structure du RSI

  • Direction du momentum

  • Augmentation du volume

  • Classification du régime de marché (Trend / Range / Spike)

Ces éléments forment un système de trading précis et multifactoriel.

La version actuelle est optimisée avec 7 ans de données historiques (2018–2024),
assurant stabilité et fiabilité des paramètres.

📌 2. Structure de la stratégie (Flux opérationnel)

✔ ① Filtre de tendance EMA sur H1

  • EMA Rapide (24) > EMA Lente (130) → Tendance haussière → seulement BUY

  • EMA Rapide < EMA Lente → Tendance baissière → seulement SELL

Le robot ne prend pas de positions lorsque l’écart entre les EMA est faible.
Un écart plus grand signifie un TrendScore plus élevé et un signal plus fiable.

✔ ② Déclencheur RSI + Momentum sur M30

Les entrées ne sont autorisées que dans la même direction que la tendance en H1.

🔸 Conditions BUY

  • RSI casse à la hausse le niveau 54

  • Momentum > 0

🔸 Conditions SELL

  • RSI casse à la baisse le niveau 51

  • Momentum < 0

✔ ③ Filtre de volume (Volume Filter)

Entrée autorisée seulement si :

  • Volume actuel > Moyenne des 10 dernières bougies × 1.30

Cela garantit des conditions de marché actives
et réduit considérablement les signaux bruités.

✔ ④ Filtre de régime de marché

L’EA classe le marché en trois régimes :

Régime Description Trading
TREND ADX fort + expansion nette des EMA Autorisé
RANGE ADX faible Bloqué
SPIKE Hausse brutale de l’ATR (forte volatilité) Bloqué

➡️ L’EA n’opère que dans des marchés en tendance saine,
en évitant les phases de range et la forte volatilité.

✔ ⑤ Système multi-score (0.0 – 1.0)

Le score final se compose de :

  • TrendScore (0.30)

  • RSIScore (0.25)

  • StochScore Proxy (0.20)

  • ADXScore (0.15)

  • VolumeScore (0.10)

📍 Score minimum requis pour entrer : 0.70

  • < 0.70 → entrée refusée

  • Signal fort → RR 1:4 avec lot normal

  • Signal faible → RR réduit + lot réduit

➡️ Réduction du drawdown et amélioration de la stabilité à long terme.

📌 3. Structure SL/TP

  • Stop Loss = ATR(18) × 4.0

  • Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

Pour les signaux faibles :

  • RR ajusté automatiquement à 1:2 ou 1:1.5
    → Optimisation dynamique du ratio risque/rendement.

📌 4. Filtre d’horaires & Spread

  • Horaire de trading : 08:00 ~ 23:00 (heure du serveur)

  • Spread maximum : ≤ 250 points

  • Une seule position par symbole est autorisée

📌 5. Avantages principaux

✔ 1) Réduction importante du bruit du marché

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ Réduit 60–80% des trades inutiles

✔ 2) Excellentes performances ajustées au risque

  • Drawdown faible

  • Haute stabilité

  • Courbe de capital régulière et durable

✔ 3) Gestion du risque entièrement automatisée

  • Signal fort → RR 1:4 maintenu

  • Signal moyen → RR réduit

  • Signal faible → lot réduit

➡️ Activation automatique du mode protection dans les conditions défavorables.

📌 6. Taille de lot recommandée
Taille du compte Mode Stable Mode Agressif
$300 0.01 0.03
$500 0.01 0.05
$1,000 0.01–0.03 0.05–0.10
$3,000+ 0.03 0.10+

Valeur par défaut : InpLots = 0.05 (mode agressif)

📌 7. Conditions minimales

  • Symbole recommandé : GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

  • Capital minimum : $300+

  • Effet de levier : 1:100 ~ 1:500

  • Timeframes utilisés : H1 (tendance) / M30 (entrée)

📌 8. Installation & Configuration

  1. Copier le fichier EA dans le dossier MT5 / Experts

  2. Redémarrer MT5

  3. Ouvrir un graphique GOLD (H1)

  4. Attacher l’EA et vérifier les paramètres

  5. Activer Algo Trading

📌 9. Avertissement sur les risques

Malgré une optimisation sur des données historiques longues,
des pertes peuvent survenir lors d’événements importants ou de volatilité extrême.

Cet EA n’est pas un scalper.
Il est conçu pour du swing trading moyen à long terme,
avec pour objectif stabilité et cohérence.

