NEXA Trend Swing Pro

NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manuale Utente (Italiano) Panoramica NEXA EMA-RSI Swing v1 è un Expert Advisor completamente automatizzato che combina una strategia trend-following con un approccio swing / pullback . L’EA identifica la direzione del trend sul timeframe H1 e utilizza il timeframe M15 per individuare segnali di ingresso ad alta precisione basati su RSI, Stocastico e ADX. Il sistema è progettato per massimizzare le operazioni durante i movimenti direzionali e ridurre i segnali indesi