NEXA Trend Swing Pro
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Manuale Utente – Versione Italiana (Edizione Finale)
EA di swing trading basato su EMA Trend, RSI, Momentum, filtro del volume e sistema Multi-Score📌 1. Panoramica dell’EA
NEXA Trend Swing Pro v3 è un algoritmo di swing trading trend-following
progettato per GOLD (XAUUSD) e utilizza:
-
Filtro di trend su H1
-
Trigger di ingresso su M30
Questa strategia non è un semplice incrocio di EMA.
Integra cinque filtri avanzati:
-
Forza del trend (distanza EMA)
-
Struttura del RSI
-
Direzione del Momentum
-
Aumento del volume
-
Classificazione del regime di mercato (Trend / Range / Spike)
Insieme formano un sistema di swing trading preciso e multilivello.
Questa versione è stata ottimizzata con 7 anni di dati storici (2018–2024),
garantendo stabilità e parametri affidabili.
✔ ① Filtro Trend EMA su H1
-
EMA Veloce (24) > EMA Lenta (130) → Trend rialzista → solo BUY
-
EMA Veloce < EMA Lenta → Trend ribassista → solo SELL
Nessuna operazione viene aperta quando la distanza tra le EMA è ridotta (trend debole).
Una maggiore distanza aumenta il TrendScore e la qualità del segnale.
✔ ② Trigger RSI + Momentum su M30
Le entrate sono consentite solo in direzione del trend H1.
🔸 Condizioni BUY
-
RSI supera al rialzo il livello 54
-
Momentum > 0
🔸 Condizioni SELL
-
RSI scende sotto il livello 51
-
Momentum < 0
✔ ③ Volume Filter (filtro del volume)
L’ingresso è consentito solo quando:
-
Volume attuale > Media degli ultimi 10 candele × 1.30
Ciò garantisce operazioni solo in condizioni di mercato attive,
riducendo il rumore e migliorando l’accuratezza del segnale.
✔ ④ Market Regime Filter
L’EA classifica il mercato in tre regimi:
|Regime
|Descrizione
|Trading
|TREND
|ADX forte + chiara espansione EMA
|Consentito
|RANGE
|ADX debole
|Bloccato
|SPIKE
|Impennata ATR (alta volatilità)
|Bloccato
➡️ L’EA opera solo in condizioni di trend stabile,
evitando i mercati laterali e le fasi di volatilità estrema.
✔ ⑤ Sistema Multi-Score (0.0 – 1.0)
Il punteggio complessivo è composto da:
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 Punteggio minimo per aprire un trade = 0.70
-
< 0.70 → Nessuna entrata
-
Segnale forte → RR 1:4 mantenuto con lotto normale
-
Segnale debole → RR ridotto + lotto ridotto
➡️ Riduce il drawdown e aumenta la stabilità nel lungo periodo.📌 3. Struttura SL / TP
-
Stop Loss = ATR(18) × 4.0
-
Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Per segnali più deboli:
-
RR viene automaticamente regolato a 1:2 o 1:1.5
→ Ottimizzazione dinamica in base alle condizioni di mercato.
-
Orario operativo: 08:00 ~ 23:00 (ora del server)
-
Spread massimo: ≤ 250 punti
-
È consentita una sola posizione per simbolo
✔ 1) Forte riduzione del rumore di mercato
Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ Riduce 60–80% delle operazioni non necessarie
✔ 2) Performance eccellente con rischio controllato
-
Drawdown ridotto
-
Stabilità elevata
-
Curva del capitale costante e regolare
✔ 3) Gestione del rischio completamente automatizzata
-
Segnale forte → RR 1:4 mantenuto
-
Segnale medio → RR ridotto
-
Segnale debole → Lotto ridotto
➡️ Attiva automaticamente una modalità difensiva nelle condizioni di mercato sfavorevoli.📌 6. Dimensione del Lotto Consigliata
|Capitale
|Modalità Stabile
|Modalità Aggressiva
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
Valore predefinito: InpLots = 0.05 (aggressivo)📌 7. Requisiti Minimi
-
Simbolo consigliato: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
Capitale minimo: $300+
-
Leva: 1:100 ~ 1:500
-
Timeframe utilizzati: H1 (trend) / M30 (ingresso)
-
Copiare il file EA nella cartella MT5 / Experts
-
Riavviare MT5
-
Aprire il grafico GOLD (H1)
-
Applicare l’EA e verificare i parametri
-
Attivare Algo Trading
Nonostante l’ottimizzazione con dati storici a lungo termine,
possono verificarsi perdite durante eventi di forte volatilità o notizie importanti.
Questo EA non è un sistema di scalping;
è progettato per swing trading di medio-lungo termine,
con l’obiettivo di garantire stabilità e coerenza operativa.