NEXA Trend Swing Pro

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

Manuale Utente – Versione Italiana (Edizione Finale)

EA di swing trading basato su EMA Trend, RSI, Momentum, filtro del volume e sistema Multi-Score

📌 1. Panoramica dell’EA

NEXA Trend Swing Pro v3 è un algoritmo di swing trading trend-following
progettato per GOLD (XAUUSD) e utilizza:

  • Filtro di trend su H1

  • Trigger di ingresso su M30

Questa strategia non è un semplice incrocio di EMA.
Integra cinque filtri avanzati:

  • Forza del trend (distanza EMA)

  • Struttura del RSI

  • Direzione del Momentum

  • Aumento del volume

  • Classificazione del regime di mercato (Trend / Range / Spike)

Insieme formano un sistema di swing trading preciso e multilivello.

Questa versione è stata ottimizzata con 7 anni di dati storici (2018–2024),
garantendo stabilità e parametri affidabili.

📌 2. Struttura della Strategia (Flusso Operativo)

✔ ① Filtro Trend EMA su H1

  • EMA Veloce (24) > EMA Lenta (130) → Trend rialzista → solo BUY

  • EMA Veloce < EMA Lenta → Trend ribassista → solo SELL

Nessuna operazione viene aperta quando la distanza tra le EMA è ridotta (trend debole).
Una maggiore distanza aumenta il TrendScore e la qualità del segnale.

✔ ② Trigger RSI + Momentum su M30

Le entrate sono consentite solo in direzione del trend H1.

🔸 Condizioni BUY

  • RSI supera al rialzo il livello 54

  • Momentum > 0

🔸 Condizioni SELL

  • RSI scende sotto il livello 51

  • Momentum < 0

✔ ③ Volume Filter (filtro del volume)

L’ingresso è consentito solo quando:

  • Volume attuale > Media degli ultimi 10 candele × 1.30

Ciò garantisce operazioni solo in condizioni di mercato attive,
riducendo il rumore e migliorando l’accuratezza del segnale.

✔ ④ Market Regime Filter

L’EA classifica il mercato in tre regimi:

Regime Descrizione Trading
TREND ADX forte + chiara espansione EMA Consentito
RANGE ADX debole Bloccato
SPIKE Impennata ATR (alta volatilità) Bloccato

➡️ L’EA opera solo in condizioni di trend stabile,
evitando i mercati laterali e le fasi di volatilità estrema.

✔ ⑤ Sistema Multi-Score (0.0 – 1.0)

Il punteggio complessivo è composto da:

  • TrendScore (0.30)

  • RSIScore (0.25)

  • StochScore Proxy (0.20)

  • ADXScore (0.15)

  • VolumeScore (0.10)

📍 Punteggio minimo per aprire un trade = 0.70

  • < 0.70 → Nessuna entrata

  • Segnale forte → RR 1:4 mantenuto con lotto normale

  • Segnale debole → RR ridotto + lotto ridotto

➡️ Riduce il drawdown e aumenta la stabilità nel lungo periodo.

📌 3. Struttura SL / TP

  • Stop Loss = ATR(18) × 4.0

  • Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

Per segnali più deboli:

  • RR viene automaticamente regolato a 1:2 o 1:1.5
    → Ottimizzazione dinamica in base alle condizioni di mercato.

📌 4. Filtri di Orario e Spread

  • Orario operativo: 08:00 ~ 23:00 (ora del server)

  • Spread massimo: ≤ 250 punti

  • È consentita una sola posizione per simbolo

📌 5. Principali Vantaggi

✔ 1) Forte riduzione del rumore di mercato

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ Riduce 60–80% delle operazioni non necessarie

✔ 2) Performance eccellente con rischio controllato

  • Drawdown ridotto

  • Stabilità elevata

  • Curva del capitale costante e regolare

✔ 3) Gestione del rischio completamente automatizzata

  • Segnale forte → RR 1:4 mantenuto

  • Segnale medio → RR ridotto

  • Segnale debole → Lotto ridotto

➡️ Attiva automaticamente una modalità difensiva nelle condizioni di mercato sfavorevoli.

📌 6. Dimensione del Lotto Consigliata
Capitale Modalità Stabile Modalità Aggressiva
$300 0.01 0.03
$500 0.01 0.05
$1,000 0.01–0.03 0.05–0.10
$3,000+ 0.03 0.10+

Valore predefinito: InpLots = 0.05 (aggressivo)

📌 7. Requisiti Minimi

  • Simbolo consigliato: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

  • Capitale minimo: $300+

  • Leva: 1:100 ~ 1:500

  • Timeframe utilizzati: H1 (trend) / M30 (ingresso)

📌 8. Installazione e Configurazione

  1. Copiare il file EA nella cartella MT5 / Experts

  2. Riavviare MT5

  3. Aprire il grafico GOLD (H1)

  4. Applicare l’EA e verificare i parametri

  5. Attivare Algo Trading

📌 9. Avvertenza sui Rischi

Nonostante l’ottimizzazione con dati storici a lungo termine,
possono verificarsi perdite durante eventi di forte volatilità o notizie importanti.

Questo EA non è un sistema di scalping;
è progettato per swing trading di medio-lungo termine,
con l’obiettivo di garantire stabilità e coerenza operativa.

