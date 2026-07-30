Mirror EA mt4

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Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий перекупленности или перепроданности. Советник будет продавать ниже MA, когда индикатор показывает красный цвет, и покупать выше MA, когда индикатор показывает зеленый цвет.

Стратегия разработана для уменьшения количества ложных сигналов, требуя согласования тренда и импульса перед открытием позиции. Ее настраиваемые параметры позволяют оптимизировать ее для различных финансовых инструментов и таймфреймов, сохраняя при этом стабильность исполнения. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он особенно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15. Это советник типа мартингейл/сетка.

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Настройки и мануал здесь

 ПАРАМЕТРЫ

  • Open new series – true/false - начало новой серии заказов
  • Trade Buy - разрешить EA покупать
  • Trade Sell - разрешить ЕА продавать
  • Настройки индикаторов поддержки и сопротивления (оставить по умолчанию)
  • Support manual orders – true/false –разрешить EA контролировать ручные заказы
  • Use hedge -Разрешить советнику торговать в обоих направлениях: купить и продать
  • Max Orders – максимально допустимое количество заказов
  • Order Comment –описание имени системы
  • Start lots –минимальный стартовый лот
  • Use Money Management – true/false -  использование автоматического расчета лота верно или неверно
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
  • Lot multiplier –множитель лота для следующих заказов
  • Max lot –максимально допустимый размер лота
  • Real TP points (0 – not use) –реальный ТО, брокер может его увидеть - в пунктах
  • Virtual TP points (0 – not use) –виртуальный ТП, брокер его не видит – в пунктах
  • Real SL points (0 – not use) –реальный SL, брокер его видит - в пунктах
  • Virtual SL points (0 – not use) –виртуальный SL, брокер его не видит – в пунктах
  • Процент стоп-лосса (0 – не используется) – процент стоп-лосса
  • Use Real Trail (false: virtual) true/false –использование реального следа, если настоящий брокер может видеть, если ложный брокер не может видеть
  • Trail Start points (0 – not use) – Сколько пунктов прибыли требуется, чтобы начать срабатывание трейлинг-стопа? (0 = трейлинг-стоп)
  • Trail Step points –после активации трейлинга стоп-лосс перемещается каждые X пунктов по мере роста цены
  • Close from reverse signal – true/false – если true, советник закроется, если сигнал/тренд изменится
  • Max spread (0 – not use) – максимально допустимый спред
  • Start Hour –час, в который должен запуститься EA согласно данным брокерского рыночного обзора
  • End Hour -час, когда советник должен закончить работу согласно данным брокерского рыночного обзора
  • DD Reduction Algoritm -Алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт вместе с первым ордером.
  • Number order for DD Reduction Algoritm -с какого заказа активируется алгоритм сокращения просадки.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm -процент прибыли при закрытии ордеров в режиме сокращения просадки.
  • Draw on-off – true/false –Показывать метки прибыли на графике или нет
  • Next is font settings - Далее идут настройки шрифта.
  • Pause between orders (min 0 – not use) – количество минут для паузы между заказами
  • Magic -это специальный номер, который ЕА присваивает своим заказам
  • Fix distance -фиксированное расстояние между ордерами в пунктах
  • Order dinamic distance - в каком порядке будет применяться динамическое расстояние.
  • Dinamic distance start -начальное значение динамического расстояния в точках
  • Distance multiplier -динамический множитель расстояния
  • Next:  Panel Parameters - Далее: Параметры панели

Отзывы 1
Mthabisi Ngwenya
184
Mthabisi Ngwenya 2026.08.07 19:19 
 

I recently purchased the Mirror EA and have been very impressed with its performance so far. The setup was straightforward, and the EA is easy to configure even if you are not an advanced trader.What I particularly like is its stability and the way it executes trades according to the configured settings. The interface is also clear, making it easy to monitor and manage the EA.The support from the developer has been helpful .I’m happy with the purchase and would recommend Mirror EA to traders looking for a reliable solution.

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Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Эксперты
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
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Фильтр:
Mthabisi Ngwenya
184
Mthabisi Ngwenya 2026.08.07 19:19 
 

I recently purchased the Mirror EA and have been very impressed with its performance so far. The setup was straightforward, and the EA is easy to configure even if you are not an advanced trader.What I particularly like is its stability and the way it executes trades according to the configured settings. The interface is also clear, making it easy to monitor and manage the EA.The support from the developer has been helpful .I’m happy with the purchase and would recommend Mirror EA to traders looking for a reliable solution.

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