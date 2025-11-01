Momentum Hunter EA
- Uzman Danışmanlar
- Issam Kassas
- Sürüm: 1.0
Momentum Hunter EA — fiyat momentumunun saf gücünü yakalamak için tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor.
Hızlı, disiplinli ve her piyasa koşulunda keskinlik ve uyum isteyen traderlar için üretildi.
Gerçek tick (99,9%) verisi ile geliştirilmiş ve EURUSD & XAUUSD için optimize edilmiştir.
Momentum Hunter hızlanma anlarını tespit eder ve anında işlem yapar — gecikme yok, repaint yok, tahmin yok.
[Kullanım Kılavuzu | Önerilen Presetler] — İndir
Temel Konsept
Momentum = Fırsat.
Fiyat ivmesini, volatilite patlamalarını ve yön baskısını sürekli ölçerek kırılmanın en erken aşamasında giriş yapar ve matematiksel kesinlikle çıkış yapar.
Hızlı mod seçimi: Sadece Al / Sadece Sat / Her İkisi.
Risk & Kurtarma Sistemi
Lot çarpanı + adım kontrolü ile dinamik lot ölçekleme
Kayan zarar kurtarma algoritması
Maks DD% ve Kurtarma filtresi ile otomatik risk sınırlama
Aşırı işlem yapmayı önleyen frekans kontrolü
Performans Motoru
Momentum filtresi gerçek zamanlı hız ölçer
Volatiliteye göre dinamik giriş mesafesi
Kâr kilitleme + kurtarma ile dengeli equity
ATR & Spread filtreleri canlı piyasada temiz yürütme sağlar
Neden Seçiliyor?
Ultra hızlı momentum bazlı işlem
Repaint yok, gecikme yok, duygu yok
Uyarlanabilir lot & kurtarma motoru
Forex, Altın, Endeks & Kripto uyumlu
Her ECN / Düşük spread broker ile çalışır
Önerilen Kurulum
Semboller: EURUSD, XAUUSD
Zaman Dilimi: M5 – H1
Kaldıraç: 1 : 100 – 1 : 500
Hesap Türü: ECN / Düşük Spread / Hedging Açık
Minimum Bakiye: $5000
VPS: Tavsiye edilir (24/7 kullanım için)
Uyarı
Finans piyasaları yüksek risk içerir.
Momentum Hunter EA dahil hiçbir EA kâr garantisi vermez.
Tüm kararlar ve sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır.
Her zaman önce demo hesapta test edin ve risk yönetimini uygulayın.