Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — fiyat momentumunun saf gücünü yakalamak için tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor.

Hızlı, disiplinli ve her piyasa koşulunda keskinlik ve uyum isteyen traderlar için üretildi.

Gerçek tick (99,9%) verisi ile geliştirilmiş ve EURUSD & XAUUSD için optimize edilmiştir.

Momentum Hunter hızlanma anlarını tespit eder ve anında işlem yapar — gecikme yok, repaint yok, tahmin yok.

[Kullanım Kılavuzu | Önerilen Presetler] — İndir

Temel Konsept

Momentum = Fırsat.

Fiyat ivmesini, volatilite patlamalarını ve yön baskısını sürekli ölçerek kırılmanın en erken aşamasında giriş yapar ve matematiksel kesinlikle çıkış yapar.

Hızlı mod seçimi: Sadece Al / Sadece Sat / Her İkisi.

Risk & Kurtarma Sistemi

Lot çarpanı + adım kontrolü ile dinamik lot ölçekleme

Kayan zarar kurtarma algoritması

Maks DD% ve Kurtarma filtresi ile otomatik risk sınırlama

Aşırı işlem yapmayı önleyen frekans kontrolü

Performans Motoru

Momentum filtresi gerçek zamanlı hız ölçer

Volatiliteye göre dinamik giriş mesafesi

Kâr kilitleme + kurtarma ile dengeli equity

ATR & Spread filtreleri canlı piyasada temiz yürütme sağlar

Neden Seçiliyor?

Ultra hızlı momentum bazlı işlem

Repaint yok, gecikme yok, duygu yok

Uyarlanabilir lot & kurtarma motoru

Forex, Altın, Endeks & Kripto uyumlu

Her ECN / Düşük spread broker ile çalışır

Önerilen Kurulum

Semboller: EURUSD, XAUUSD

Zaman Dilimi: M5 – H1

Kaldıraç: 1 : 100 – 1 : 500

Hesap Türü: ECN / Düşük Spread / Hedging Açık

Minimum Bakiye: $5000

VPS: Tavsiye edilir (24/7 kullanım için)

Uyarı

Finans piyasaları yüksek risk içerir.

Momentum Hunter EA dahil hiçbir EA kâr garantisi vermez.

Tüm kararlar ve sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Her zaman önce demo hesapta test edin ve risk yönetimini uygulayın.