Momentum Hunter EA

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço.
Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado.

Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação.

[Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar

Conceito Central
Momentum Hunter é construído sobre uma verdade simples: momentum gera oportunidade.
Ao medir continuamente aceleração de preço, explosões de volatilidade e pressão direcional, ele entra no início da ruptura e sai com precisão matemática.

Modo instantâneo: Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.

Sistema Integrado de Risco & Recuperação
Escalonamento dinâmico de lote com multiplicador e controle de passo.
Lógica de recuperação de drawdown adaptada à força do mercado.
Filtros de Max DD% e Recuperação para limitar exposição automaticamente.
Controle de frequência para evitar excesso de operações em mercado lateral.

Mecanismo de Performance
Filtro de momentum mede velocidade e força do preço em tempo real.
Lógica de espaçamento dinâmico ajusta a distância de entrada conforme volatilidade.
Lock de lucro e recuperação suavizam a curva de equity.
Filtros de ATR e Spread garantem execução limpa em conta real.

Por que traders escolhem o Momentum Hunter
Lógica ultra responsiva baseada em impulso
Sem repaint, sem atraso, sem emoção
Escalonamento adaptativo + motor de recuperação
Funciona em Forex, Ouro, Índices e Cripto
Compatível com qualquer corretora ECN / Spread baixo

Configuração Recomendada
Símbolos: EURUSD, XAUUSD
Timeframes: M5 – H1
Alavancagem: 1 : 100 – 1 : 500
Conta: ECN / Spread baixo / Hedging ativado
Depósito mínimo: $5000
VPS: Altamente recomendado

Aviso Legal
Negociar no mercado financeiro envolve risco significativo.
O uso de EAs — incluindo o Momentum Hunter EA — não garante lucro e não evita perdas.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
O usuário é totalmente responsável por suas decisões de negociação.
Sempre teste em conta demo antes da conta real e siga gerenciamento de risco adequado.


Comentários 9
JR MC
18
JR MC 2025.12.18 19:18 
 

Thank you i hope this is for lifetime

nik-D
25
nik-D 2025.12.16 21:01 
 

Советник интересный , а возможно туда добавить функцию . Включить ночью, а днем выключить для малых депозитах думаю функция подошла

Young Grey
19
Young Grey 2025.12.15 10:00 
 

这个EA太厉害了，作者绝对是非常专业的。我测试的时候发现它进单和加仓位置极其合理，剥头皮能力极强，而且盈利也很强。 我要在美分账户上先测试一段时间了，这个EA太厉害了！

