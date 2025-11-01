Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix.

Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché.

Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD.

Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation.

[Manuel Utilisateur | Presets Recommandés] — Cliquez pour télécharger

Concept Central

Momentum Hunter repose sur une vérité simple : le momentum crée l’opportunité.

En mesurant en continu accélération, poussée directionnelle et volatilité, il entre tôt dans la rupture et sort avec précision mathématique.

Commutation instantanée : Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.

Système de Risque & Récupération

Scaling de lot dynamique avec multiplicateur et step.

Logique de récupération de drawdown adaptative.

Filtres Max DD% & Recovery pour limiter l’exposition.

Contrôle intelligent de fréquence pour éviter l’overtrading.

Moteur de Performance

Filtre de momentum en temps réel

Distance d’entrée dynamique selon volatilité

Verrouillage de profit + récupération pour une courbe d’équité lisse

Filtres ATR & Spread pour une exécution propre

Pourquoi les traders le choisissent

Logique ultra-réactive

Aucun repaint, aucune latence, aucune émotion

Système adaptatif de lot & récupération

Fonctionne sur Forex, Or, Indices & Crypto

Compatible ECN / Spread faible

Configuration Recommandée

Symboles : EURUSD, XAUUSD

Unités de temps : M5 – H1

Levier : 1 : 100 – 1 : 500

Compte : ECN / Spread bas / Hedging activé

Dépôt minimum : $5000

VPS : fortement recommandé

Avertissement

Le trading comporte un risque important.

Les EAs ne garantissent pas les profits ni ne protègent des pertes.

Vous êtes seul responsable de vos décisions.

Testez toujours en démo avant le réel.