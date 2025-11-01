Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix.
Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché.

Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD.
Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation.

[Manuel Utilisateur | Presets Recommandés] — Cliquez pour télécharger

Concept Central
Momentum Hunter repose sur une vérité simple : le momentum crée l’opportunité.
En mesurant en continu accélération, poussée directionnelle et volatilité, il entre tôt dans la rupture et sort avec précision mathématique.

Commutation instantanée : Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.

Système de Risque & Récupération
Scaling de lot dynamique avec multiplicateur et step.
Logique de récupération de drawdown adaptative.
Filtres Max DD% & Recovery pour limiter l’exposition.
Contrôle intelligent de fréquence pour éviter l’overtrading.

Moteur de Performance
Filtre de momentum en temps réel
Distance d’entrée dynamique selon volatilité
Verrouillage de profit + récupération pour une courbe d’équité lisse
Filtres ATR & Spread pour une exécution propre

Pourquoi les traders le choisissent
Logique ultra-réactive
Aucun repaint, aucune latence, aucune émotion
Système adaptatif de lot & récupération
Fonctionne sur Forex, Or, Indices & Crypto
Compatible ECN / Spread faible

Configuration Recommandée
Symboles : EURUSD, XAUUSD
Unités de temps : M5 – H1
Levier : 1 : 100 – 1 : 500
Compte : ECN / Spread bas / Hedging activé
Dépôt minimum : $5000
VPS : fortement recommandé

Avertissement
Le trading comporte un risque important.
Les EAs ne garantissent pas les profits ni ne protègent des pertes.
Vous êtes seul responsable de vos décisions.
Testez toujours en démo avant le réel.


Plus de l'auteur
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.65 (43)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.61 (134)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.66 (99)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicateurs
Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance : Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance est un outil avancé conçu pour améliorer l'analyse technique dans le trading. Doté de niveaux dynamiques de support et de résistance, il s'adapte en temps réel à mesure que de nouveaux points clés se dévoilent sur le graphique, offrant ainsi une analyse dynamique et réactive. Sa capacité unique à plusieurs échelles de temps permet aux utilisateurs d'afficher des niveaux de support et
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.76 (46)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repainting, non redrawing et non lagging, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Le "Système de Trading de Support et Résistance Intelligent" est un indicateur avancé conçu pour les traders novices et expérimentés. Il permet aux traders de bénéficier de précision et de confiance sur le marché du forex. Ce système complet combine plus de 7 strat
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.2 (5)
Utilitaires
Smart Trading Copilot :   C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe. Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités : 1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les t
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicateurs
Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance : Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance est un outil avancé conçu pour améliorer l'analyse technique dans le trading. Doté de niveaux dynamiques de support et de résistance, il s'adapte en temps réel à mesure que de nouveaux points clés se dévoilent sur le graphique, offrant ainsi une analyse dynamique et réactive. Sa capacité unique à plusieurs échelles de temps permet aux utilisateurs d'afficher des niveaux de support et
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.38 (16)
Experts
Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'i
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basé sur l’indicateur Trend Catcher, l’un des plus appréciés par les traders, et après de nombreuses demandes, nous avons enfin le Trend Catcher EA. Un Expert Advisor de nouvelle génération qui combine automatisation algorithmique et contrôle manuel direct, offrant une maîtrise totale du marché . Rapide, adaptable, conçu pour les traders qui valorisent la clarté, la performance et la liberté de décision . Développé et optimisé spécifiquement pour EURUSD avec des données ti
FREE
Smart Support and Resistance Trading System
Issam Kassas
5 (2)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repainting, non redrawing et non lagging, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Le "Système de Trading de Support et Résistance Intelligent" est un indicateur avancé conçu pour les traders novices et expérimentés. Il permet aux traders de bénéficier de précision et de confiance sur le marché du forex. Ce système complet combine plus de 7 strat
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicateurs
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner de marché avancé multi–timeframe & indicateur d’entrée en tendance Tout d’abord, il est important de préciser que ce système de trading est 100% sans repaint, sans redrawing et sans latence , ce qui le rend idéal pour le trading manuel comme pour le trading algorithmique. Comprend un cours en ligne, un manuel d’utilisation et des presets téléchargeables. Indicateur Trend Scanner Dashboard : Un tableau de bord professionnel tout-en-un qui analyse plusieurs pa
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitaires
Smart Trading Copilot :   C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe. Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités : 1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les t
FREE
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'ind
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicateurs
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner de marché avancé multi–timeframe & indicateur d’entrée en tendance Tout d’abord, il est important de préciser que ce système de trading est 100% sans repaint, sans redrawing et sans latence , ce qui le rend idéal pour le trading manuel comme pour le trading algorithmique. Comprend un cours en ligne, un manuel d’utilisation et des presets téléchargeables. Indicateur Trend Scanner Dashboard : Un tableau de bord professionnel tout-en-un qui analyse plusieurs pa
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix. Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché. Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD. Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation. [Manuel Utilisateur | Presets Recommandés]
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis