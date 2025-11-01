Momentum Hunter EA
- Experts
- Issam Kassas
- Version: 1.0
Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix.
Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché.
Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD.
Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation.
[Manuel Utilisateur | Presets Recommandés] — Cliquez pour télécharger
Concept Central
Momentum Hunter repose sur une vérité simple : le momentum crée l’opportunité.
En mesurant en continu accélération, poussée directionnelle et volatilité, il entre tôt dans la rupture et sort avec précision mathématique.
Commutation instantanée : Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.
Système de Risque & Récupération
Scaling de lot dynamique avec multiplicateur et step.
Logique de récupération de drawdown adaptative.
Filtres Max DD% & Recovery pour limiter l’exposition.
Contrôle intelligent de fréquence pour éviter l’overtrading.
Moteur de Performance
Filtre de momentum en temps réel
Distance d’entrée dynamique selon volatilité
Verrouillage de profit + récupération pour une courbe d’équité lisse
Filtres ATR & Spread pour une exécution propre
Pourquoi les traders le choisissent
Logique ultra-réactive
Aucun repaint, aucune latence, aucune émotion
Système adaptatif de lot & récupération
Fonctionne sur Forex, Or, Indices & Crypto
Compatible ECN / Spread faible
Configuration Recommandée
Symboles : EURUSD, XAUUSD
Unités de temps : M5 – H1
Levier : 1 : 100 – 1 : 500
Compte : ECN / Spread bas / Hedging activé
Dépôt minimum : $5000
VPS : fortement recommandé
Avertissement
Le trading comporte un risque important.
Les EAs ne garantissent pas les profits ni ne protègent des pertes.
Vous êtes seul responsable de vos décisions.
Testez toujours en démo avant le réel.