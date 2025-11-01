Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — 가격 모멘텀의 순수한 힘을 포착하도록 설계된 차세대 EA.

빠르고 규율적이며, 어떤 시장 상황에서도 정확성과 적응력을 요구하는 트레이더를 위해 제작되었습니다.

실틱(99.9%) 데이터를 기반으로 EURUSD 및 XAUUSD에 최적화.

Momentum Hunter는 가속 신호를 감지하고 즉시 실행 — 지연 없음, 재도색 없음, 추측 없음.

[사용 설명서 | 권장 프리셋] — 다운로드 클릭

핵심 개념

Momentum Hunter는 모멘텀이 곧 기회라는 단순한 진실에 기반.

가격 가속, 변동성 스파이크, 방향 압력을 지속적으로 측정하여, 돌파 초기에 진입하고 수학적으로 정확하게 청산.

즉시 전환: Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.

위험 & 회복 시스템

로트 배율 + 스텝 제어를 통한 동적 로트 스케일링

부동 손실 회복 로직

Max DD% & 손실 회복 필터로 자동 위험 제한

과도한 트레이딩 방지 거래 빈도 제어

성능 엔진

모멘텀 필터가 실시간 가격 속도 측정

변동성 기반의 동적 진입 간격

수익 잠금 + 회복으로 자산 곡선 안정화

ATR & 스프레드 필터로 실계좌 실행 보장

선택 이유

초고속 모멘텀 기반 알고리즘

재도색 없음 / 지연 없음 / 감정 개입 없음

적응형 로트 & 회복 시스템

Forex / 금 / 지수 / 암호화폐 사용 가능

ECN / 저스프레드 계좌 호환

추천 설정

심볼: EURUSD, XAUUSD

시간 프레임: M5 – H1

레버리지: 1 : 100 – 1 : 500

계좌: ECN / 저스프레드 / 헤지 가능

최소 입금: $5000

VPS: 24/7 운영 권장

면책 사항

금융 거래는 높은 위험을 포함합니다.

Momentum Hunter EA를 포함한 자동매매는 수익을 보장하지 않습니다.

과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

모든 거래 결과는 사용자 본인의 책임입니다.

실거래 전 반드시 데모 테스트 및 리스크 관리 수행.