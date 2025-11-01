Momentum Hunter EA

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio.
Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado.

Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas.

[Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descargar

Concepto Central
Momentum Hunter se basa en una verdad simple: el impulso crea oportunidad.
Midiendo continuamente aceleración del precio, explosiones de volatilidad y presión direccional, entra temprano en los rompimientos y sale con precisión matemática.

Puedes alternar entre: Solo Buy / Solo Sell / Buy & Sell.

Sistema de Riesgo y Recuperación
Escalado dinámico de lotes con multiplicador y control de pasos.
Lógica de recuperación de drawdown ajustada a la presión del mercado.
Filtros de Máx DD% y Recuperación para limitar riesgo automáticamente.
Control inteligente de frecuencia para evitar sobreoperar.

Motor de Ejecución
Filtro de impulso mide velocidad del precio en tiempo real.
Distancia dinámica según volatilidad.
Bloqueo de ganancias + recuperación suavizan la curva de equity.
Filtros de ATR y Spread aseguran ejecución limpia en vivo.

Por qué los traders lo eligen
Lógica ultra-reactiva basada en impulso
Sin repaint, sin retraso, sin emociones
Escalado de lotes y recuperación adaptativa
Funciona en Forex, Oro, Índices y Cripto
Compatible con cuentas ECN / Spread Bajo

Configuración Recomendada
Símbolos: EURUSD, XAUUSD
Timeframes: M5 – H1
Apalancamiento: 1 : 100 – 1 : 500
Cuenta: ECN / Spread Bajo / Hedging activado
Depósito Mínimo: $5000
VPS: Altamente recomendado

Descargo de Responsabilidad
El trading conlleva riesgo significativo.
El uso de EAs — incluido Momentum Hunter EA — no garantiza beneficios ni elimina pérdidas.
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Usted asume plena responsabilidad por sus decisiones.
Pruebe siempre en demo antes de operar en real.


Comentarios 9
JR MC
18
JR MC 2025.12.18 19:18 
 

Thank you i hope this is for lifetime

nik-D
25
nik-D 2025.12.16 21:01 
 

Советник интересный , а возможно туда добавить функцию . Включить ночью, а днем выключить для малых депозитах думаю функция подошла

Young Grey
19
Young Grey 2025.12.15 10:00 
 

这个EA太厉害了，作者绝对是非常专业的。我测试的时候发现它进单和加仓位置极其合理，剥头皮能力极强，而且盈利也很强。 我要在美分账户上先测试一段时间了，这个EA太厉害了！

Filtro:
JR MC
18
JR MC 2025.12.18 19:18 
 

Thank you i hope this is for lifetime

nik-D
25
nik-D 2025.12.16 21:01 
 

Советник интересный , а возможно туда добавить функцию . Включить ночью, а днем выключить для малых депозитах думаю функция подошла

lengendmt4
1099
lengendmt4 2025.12.15 10:14 
 

This Expert Advisor has proven to be highly aggressive. Despite the listed minimum deposit being $5,000, it generated a drawdown exceeding $10,000 within just a few days of testing. This represents a significant risk, and I advise extreme caution.

Young Grey
19
Young Grey 2025.12.15 10:00 
 

这个EA太厉害了，作者绝对是非常专业的。我测试的时候发现它进单和加仓位置极其合理，剥头皮能力极强，而且盈利也很强。 我要在美分账户上先测试一段时间了，这个EA太厉害了！

fernando denetro
18
fernando denetro 2025.12.13 07:26 
 

demo account 3000$, Started with a 0.1 lot on gold. Reached a 100% earnings after 12 hours, then lost everything after 48 hours.

王三涛
27
王三涛 2025.12.12 10:15 
 

逆势加仓马丁，风险太大了，越涨越拼命加仓空单，很容易就把账户搞爆仓！

Ismael Abderrazak
29
Ismael Abderrazak 2025.12.11 10:34 
 

despues de probar muchos bots tanto de pagos como gratuitos , canales de señales y demas , ya lo daba todo por perdido ... pues ocurre de que me iba a dar una ultima oportunidad y es que puse en manos de este robot mi cuenta real con apenas 42$ ya que digo si se pierde me olvido de este mundo ya que despues de un año no veia ningun progreso , y es cuando cojo y pongo este robot en manos de la cuenta de 42$ en mi broker onfin con apalancamiento 1:20 y cual ha sido mi sorpresa ... pues que de 42$ me ha alcanzado a 115$ en solo una tarde y toda la noche es decir he vuelto a renacer con este robot , mil gracias al creador por dar este robot completamente GRATUITO , lo uso en XAUUSD en temporalidad de M5 por si sirve de refencia para futuros traders mil gracias amigo espero hacer muchisimos dolares de aqui en adelante

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.12.08 00:51 
 

Really happy with this EA. After tuning the settings, it’s giving me stable profits every day. Big thanks to the developer.

Konstantin Grihin
288
Konstantin Grihin 2025.11.21 08:28 
 

поставил на впс для тестирования . но уже можно сказать робот сделан с душою . Выражаю большую благодарность автору

Respuesta al comentario