Momentum Hunter EA
- Asesores Expertos
- Issam Kassas
- Versión: 1.0
Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio.
Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado.
Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas.
[Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descargar
Concepto Central
Momentum Hunter se basa en una verdad simple: el impulso crea oportunidad.
Midiendo continuamente aceleración del precio, explosiones de volatilidad y presión direccional, entra temprano en los rompimientos y sale con precisión matemática.
Puedes alternar entre: Solo Buy / Solo Sell / Buy & Sell.
Sistema de Riesgo y Recuperación
Escalado dinámico de lotes con multiplicador y control de pasos.
Lógica de recuperación de drawdown ajustada a la presión del mercado.
Filtros de Máx DD% y Recuperación para limitar riesgo automáticamente.
Control inteligente de frecuencia para evitar sobreoperar.
Motor de Ejecución
Filtro de impulso mide velocidad del precio en tiempo real.
Distancia dinámica según volatilidad.
Bloqueo de ganancias + recuperación suavizan la curva de equity.
Filtros de ATR y Spread aseguran ejecución limpia en vivo.
Por qué los traders lo eligen
Lógica ultra-reactiva basada en impulso
Sin repaint, sin retraso, sin emociones
Escalado de lotes y recuperación adaptativa
Funciona en Forex, Oro, Índices y Cripto
Compatible con cuentas ECN / Spread Bajo
Configuración Recomendada
Símbolos: EURUSD, XAUUSD
Timeframes: M5 – H1
Apalancamiento: 1 : 100 – 1 : 500
Cuenta: ECN / Spread Bajo / Hedging activado
Depósito Mínimo: $5000
VPS: Altamente recomendado
Descargo de Responsabilidad
El trading conlleva riesgo significativo.
El uso de EAs — incluido Momentum Hunter EA — no garantiza beneficios ni elimina pérdidas.
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Usted asume plena responsabilidad por sus decisiones.
Pruebe siempre en demo antes de operar en real.
