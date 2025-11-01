Momentum Hunter EA
- 专家
- Issam Kassas
- 版本: 1.0
Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。
它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。
基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。
Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。
核心理念
Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。
通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。
可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。
内置风险与回撤管理系统
动态手数调节（手数倍增 + 步长控制）
浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整
最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险
智能交易频率控制避免震荡期过度交易
性能引擎
动量过滤器实时测量价格速度与力度
动态距离逻辑根据波动调整进场间距
利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑
ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量
为什么交易者选择 Momentum Hunter
超高速动量识别
无重绘，无延迟，无情绪干扰
自适应手数与恢复系统
适用于外汇、黄金、指数和加密货币
兼容任何 ECN / Raw Spread 账户
推荐设置
品种：EURUSD、XAUUSD
周期：M5 – H1
杠杆：1 : 100 – 1 : 500
账户类型：ECN / 低点差 / 支持对冲
最低入金：$5000
VPS：强烈推荐 24/7 持续运行
免责声明
金融市场交易存在高风险。
包括 Momentum Hunter EA 在内的自动交易系统不保证盈利且无法避免亏损。
历史表现不代表未来结果。
使用此软件即表示您对自己的交易和结果承担全部责任。
务必先在模拟账户测试并进行合理风险管理。
Thank you i hope this is for lifetime