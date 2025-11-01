Momentum Hunter EA

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。
它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。

基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。
Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。

【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载

核心理念
Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。
通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。

可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。

内置风险与回撤管理系统
动态手数调节（手数倍增 + 步长控制）
浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整
最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险
智能交易频率控制避免震荡期过度交易

性能引擎
动量过滤器实时测量价格速度与力度
动态距离逻辑根据波动调整进场间距
利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑
ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量

为什么交易者选择 Momentum Hunter
超高速动量识别
无重绘，无延迟，无情绪干扰
自适应手数与恢复系统
适用于外汇、黄金、指数和加密货币
兼容任何 ECN / Raw Spread 账户

推荐设置
品种：EURUSD、XAUUSD
周期：M5 – H1
杠杆：1 : 100 – 1 : 500
账户类型：ECN / 低点差 / 支持对冲
最低入金：$5000
VPS：强烈推荐 24/7 持续运行

免责声明
金融市场交易存在高风险。
包括 Momentum Hunter EA 在内的自动交易系统不保证盈利且无法避免亏损。
历史表现不代表未来结果。
使用此软件即表示您对自己的交易和结果承担全部责任。
务必先在模拟账户测试并进行合理风险管理。


评分 9
JR MC
18
JR MC 2025.12.18 19:18 
 

Thank you i hope this is for lifetime

nik-D
25
nik-D 2025.12.16 21:01 
 

Советник интересный , а возможно туда добавить функцию . Включить ночью, а днем выключить для малых депозитах думаю функция подошла

Young Grey
19
Young Grey 2025.12.15 10:00 
 

这个EA太厉害了，作者绝对是非常专业的。我测试的时候发现它进单和加仓位置极其合理，剥头皮能力极强,而且盈利也很强。 我要在美分账户上先测试一段时间了，这个EA太厉害了！

筛选:
JR MC
18
JR MC 2025.12.18 19:18 
 

Thank you i hope this is for lifetime

nik-D
25
nik-D 2025.12.16 21:01 
 

Советник интересный , а возможно туда добавить функцию . Включить ночью, а днем выключить для малых депозитах думаю функция подошла

lengendmt4
1099
lengendmt4 2025.12.15 10:14 
 

This Expert Advisor has proven to be highly aggressive. Despite the listed minimum deposit being $5,000, it generated a drawdown exceeding $10,000 within just a few days of testing. This represents a significant risk, and I advise extreme caution.

Young Grey
19
Young Grey 2025.12.15 10:00 
 

这个EA太厉害了，作者绝对是非常专业的。我测试的时候发现它进单和加仓位置极其合理，剥头皮能力极强，而且盈利也很强。 我要在美分账户上先测试一段时间了，这个EA太厉害了！

fernando denetro
18
fernando denetro 2025.12.13 07:26 
 

demo account 3000$, Started with a 0.1 lot on gold. Reached a 100% earnings after 12 hours, then lost everything after 48 hours.

王三涛
27
王三涛 2025.12.12 10:15 
 

逆势加仓马丁，风险太大了，越涨越拼命加仓空单，很容易就把账户搞爆仓！

Ismael Abderrazak
29
Ismael Abderrazak 2025.12.11 10:34 
 

despues de probar muchos bots tanto de pagos como gratuitos , canales de señales y demas , ya lo daba todo por perdido ... pues ocurre de que me iba a dar una ultima oportunidad y es que puse en manos de este robot mi cuenta real con apenas 42$ ya que digo si se pierde me olvido de este mundo ya que despues de un año no veia ningun progreso , y es cuando cojo y pongo este robot en manos de la cuenta de 42$ en mi broker onfin con apalancamiento 1:20 y cual ha sido mi sorpresa ... pues que de 42$ me ha alcanzado a 115$ en solo una tarde y toda la noche es decir he vuelto a renacer con este robot , mil gracias al creador por dar este robot completamente GRATUITO , lo uso en XAUUSD en temporalidad de M5 por si sirve de refencia para futuros traders mil gracias amigo espero hacer muchisimos dolares de aqui en adelante

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.12.08 00:51 
 

Really happy with this EA. After tuning the settings, it’s giving me stable profits every day. Big thanks to the developer.

Konstantin Grihin
288
Konstantin Grihin 2025.11.21 08:28 
 

поставил на впс для тестирования . но уже можно сказать робот сделан с душою . Выражаю большую благодарность автору

