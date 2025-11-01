Momentum Hunter EA
- エキスパート
- Issam Kassas
- バージョン: 1.0
Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。
高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。
リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。
Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。
コアコンセプト
Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。
価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。
即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。
リスク & リカバリー機能
ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング
浮動ドローダウン回復ロジック
最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制
過剰トレード防止の取引頻度管理
パフォーマンスエンジン
モメンタムフィルターがリアルタイムで価格速度を測定
ボラティリティに応じた動的エントリー間隔
利益ロックと損失回復で滑らかなエクイティカーブ
ATR & スプレッドフィルターで実運用に対応
選ばれる理由
超高速モメンタムロジック
再描画なし・遅延なし・感情不要
適応型ロットと回復システム
FX / Gold / Indices / Crypto に対応
ECN / 低スプレッドブローカー対応
推奨設定
通貨ペア: EURUSD, XAUUSD
時間足: M5 – H1
レバレッジ: 1 : 100 – 1 : 500
口座: ECN / 低スプレッド / ヘッジ可
最低入金: $5000
VPS: 推奨（24時間稼働）
免責事項
金融取引には高いリスクが伴います。
Momentum Hunter EA を含む EA は損益を保証しません。
過去の成績は将来を保証しません。
本ソフト使用により生じる結果は全てユーザーの責任です。
必ずデモ口座でテストし、適切なリスク管理を行ってください。
Thank you i hope this is for lifetime