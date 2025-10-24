Clock Trades

🕒 Clock Trades – Trading automatico a tempo!

Clock Trades è un EA intelligente e affidabile che ti permette di automatizzare le operazioni in base all’orario.
Imposta ora e minuto esatti, scegli i tuoi parametri e lascia che l’EA esegua con precisione.

✅ Usa ora del server o locale
✅ Funziona su qualsiasi simbolo o lista personalizzata
✅ Controllo totale delle eccezioni Buy e Sell
✅ TP/SL in Pips, Punti o Denaro
✅ Riprova automatica in caso di Common Error (vicino all’apertura del mercato o per problemi di rete)
Avvisi e notifiche mobili configurabili

Perfetto per chi usa strategie basate sull’orario o desidera esecuzione precisa.

Imposta l’ora. Definisci le regole. Clock Trades esegue alla perfezione.

Ideale per:
Strategie basate sul tempo | Esecuzione precisa delle operazioni | Sistemi di trading automatizzati | Trader Forex che usano MT4 | Ottimizzazione degli Expert Advisor

Parole chiave:
Clock Trades, trading automatico, robot forex, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, automazione del trading, strategia temporale, ordini programmati, sistema di trading, precisione.


