Clock Trades
- Asesores Expertos
- Antonio Franco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🕒 Clock Trades – ¡Operaciones automáticas con precisión!
Clock Trades es un EA inteligente y fiable que te permite automatizar tus operaciones según la hora.
Configura la hora y minuto exactos, define tus parámetros y deja que el EA ejecute con precisión.
✅ Usa hora del servidor o local
✅ Funciona en cualquier símbolo o lista personalizada
✅ Control total sobre excepciones de compra y venta
✅ TP/SL en pips, puntos o dinero
✅ Reintentos automáticos ante errores comunes (por ejemplo, al operar cerca de la apertura del mercado o por problemas de red)
✅ Alertas y notificaciones móviles configurables
Ideal para traders que usan estrategias basadas en tiempo o necesitan ejecución exacta sin intervención manual.
⏰ Configura tu hora. Define tus reglas. Clock Trades ejecuta perfectamente.
Ideal para:
Estrategias basadas en el tiempo | Ejecución precisa de operaciones | Sistemas de trading automatizados | Traders de Forex que usan MT4 | Optimización de Expert Advisors
Palabras clave:
Clock Trades, trading automático, robot de trading, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, automatización, estrategia de tiempo, órdenes programadas, trading preciso, sistema forex.