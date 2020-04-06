Clock Trades

🕒 Clock Trades – Präziser Handel nach Zeitplan!

Clock Trades ist ein intelligenter und zuverlässiger EA, mit dem du zeitbasierte Trades automatisch öffnen kannst.
Lege die genaue Stunde und Minute fest, wähle deine Einstellungen, und der EA erledigt den Rest.

✅ Verwende Server- oder Lokalzeit
✅ Funktioniert auf jedem Symbol oder einer Symbol-Liste
✅ Vollständige Kontrolle über Buy/Sell-Ausnahmen
✅ TP/SL in Pips, Punkten oder Geld
✅ Automatischer Wiederholungsversuch bei Common Errors (z. B. nahe der Markteröffnung oder bei Netzwerkfehlern)
✅ Anpassbare Warnungen und mobile Benachrichtigungen

Ideal für Trader mit zeitbasierten Strategien oder die präzise Ausführung wünschen.

Zeit einstellen. Regeln definieren. Clock Trades führt präzise aus.

Ideal für:
Zeitbasierte Strategien | Präzise Orderausführung | Automatisierte Handelssysteme | Forex-Händler mit MT4 | Optimierung von Expert Advisors

Schlüsselwörter:
Clock Trades, zeitbasiertes Trading, automatischer Handel, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, Handelsautomatisierung, Handelsroboter, geplanter Handel, Forex-System, genaue Ausführung.


