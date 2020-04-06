🕒 Clock Trades – 정확한 시간 기반 자동 거래!

Clock Trades는 지정된 시간에 자동으로 주문을 실행할 수 있는 스마트하고 안정적인 EA입니다.

정확한 시와 분을 설정하고 매개변수를 지정하면 EA가 모든 것을 자동으로 처리합니다.

✅ 서버 시간 또는 로컬 시간 선택 가능

✅ 모든 심볼 또는 사용자 목록에서 작동

✅ 매수/매도 예외 조건 완전 제어

✅ TP/SL을 핍, 포인트 또는 금액으로 설정 가능

✅ 시장 개장 직전이나 네트워크 오류 시 발생하는 Common Error 자동 재시도

✅ 사용자 정의 가능한 알림 및 모바일 푸시

시간 기반 전략이나 정확한 실행이 필요한 트레이더에게 완벽합니다.

⏰ 시간을 설정하고 규칙을 정의하세요. Clock Trades가 완벽히 실행합니다.

적합 대상:

시간 기반 전략 | 정밀한 진입 실행 | 자동화된 거래 시스템 | MT4를 사용하는 포렉스 트레이더 | 전문가 조언자 최적화



키워드:

