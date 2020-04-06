Clock Trades
🕒 Clock Trades – 時間で動く正確なトレード！
Clock Trades は、時間に基づいて自動的に取引を行うスマートで信頼性の高いEAです。
正確な時刻と分を設定し、パラメータを指定するだけで、EAが自動で実行します。
✅ サーバー時間またはローカル時間を選択可能
✅ 任意のシンボルまたはリストで動作
✅ 買い／売り条件の完全制御
✅ TP/SL を Pips・ポイント・金額で設定可能
✅ Common Error発生時の自動リトライ機能（市場オープン直前やネットワーク問題時など）
✅ アラートとモバイル通知を自由に設定
時間ベースの戦略や正確な実行を求めるトレーダーに最適。
⏰ 時間を設定し、ルールを決める。Clock Tradesが完璧に実行。
