🕒 Clock Trades – 時間で動く正確なトレード！

Clock Trades は、時間に基づいて自動的に取引を行うスマートで信頼性の高いEAです。

正確な時刻と分を設定し、パラメータを指定するだけで、EAが自動で実行します。

✅ サーバー時間またはローカル時間を選択可能

✅ 任意のシンボルまたはリストで動作

✅ 買い／売り条件の完全制御

✅ TP/SL を Pips・ポイント・金額で設定可能

✅ Common Error発生時の自動リトライ機能（市場オープン直前やネットワーク問題時など）

✅ アラートとモバイル通知を自由に設定

時間ベースの戦略や正確な実行を求めるトレーダーに最適。

⏰ 時間を設定し、ルールを決める。Clock Tradesが完璧に実行。

対象:

時間ベースの戦略 | 正確なエントリー実行 | 自動取引システム | MT4を使用するFXトレーダー | エキスパートアドバイザーの最適化



キーワード:

Clock Trades, 時間取引, 自動取引, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, トレード自動化, 定時注文, トレードシステム, 精密トレード, 外為ロボット。