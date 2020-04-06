Clock Trades

🕒 Clock Trades – 時間で動く正確なトレード！

Clock Trades は、時間に基づいて自動的に取引を行うスマートで信頼性の高いEAです。
正確な時刻と分を設定し、パラメータを指定するだけで、EAが自動で実行します。

サーバー時間またはローカル時間を選択可能
任意のシンボルまたはリストで動作
買い／売り条件の完全制御
✅ TP/SL を Pips・ポイント・金額で設定可能
Common Error発生時の自動リトライ機能（市場オープン直前やネットワーク問題時など）
アラートとモバイル通知を自由に設定

時間ベースの戦略正確な実行を求めるトレーダーに最適。

時間を設定し、ルールを決める。Clock Tradesが完璧に実行。

対象:
時間ベースの戦略 | 正確なエントリー実行 | 自動取引システム | MT4を使用するFXトレーダー | エキスパートアドバイザーの最適化

キーワード:
Clock Trades, 時間取引, 自動取引, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, トレード自動化, 定時注文, トレードシステム, 精密トレード, 外為ロボット。


おすすめのプロダクト
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
エキスパート
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
エキスパート
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
エキスパート
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT4 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT4 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。 Matrix Arrow EA MT4 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリズム取
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
エキスパート
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Project Infinity
Sergey Yarmish
エキスパート
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
エキスパート
Gold SWmax EA は、Meta Trader 4 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   推奨： ブローカー：RoboForex , Weltrade, 
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
エキスパート
Gold SDmax EA は、Meta Trader 4 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   推奨： ブローカー：RoboForex , Weltrade,  W
JumpLump
Olga Zhdanova
エキスパート
エキスパートアドバイザーの有利なポートフォリオへの素晴らしい追加。この戦略は、構築されたレベルを一定期間突破するためのアルゴリズムに基づいています。 EAには固定のStopLossがあり、最小のドローダウンを維持できます。 Tick Data Suiteを使用してすべてのティックでテストされ、可能な限り最も近い実際の取引条件で、ビデオをご覧ください。 最初の10人の購入者の価格$ 75（コメントにレポートを投稿してください） 推奨事項：スプレッドが低く、優れたECNブローカー。 推奨通貨ペアEURUSD。 GBPUSDやUSDJPYなどの他の通貨ペアを使用できます。 コメント内の設定ファイル。 すべての質問については、プライベートメッセージに連絡してください！ 喜んでお手伝いさせていただきます！
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
エキスパート
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
エキスパート
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Candle Surfer EA MT4
AutoPip Trading Ltd
エキスパート
NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD).  Limited $100 introduction price! Candle Surfer EA rides the candle trend and provides accurate trading with an advanced drawdown recovery algorithm. Trade with balance from $500. Cent account to be used with very low balances. This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD. REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 99.9% Modelling Quality Backtest! 
BuckWise
Joel Protusada
エキスパート
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
エキスパート
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Goal Time
Mourad Ezzaki
エキスパート
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
TD Sequential EA
George Njau Ngugi
エキスパート
Overview The TD Sequential EA is a sophisticated automated trading system designed to capitalize on the TD Sequential indicator, developed by Tom DeMark. This EA identifies trading opportunities based on TD Sequential setups and executes trades with predefined risk management parameters. It offers a clean and customizable chart appearance and allows users to set their own lot sizes and other trading parameters. Key Features Automated Trading : Executes buy and sell orders based on TD Sequential
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
エキスパート
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
FDM Strategy
Paranchai Tensit
エキスパート
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Intensive
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
エキスパート
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
エキスパート
Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
エキスパート
アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
作者のその他のプロダクト
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
ユーティリティ
OpenCharts for OpenOrders – スマートなチャート管理ツール このスマートスクリプトを 任意のチャート にドロップするだけで、ターミナル内の すべての保有ポジションの銘柄 に対応するチャートが自動的に開かれます。 ️ 主な機能 : 保有ポジションごとにチャートを1つだけ開く 同一銘柄に複数ポジションがあっても 1つのチャートのみ 開く 実行前にタイムフレームを選択可能 軽量で効率的 – 複数ポジションを管理するトレーダーに最適 作業スペースを整理し、時間を節約 このスクリプトは 完全無料 です – 隠れた費用も制限も一切ありません。 キーワード ：チャート管理、自動チャート表示、MQL4スクリプト、保有ポジションチャート、MT4ツール、無料スクリプト、MT4自動化、トレードアシスタント、マルチポジション、チャート自動化
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
エキスパート
Money Trailing – 実際の金額に基づくスマートな利益確保！ ピップやポイントに頼るトレーリングに飽きていませんか？ Money Trailing を使えば、口座通貨による 実際の金額 で利益を管理し、明確で現実的な取引が可能になります。 使い方： 「トリガー金額」と「ロック金額」を設定します（どちらも金額ベース）。 例： トリガー = $20 ロック = $10 ポジションが**$20の含み益 に達すると、EAは自動的にSLを移動して $10の利益を確保**します。 さらに価格が上昇すれば、EAは自動でさらなる利益をロックしていきます。 主な特徴： 金額ベース のトレーリング（ピップなし） シンボル や マジックナンバー によるフィルター機能 利益がロックされた時に 音声通知 利益を示す カスタマイズ可能なラベル をチャート上に表示 ️ シンプルで使いやすい 自動で利益確保し、感情を排除 手動取引でもEAでも使用可能 感情に左右されず、利益を自動で守りましょう！ 今すぐ Money Trailing
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
エキスパート
Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4用自動TP/SL管理EA このシンプルで強力なEAは、取引開始時に自動的にTP（利益確定）およびSL（損切り）を設定します。単位は Pips 、 Points 、または 金額 から選べます。 ️ 主な機能： • 注文が開かれた瞬間にTPとSLを自動設定 • Pips、Points、または金額から自由に選択 • スマートロジック – TP/SLがすでに達成されている場合は即座に注文を決済 • ️ すべての注文、現在の通貨ペア、または特定のマジックナンバーで適用可能 • すべての通貨ペア、時間足、ブローカーと互換性あり • インストール後すぐに使用可能 – 初期設定のみ • ️ 直感的で分かりやすいインターフェース 迅速かつ信頼できる保護レベルの設定を求めるトレーダーに最適です。 ️ ご提案・ご要望はお気軽に！ キーワード: テイクプロフィット, ストップロス, MT4 TP SL, 自動EA, pips, 金額, Forex EA, リスク管理,
Show secured
Antonio Franco
インディケータ
Secured Profits – 本当に確保された利益を即座に表示 各取引で実際にどれだけの利益を保護しているかご存知ですか？ Secured Profits は、保有中のポジションに基づき、ストップロスによって 実際に確保された利益 の金額をリアルタイムで表示する、MT4用のスマートで強力なインジケーターです。 他のツールと異なり、 Secured Profits は単に「見えている」浮動利益やストップで守られている利益を合計するだけではありません。すべてのポジションを 総合的に比較 し、実際に守られている金額を計算します。たとえば、1つのポジションで $10 利益が確保されていても、他のポジションが -$5 のリスクを抱えていれば、実際に確保されているのは $5 だけであり、それが画面に表示される金額です。 主な特徴： すべての未決済ポジションのストップロスを考慮し、 本当に確保された利益 を表示 誤った安心感を排除 し、未保護のリスクを含めた後に残る本当の保護額のみを表示 デフォルトで左下に表示される カスタマイズ可能なラベル をチャート上に表示
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
エキスパート
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 任意の注文に正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、Take Profit（TP）およびStop Loss（SL）を正確な価格で設定できます（例：EURUSDの 1.12345 ）。ポイントやpipsではなく、価格による明確なコントロール。すべての注文、またはチャート/マジックナンバーによってフィルタリングされた注文に適用可能です。 主な機能: 正確な価格でTPとSLを即時変更 全注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を使用してTPやSLを削除 グラフに追加するだけで自動的に作動 すべての取引商品と互換性あり こんな人におすすめ: TP/SLを迅速に制御したい裁量トレーダー 出口戦略を変更したいEAユーザー 多くの注文を管理している人 質問や提案はありますか？ コメント欄でお気軽
Draw Lines
Antonio Franco
インディケータ
エントリー、テイクプロフィット、ストップロスのレベルをチャートに簡単に描画し、トレードシグナルを分析・追跡できます。 主な機能 エントリー、TP1、TP2、TP3、SL の値を簡単に入力 シグナルの発生時刻を示す垂直線（オプション） 各ラインのラベルや色を自由にカスタマイズ可能 シグナルの精度やリスクリワード比を視覚的に確認 すべての銘柄・時間足に対応 再描画なし、遅延なし、常に安定した表示 使用例 Telegram、WhatsApp などのチャンネルからのシグナルを可視化 過去のシグナルを分析し、市場の反応を学ぶ クライアントやコミュニティに対し、分かりやすいシグナル構成を提示 手動または自動戦略と組み合わせて使用 キーワード シグナル, ライン描画, エントリー, テイクプロフィット, ストップロス, 外国為替, テレグラム, ビジュアルシグナル, マニュアルトレード, シグナル分析, TP, SL, チャート, レベル, 評価, 教育, インジケーター, ツール
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
エキスパート
Money Trailing – 実際の金額に基づくスマートな利益確保！ ピップやポイントに頼るトレーリングに飽きていませんか？ Money Trailing を使えば、口座通貨による 実際の金額 で利益を管理し、明確で現実的な取引が可能になります。 使い方： 「トリガー金額」と「ロック金額」を設定します（どちらも金額ベース）。 例： トリガー = $20 ロック = $10 ポジションが**$20の含み益 に達すると、EAは自動的にSLを移動して $10の利益を確保**します。 さらに価格が上昇すれば、EAは自動でさらなる利益をロックしていきます。 主な特徴： 金額ベース のトレーリング（ピップなし） シンボル や マジックナンバー によるフィルター機能 利益がロックされた時に 音声通知 利益を示す カスタマイズ可能なラベル をチャート上に表示 ️ シンプルで使いやすい 自動で利益確保し、感情を排除 手動取引でもEAでも使用可能 感情に左右されず、利益を自動で守りましょう！ 今すぐ Money Trailing
Draw Lines MT5
Antonio Franco
インディケータ
エントリー、テイクプロフィット、ストップロスのレベルをチャートに簡単に描画し、トレードシグナルを分析・追跡できます。 主な機能 エントリー、TP1、TP2、TP3、SL の値を簡単に入力 シグナルの発生時刻を示す垂直線（オプション） 各ラインのラベルや色を自由にカスタマイズ可能 シグナルの精度やリスクリワード比を視覚的に確認 すべての銘柄・時間足に対応 再描画なし、遅延なし、常に安定した表示 使用例 Telegram、WhatsApp などのチャンネルからのシグナルを可視化 過去のシグナルを分析し、市場の反応を学ぶ クライアントやコミュニティに対し、分かりやすいシグナル構成を提示 手動または自動戦略と組み合わせて使用 キーワード シグナル, ライン描画, エントリー, テイクプロフィット, ストップロス, 外国為替, テレグラム, ビジュアルシグナル, マニュアルトレード, シグナル分析, TP, SL, チャート, レベル, 評価, 教育, インジケーター, ツール
Clock Trades MT5
Antonio Franco
エキスパート
Clock Trades – 時間で動く正確なトレード！ Clock Trades は、 時間に基づいて自動的に取引を行う スマートで信頼性の高いEAです。 正確な時刻と分 を設定し、パラメータを指定するだけで、EAが自動で実行します。 サーバー時間またはローカル時間 を選択可能 任意のシンボルまたはリスト で動作 買い／売り条件 の完全制御 TP/SL を Pips・ポイント・金額 で設定可能 Common Error 発生時の自動リトライ機能（市場オープン直前やネットワーク問題時など） アラートとモバイル通知 を自由に設定 時間ベースの戦略 や 正確な実行 を求めるトレーダーに最適。 時間を設定し、ルールを決める。Clock Tradesが完璧に実行。 対象: 時間ベースの戦略 | 正確なエントリー実行 | 自動取引システム | MT5を使用するFXトレーダー | エキスパートアドバイザーの最適化 キーワード: Clock Trades, 時間取引, 自動取引, EA, Expert Advisor, forex, MT5, MetaTrade
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
エキスパート
Pips・ポイント・通貨でTPとSLを設定 – 完全自動のMT5用TP/SLマネージャー このシンプルで強力なEAは、あなたのオープントレードに対して、自動的にテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）を設定します。Pips、ポイント、または正確な通貨金額のいずれかを選択可能です。 ️ 主な特徴: • トレードが開かれると同時にTPとSLを自動設定 • Pips、ポイント、または金額の中から自由に選択 • スマートロジック: すでにTPまたはSLを超えている場合、トレードを即時にクローズ • ️ すべてのトレード、現在のシンボルのみ、またはMagic Numberでフィルタリングして適用可能 • すべての銘柄、時間足、ブローカーに対応 • プラグアンドプレイ方式で、初期設定以外は不要 • ️ クリーンで使いやすいインターフェース このEAは、手動入力なしで素早く確実に保護レベルを設定したいトレーダーに最適です。スキャルピング、スイングトレード、自動戦略のいずれにも対応します。 ️ ご意見・ご要望をお待ちしています！ Keywo
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
エキスパート
価格でTPとSLを設定 – MT5用自動オーダーモディファイア すべての取引で正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、直接の価格値（例：EURUSDの1.12345）を使用して、取引に正確なテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）レベルを設定および適用します。ポイントもピップスも不要。すべての注文またはシンボル・マジックナンバー別に、シンプルで正確なトレード管理を実現します。 主な機能: 価格を指定して即座にTPおよびSLを変更 すべての注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を入力してTPまたはSLを削除 任意のチャートにアタッチすると完全自動で動作 すべての取引商品に対応 おすすめ対象: 素早くTP/SLをコントロールしたい手動トレーダー デフォルトの終了ロジックを上書きしたいEAユーザー 複数のポジションを管理するトレーダー 質問や機能のアイデアはありますか？
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信