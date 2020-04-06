🕒 Clock Trades – Negociação com precisão no tempo!

O Clock Trades é um EA inteligente e fiável que permite automatizar as suas ordens com base na hora.

Defina a hora e o minuto exactos, escolha os parâmetros da operação e deixe o EA executar tudo com rigor e controlo.

✅ Pode usar hora do servidor ou hora local

✅ Funciona em qualquer símbolo ou lista personalizada

✅ Controlo total das excepções de compra e venda

✅ Escolha TP/SL em Pips, Pontos ou Dinheiro para uma gestão flexível do risco

✅ Sistema automático de repetição em caso de Common Error (por exemplo, quando a entrada ocorre demasiado perto da abertura do mercado ou por falhas de rede)

✅ Alertas e notificações móveis totalmente configuráveis

Perfeito para traders que utilizam estratégias baseadas em tempo ou que necessitam de execução precisa sem intervenção manual.

⏰ Defina a hora. Estabeleça as regras. O Clock Trades executa na perfeição.

