Adaptive VP Gold

Adaptive VP Gold — это автоматический торговый советник, разработанный для торговли золотом, преимущественно XAUUSD, с использованием адаптивного подхода к анализу рынка.

Стратегия сочетает анализ Volume Profile, определение рыночного режима, Price Action, волатильность, импульс и встроенную систему фильтрации на основе машинного обучения.

Советник определяет различные рыночные условия и соответствующим образом адаптирует логику входа. Торговый алгоритм включает отдельные механизмы для откатов, пробоев и быстрых рыночных движений.

Основные возможности:

  • Автоматическая торговая система для золота
  • Анализ рынка на основе Volume Profile
  • Автоматическое определение рыночного режима
  • Логика входа на откатах и пробоях
  • Модуль входа при быстрых движениях рынка
  • Встроенная фильтрация сделок на основе машинного обучения
  • Автоматическое управление Stop Loss и Take Profit
  • Дополнительная позиция на основе состояния рынка
  • Не более одной дополнительной позиции для каждой основной сделки
  • DLL не требуются
  • Внешние индикаторы не требуются
  • Дополнительные файлы не требуются

Рекомендуемые настройки:

Символ: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: M1

Советник может быть установлен и на другие таймфреймы в целях совместимости, однако его торговая логика и параметры были разработаны специально для рекомендуемой конфигурации.

Торговые условия могут значительно различаться у разных брокеров из-за спреда, исполнения ордеров и спецификаций торгового инструмента. Поэтому перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Strategy Tester и на демо-счёте.

Торговля связана с риском. Исторические результаты и результаты тестирования не гарантируют будущих результатов.


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Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
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Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Gold Grail Expert1
Chun Xiang Chen
Эксперты
Gold Grail Expert (GGE for short) adopts a unique design to follow the trend of gold fluctuations. When the price of gold goes to one side, the program will open orders in the intermittent of callback trend. Meanwhile, GGE adopts multiple filtering methods including Bollinger Bands, RSI, ADX and DeMarker to improve the accuracy of the signal for trade. Each order has Stop-loss and Profit-take setting automatically to effectively ensure the profit. Foreign exchange is a high risk market. Most in
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
Эксперты
Iberian EA Ultimate - FX H4 is a fully automatic professional Forex expert advisor. This EA trades according to trends (NO scalping, NO martingale) This EA combines various strategies to verify the possibility of a trend and a series of global validations to give the final approval to the opening of the order Despite its complexity, detecting trends is not always the greatest difficulty, it is also necessary to know when to close the operation. In this case, the success of the EA is supported b
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
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Adaptive VP US30
Nico Parlanti
Эксперты
Adaptive VP US30 — questo Expert Advisor automatico, creazione speciale per l'indice US30 / Dow Jones su MetaTrader 4. La strategia include l'analisi del profilo del volume, il regolamento di gestione, l'azione dei prezzi, la volatilità, gli impulsi e le specialità meccanismo di filtrazione del MACD completo. L'applicazione sovietica prevede un'applicazione razionale e un'elaborazione integrata che adatta la logica dell'acqua. L'algoritmo più potente utilizza una logica diversa per le operazion
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