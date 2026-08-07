Adaptive VP Gold
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 8 августа 2026
- Активации: 5
Adaptive VP Gold — это автоматический торговый советник, разработанный для торговли золотом, преимущественно XAUUSD, с использованием адаптивного подхода к анализу рынка.
Стратегия сочетает анализ Volume Profile, определение рыночного режима, Price Action, волатильность, импульс и встроенную систему фильтрации на основе машинного обучения.
Советник определяет различные рыночные условия и соответствующим образом адаптирует логику входа. Торговый алгоритм включает отдельные механизмы для откатов, пробоев и быстрых рыночных движений.
Основные возможности:
- Автоматическая торговая система для золота
- Анализ рынка на основе Volume Profile
- Автоматическое определение рыночного режима
- Логика входа на откатах и пробоях
- Модуль входа при быстрых движениях рынка
- Встроенная фильтрация сделок на основе машинного обучения
- Автоматическое управление Stop Loss и Take Profit
- Дополнительная позиция на основе состояния рынка
- Не более одной дополнительной позиции для каждой основной сделки
- DLL не требуются
- Внешние индикаторы не требуются
- Дополнительные файлы не требуются
Рекомендуемые настройки:
Символ: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: M1
Советник может быть установлен и на другие таймфреймы в целях совместимости, однако его торговая логика и параметры были разработаны специально для рекомендуемой конфигурации.
Торговые условия могут значительно различаться у разных брокеров из-за спреда, исполнения ордеров и спецификаций торгового инструмента. Поэтому перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Strategy Tester и на демо-счёте.
Торговля связана с риском. Исторические результаты и результаты тестирования не гарантируют будущих результатов.