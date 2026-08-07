Adaptive VP Gold — это автоматический торговый советник, разработанный для торговли золотом, преимущественно XAUUSD, с использованием адаптивного подхода к анализу рынка.

Стратегия сочетает анализ Volume Profile, определение рыночного режима, Price Action, волатильность, импульс и встроенную систему фильтрации на основе машинного обучения.

Советник определяет различные рыночные условия и соответствующим образом адаптирует логику входа. Торговый алгоритм включает отдельные механизмы для откатов, пробоев и быстрых рыночных движений.

Основные возможности:

Автоматическая торговая система для золота

Анализ рынка на основе Volume Profile

Автоматическое определение рыночного режима

Логика входа на откатах и пробоях

Модуль входа при быстрых движениях рынка

Встроенная фильтрация сделок на основе машинного обучения

Автоматическое управление Stop Loss и Take Profit

Дополнительная позиция на основе состояния рынка

Не более одной дополнительной позиции для каждой основной сделки

DLL не требуются

Внешние индикаторы не требуются

Дополнительные файлы не требуются

Рекомендуемые настройки:

Символ: XAUUSD / Gold

Таймфрейм: M1

Советник может быть установлен и на другие таймфреймы в целях совместимости, однако его торговая логика и параметры были разработаны специально для рекомендуемой конфигурации.

Торговые условия могут значительно различаться у разных брокеров из-за спреда, исполнения ордеров и спецификаций торгового инструмента. Поэтому перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Strategy Tester и на демо-счёте.

Торговля связана с риском. Исторические результаты и результаты тестирования не гарантируют будущих результатов.