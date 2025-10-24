🕒 Clock Trades – Le trading précis à l’heure !

Clock Trades est un EA intelligent et fiable qui permet d’automatiser vos ordres selon l’heure choisie.

Définissez l’heure et la minute exactes, vos paramètres de trading, et laissez l’EA exécuter avec précision.

✅ Utilise l’heure du serveur ou locale

✅ Fonctionne sur n’importe quel symbole ou liste personnalisée

✅ Contrôle total des exceptions d’achat et de vente

✅ TP/SL en Pips, Points ou Argent

✅ Reprise automatique en cas de Common Error (par exemple à l’ouverture du marché ou lors d’erreurs réseau)

✅ Alertes et notifications mobiles personnalisables

Idéal pour les traders utilisant des stratégies temporelles ou cherchant une exécution parfaite sans intervention manuelle.

⏰ Définissez l’heure. Fixez les règles. Clock Trades exécute avec précision.

Idéal pour :

Stratégies basées sur le temps | Exécution précise des ordres | Systèmes de trading automatisés | Traders Forex utilisant MT4 | Optimisation des Expert Advisors



Mots-clés :

Clock Trades, trading automatique, robot de trading, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, automatisation, stratégie horaire, ordres planifiés, système de trading, robot forex, exécution précise.