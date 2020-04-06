Trend Catcher EA Pro

Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。

一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。

它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。

该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。

【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。

核心策略：
EA 内置两种策略，可自由选择交易风格：

I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。
低风险，高准确度，无对冲。

II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。
高参与度，全自动执行。

你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。

混合控制系统：
Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的功能 — 在图表上直接进行手动干预。

可即时执行：

关闭所有订单 (C)

仅关闭盈利订单 (L)

仅关闭亏损订单 (O)

关闭所有多单 (S)

关闭所有空单 (E)

并可一键启用/关闭自动交易 — 即使在交易进行中也能保持灵活控制。
盈亏可视化显示（蓝=盈利，红=亏损，白=持平）让你始终掌握交易状况。

为什么交易者喜欢它：
趋势 + 剥头皮 双逻辑混合算法
完整可视化手动控制面板 — 无需打开订单列表
实时盈亏以点数显示
无重绘 / 无延迟 / 快速执行
内置风险与手数管理
适用于任何 ECN / 低点差经纪商
非常适合结合思考与自动化的交易者

推荐设置：
交易品种：EURUSD（已验证）

周期：M1

账户类型：ECN / 低点差 / 支持对冲

杠杆：1:100 – 1:500

最低入金：$5000

VPS：强烈推荐使用

Trend Catcher EA Pro 不只是一个机器人 —— 它是一套混合型智能交易系统。
你可以选择全自动交易，也可以随时接管控制。
稳定、透明、精密设计 —— 专为明白“控制就是优势”的交易者打造。

免责声明：
金融交易具有高风险，并不适用于所有投资者。使用自动交易系统（包括 Trend Catcher EA Pro）并不保证盈利，也不能防止亏损。
过去表现不代表未来结果。
使用本产品即表示您对自己的交易结果承担全部责任。
开发者不对因使用本软件造成的任何直接或间接损失负责。
请务必先在模拟账户测试，再投入真实资金，并合理控制风险。


