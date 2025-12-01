Trend Catcher EA Pro

Trend Catcher EA Pro — Basato sull'indicatore Trend Catcher, uno dei più apprezzati dai trader, e dopo numerose richieste, è finalmente arrivato il Trend Catcher EA.

Un Expert Advisor di nuova generazione che unisce automazione algoritmica e controllo manuale diretto, offrendo massimo controllo sul mercato.

Veloce, adattivo e progettato per i trader che valorizzano chiarezza, performance e libertà decisionale.

Sviluppato e ottimizzato specificamente per EURUSD con dati tick reali (99,9%).
Nessun repaint, nessun redrawing, nessun ritardo — esecuzione stabile e precisa.

[Manuale utente, Raccomandazioni] e [Presets testati] — clicca sui link.

Strategie principali:

L’EA include due modalità operative integrate:

I. Smart Trend Mode – Opera in una sola direzione alla volta, seguendo il momentum del trend con entrate chiare e strutturate.
Rischio basso. Alta precisione. Nessun hedging.

II. Dynamic Dual Mode (Aggressivo) – Opera in entrambe le direzioni utilizzando logica di scalping con hedging per catturare ogni impulso di volatilità.
Massima attività. Automatizzazione completa.

Puoi scegliere: Solo Buy / Solo Sell / Entrambi, adattando l’EA al tuo stile di trading.

Sistema di controllo ibrido:

Trend Catcher offre ciò che la maggior parte degli EA non fornisce — controllo manuale diretto dal grafico.

Comandi istantanei:

Chiudi tutte le operazioni (C)
Chiudi solo operazioni in profitto (L)
Chiudi solo operazioni in perdita (O)
Chiudi tutte le posizioni Buy (S)
Chiudi tutte le posizioni Sell (E)

Attiva/Disattiva l’automazione con un solo clic, anche durante l’operazione.
Visualizzazione profitto: Blu = Profitto, Rosso = Perdita, Bianco = Neutro.

Perché i trader lo amano:

Algoritmo ibrido Trend + Scalping
Pannello di controllo manuale completo — senza aprire le liste del terminale
Profitto in tempo reale mostrato in pips
Nessun repaint / Nessuna latenza / Esecuzione rapida
Gestione rischio e lotto integrata
Compatibile con qualsiasi broker ECN / low spread
Ideale per chi combina logica e automazione

Configurazione raccomandata:

Simbolo: EURUSD (testato)
Timeframe: M1
Conto: ECN / Low spread / Hedging abilitato
Leva: 1:100 – 1:500
Deposito minimo: $5000
VPS: Fortemente consigliato

Trend Catcher EA Pro non è solo un altro bot di trading — è un sistema di intelligenza di trading ibrido.

Puoi lasciare che lavori in automatico oppure prendere il controllo in qualsiasi momento.
Stabile, trasparente, realizzato con precisione — per i trader che sanno che il controllo è il vero vantaggio.

Disclaimer:
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
L’utilizzo di Expert Advisor o sistemi automatizzati — incluso Trend Catcher EA Pro — non garantisce profitti e non protegge dalle perdite.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Utilizzando questo prodotto, accetti di essere l’unico responsabile delle tue decisioni di trading e delle relative conseguenze finanziarie.
Lo sviluppatore non è responsabile per eventuali perdite dirette o indirette derivanti dall’uso di questo software.
Testa sempre le impostazioni su un conto demo prima di operare in reale e gestisci il rischio responsabilmente.


Altri dall’autore
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.71 (51)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (143)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risch
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicato
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (11)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basato sull'indicatore Trend Catcher, uno dei più apprezzati dai trader, e dopo numerose richieste, è finalmente arrivato il Trend Catcher EA. Un Expert Advisor di nuova generazione che unisce automazione algoritmica e controllo manuale diretto, offrendo massimo controllo sul mercato . Veloce, adattivo e progettato per i trader che valorizzano chiarezza, performance e libertà decisionale . Sviluppato e ottimizzato specificamente per EURUSD con dati tick reali (99,9%). Ness
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.68 (106)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.6 (5)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Expert Advisor di nuova generazione progettato per catturare la forza pura del momentum del prezzo. Veloce, disciplinato e costruito per trader che richiedono precisione e adattabilità. Sviluppato con dati reali (99,9%) e ottimizzato per EURUSD e XAUUSD. Esecuzione immediata — nessun ritardo, nessun repaint, nessuna supposizione. [Manuale Utente | Preset Raccomandati] — Scarica Concetto Base Il momentum crea opportunità. Misurando accelerazione, pressione
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (47)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicator
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicatori
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale   + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indic
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
5 (1)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Expert Advisor di nuova generazione progettato per catturare la forza pura del momentum del prezzo. Veloce, disciplinato e costruito per trader che richiedono precisione e adattabilità. Sviluppato con dati reali (99,9%) e ottimizzato per EURUSD e XAUUSD. Esecuzione immediata — nessun ritardo, nessun repaint, nessuna supposizione. [Manuale Utente | Preset Raccomandati] — Scarica Concetto Base Il momentum crea opportunità. Misurando accelerazione, pressione
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.25 (8)
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risc
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicatori
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione