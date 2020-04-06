Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA.

Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado.

Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión.

Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales (99.9% tick), Trend Catcher ofrece ejecución consistente sin repintar, sin redibujar y sin retraso.

[Manual de usuario, Recomendaciones] y [Presets probados] — Haga clic en los enlaces.

Estrategias principales:

El EA incorpora dos modos que te permiten elegir tu estilo:

I. Smart Trend Mode – Opera solo en una dirección a la vez, siguiendo la tendencia con entradas claras y estructuradas.

Riesgo bajo. Alta precisión. Sin coberturas.

II. Dynamic Dual Mode (Agresivo) – Opera en ambas direcciones usando lógica de scalping con cobertura para capturar cada movimiento de volatilidad.

Máxima actividad. Automatización total.

Puedes seleccionar: Solo Compras, Solo Ventas o Ambas, ajustando el EA a tu visión de mercado.

Sistema de Control Híbrido:

Trend Catcher ofrece algo que la mayoría de EAs no tienen — control manual directo desde el gráfico.

Acciones instantáneas:

Cerrar todas las operaciones (C)

Cerrar solo ganancias (L)

Cerrar solo pérdidas (O)

Cerrar todas las compras (S)

Cerrar todas las ventas (E)

Y puedes activar/desactivar la automatización con un solo botón — incluso durante una operación.

El seguimiento visual de ganancias (azul = ganancia, rojo = pérdida, blanco = neutral) te mantiene conectado en todo momento.

Por qué los traders lo prefieren:

Algoritmo de doble modo: tendencia + scalping

Panel de control manual completo — sin abrir listas del terminal

Ganancia en tiempo real mostrada en pips

No repinta / No se redibuja / Sin retraso

Control de riesgo y lotaje integrado

Funciona con cualquier broker ECN / bajo spread

Ideal para traders que combinan lógica y automatización

Configuración recomendada:

Símbolo: EURUSD (probado)

Timeframe: M1

Cuenta: ECN / Bajo spread / Cobertura habilitada

Apalancamiento: 1:100 – 1:500

Depósito mínimo: $5000

VPS: Altamente recomendado

Trend Catcher EA Pro no es solo otro robot — es un sistema híbrido de inteligencia de trading.

Opera en automático o toma el control cuando quieras.

Estable, transparente y diseñado con precisión — para traders que entienden que el control es la verdadera ventaja.

Descargo de responsabilidad:

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El uso de Asesores Expertos, indicadores o sistemas automatizados — incluido Trend Catcher EA Pro — no garantiza beneficios ni protege contra pérdidas.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Al usar este producto, usted acepta que es completamente responsable de sus decisiones de trading y sus consecuencias financieras.

El autor y el desarrollador no son responsables de pérdidas directas o indirectas derivadas del uso de este software.

Siempre pruebe sus configuraciones en una cuenta demo antes de operar en real y gestione su riesgo de forma responsable.