Trend Catcher EA Pro

Trend Catcher EA Pro — En çok beğenilen Trend Catcher indikatörüne dayanır ve yoğun talepler üzerine sonunda Trend Catcher EA yayınlanmıştır.

Algoritmik otomasyonu, doğrudan manuel kontrol ile birleştiren yeni nesil bir Expert Advisor.
Size piyasada tam hakimiyet sağlar.

Hızlı, uyarlanabilir ve netlik, performans ve karar özgürlüğü arayan traderlar için tasarlanmıştır.

EURUSD için gerçek tick (99,9%) verileri ile özel olarak optimize edilmiştir.
Repaint yok, yeniden çizim yok, gecikme yok — istikrarlı ve temiz işlem yürütme.

[Kullanım Kılavuzu, Öneriler] ve [Test Edilmiş Presetler] — bağlantılara tıklayın.

Temel Stratejiler:

EA içinde iki işlem modu bulunmaktadır:

I. Smart Trend Mode — Yalnızca tek yönde işlem yapar, trend momentumu ile temiz ve yapılandırılmış girişler sağlar.
Düşük risk. Yüksek doğruluk. Hedging yok.

II. Dynamic Dual Mode (Agresif) — Hedging mantığı ile çift yönlü scalping yaparak her volatilite hareketini yakalar.
Maksimum işlem aktifliği. Tam otomasyon.

Ayrıca Sadece Al / Sadece Sat / Her İkisi modlarına anında geçiş yapabilirsiniz — EA’yı kendi işlem tarzınıza göre şekillendirin.

Hibrit Kontrol Sistemi:

Trend Catcher, çoğu EA’nın sunmadığı şeyi sunar — grafikten doğrudan manuel müdahale.

Tek tıkla:

Tüm işlemleri kapat (C)
Sadece kâr edenleri kapat (L)
Sadece zarar edenleri kapat (O)
Tüm alışları kapat (S)
Tüm satışları kapat (E)

Otomasyon tek tuşla Aç / Kapat — işlem devam ederken bile.

Kâr gösterimi renk ile yapılır: Mavi = Kâr, Kırmızı = Zarar, Beyaz = Nötr.

Trader’ların Sevme Sebepleri:

Trend + Scalping hibrit algoritma
Tam manuel kontrol paneli — terminal listelerini açmaya gerek yok
Gerçek zamanlı pip bazlı kâr gösterimi
Repaint yok / Gecikme yok / Hızlı yürütme
Lot & risk kontrolü dahili
Her ECN / düşük spread broker ile uyumlu
Mantık + otomasyonu birlikte kullanan traderlar için ideal

Önerilen Ayarlar:

Sembol: EURUSD (test edilmiş)
Zaman Dilimi: M1
Hesap Türü: ECN / Düşük spread / Hedging açık
Kaldıraç: 1:100 – 1:500
Minimum Depozit: $5000
VPS: Şiddetle tavsiye edilir

Trend Catcher EA Pro, sadece başka bir bot değildir — bu bir hibrit ticaret zekâ sistemidir.

İster tamamen otomatik işlem yapın, ister istediğiniz anda kontrolü ele alın.
Stabil, şeffaf ve hassas tasarlanmıştır — çünkü kontrol gerçek avantajdır.

Yasal Uyarı:
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve her yatırımcı için uygun olmayabilir.
Trend Catcher EA Pro dahil hiçbir otomasyon sistemi kâr garantisi vermez veya kayıpları engellemez.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Bu ürünü kullanarak tüm işlem kararlarınızdan tamamen sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
Geliştirici, yazılım kullanımından kaynaklı doğrudan veya dolaylı kayıplardan sorumlu değildir.
Canlı işlemden önce mutlaka demo hesapta test yapın ve riski sorumlu şekilde yönetin.


