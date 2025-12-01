Trend Catcher EA Pro

Trend Catcher EA Pro — Basé sur l’indicateur Trend Catcher, l’un des plus appréciés par les traders, et après de nombreuses demandes, nous avons enfin le Trend Catcher EA.

Un Expert Advisor de nouvelle génération qui combine automatisation algorithmique et contrôle manuel direct, offrant une maîtrise totale du marché.

Rapide, adaptable, conçu pour les traders qui valorisent la clarté, la performance et la liberté de décision.

Développé et optimisé spécifiquement pour EURUSD avec des données tick réelles (99,9%).
Aucun repaint, aucun redrawing, aucune latence — une exécution stable et précise.

[Manuel d’utilisation , Recommandations] et [Presets testés] — cliquez sur les liens.

Stratégies Principales :

Deux modes intégrés permettent de choisir votre style de trading :

I. Smart Trend Mode – Négocie une seule direction à la fois, suivant le momentum du marché avec des entrées claires et structurées.
Risque faible. Haute précision. Sans hedging.

II. Dynamic Dual Mode (Agressif) – Négocie dans les deux sens avec une logique de scalping couverte pour capturer chaque variation de volatilité.
Engagement maximal. Automatisation totale.

Vous pouvez choisir : Buy Only / Sell Only / Both selon votre vision de marché.

Système de Contrôle Hybride :

Trend Catcher offre ce que la plupart des EA n’offrent pas — un contrôle manuel direct depuis le graphique.

Commandes instantanées :

Fermer toutes les positions (C)
Fermer seulement les positions gagnantes (L)
Fermer seulement les positions perdantes (O)
Fermer toutes les positions d'achat (S)
Fermer toutes les positions de vente (E)

Activation/Désactivation de l’automatisation en un seul clic, même pendant une opération.
Affichage visuel des profits : Bleu = Gain, Rouge = Perte, Blanc = Neutre.

Pourquoi les traders l’adorent :

Algorithme hybride tendance + scalping
Panneau de contrôle complet, sans ouvrir de listes dans le terminal
Affichage du profit en temps réel en pips
Sans repaint / Sans latence / Exécution rapide
Contrôle du risque et du lot intégré
Compatible avec tous les brokers ECN / low spread
Idéal pour les traders qui combinent réflexion et automatisation

Configuration Recommandée :

Symbole : EURUSD (testé)
Timeframe : M1
Compte : ECN / Faible spread / Hedging activé
Levier : 1:100 – 1:500
Dépôt minimum : $5000
VPS : Fortement recommandé

Trend Catcher EA Pro n’est pas simplement un bot de trading — c’est un système d’intelligence de trading hybride.

Tradez en mode automatique ou reprenez le contrôle à tout moment.
Stable, transparent, conçu avec précision — pour les traders qui savent que le contrôle est l’avantage ultime.

Avertissement :

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque important et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
L’utilisation d’Expert Advisors ou de systèmes automatisés — y compris Trend Catcher EA Pro — ne garantit pas les bénéfices et ne protège pas contre les pertes.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
En utilisant ce produit, vous reconnaissez être entièrement responsable de vos décisions de trading et de leurs conséquences financières.
Le développeur ne peut être tenu responsable des pertes directes ou indirectes résultant de son utilisation.
Testez toujours vos réglages sur un compte démo avant de trader en réel, et gérez votre risque de manière responsable.


