Equity Paragon EA

Система свинг-трейдинга на основе контроля Equity для XAUUSD

Важная информация

Тип стратегии Свинг-трейдинг с контролем экспозиции по Equity (без сетки / без мартингейла / без усреднения)
Уровень риска Контролируется пользователем (защита Equity, дневные лимиты, фильтры экспозиции)
Совместимость с проп-фирмами Встроенная защита дневных и общих потерь
Требования к брокеру Любой MT5 брокер (рекомендуется ECN/RAW)
Сложность настройки Подходит для начинающих (все параметры открыты)

Обзор продукта

Equity Paragon EA — это контролируемая свинг-торговая система, разработанная специально для XAUUSD (Gold). Советник использует структурированную модель защиты Equity, регулирует экспозицию и фиксирует прибыль поэтапной защитой. Сетка, мартингейл и агрессивные методы не применяются.

Система включает динамический безубыток, адаптивный трейлинг, контроль экспозиции и авто-приостановку торговли при неблагоприятных условиях. Все элементы обеспечивают дисциплинированную и прозрачную работу с постоянным контролем рисков.

Инструмент и таймфрейм

  • Инструмент: XAUUSD
  • Таймфрейм: H1

Подход к стратегии и рискам

Стратегия следует среднесрочным свинг-движениям и использует структурированные механизмы защиты Equity. Контроль экспозиции, адаптивный безубыток и трейлинг обеспечивают стабильную работу в условиях волатильности.

  • Контроль экспозиции на основе Equity
  • Свинг-точки входа
  • Адаптивный безубыток и трейлинг
  • Отсутствие мартингейла / сетки / усреднения

Уникальность системы

Советник использует модуль Equity Control, который реагирует на изменение баланса и Equity в реальном времени. Защита прибыли реализована через многоступенчатую структуру, поэтапно фиксирующую результат. Такой подход обеспечивает стабильность и прозрачность работы.

Ключевые особенности

  • Защита и управление рисками на основе Equity
  • Поэтапная фиксация прибыли
  • Адаптивный трейлинг с логикой безубытка
  • Дневные фильтры торговли и потерь
  • Автоматическая приостановка при стрессовых значениях Equity
  • Ограничение экспозиции по балансу/Equity
  • Без сетки, без мартингейла, без усреднения

Логика торговли и внутренние защиты

  • Модуль управления рисками Equity
  • Логика безубытка и трейлинга
  • Контроль экспозиции
  • Защита дневных и общих потерь
  • Отсутствие агрессивных методов
  • Авто-приостановка при достижении лимитов

Технические параметры

Инструмент XAUUSD
Таймфрейм H1
Кредитное плечо 1:100 – 1:500
Тип счёта ECN / RAW
Минимальный депозит $300
Рекомендуемый депозит $500 – $1000
Исполнение Market Execution
Защита Equity Включена

Рекомендации по использованию

  • Используйте реалистичные спред и проскальзывание при тестировании
  • Совместим с большинством MT5 ECN-брокеров
  • Рекомендуется VPS с низкой задержкой
  • Повторная оптимизация требуется редко

Официальная поддержка

Официальная коммуникация осуществляется через профиль MQL5:


Заключение

Приобретайте продукт только на официальной странице MQL5 Market. Нелицензионные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.

Equity Paragon EA — Стабильность · Контроль · Последовательность

