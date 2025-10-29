Equity Paragon EA
- Эксперты
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Версия: 1.8
- Обновлено: 9 января 2026
- Активации: 20
Важная информация
|Тип стратегии
|Свинг-трейдинг с контролем экспозиции по Equity (без сетки / без мартингейла / без усреднения)
|Уровень риска
|Контролируется пользователем (защита Equity, дневные лимиты, фильтры экспозиции)
|Совместимость с проп-фирмами
|Встроенная защита дневных и общих потерь
|Требования к брокеру
|Любой MT5 брокер (рекомендуется ECN/RAW)
|Сложность настройки
|Подходит для начинающих (все параметры открыты)
Обзор продукта
Equity Paragon EA — это контролируемая свинг-торговая система, разработанная специально для XAUUSD (Gold). Советник использует структурированную модель защиты Equity, регулирует экспозицию и фиксирует прибыль поэтапной защитой. Сетка, мартингейл и агрессивные методы не применяются.
Система включает динамический безубыток, адаптивный трейлинг, контроль экспозиции и авто-приостановку торговли при неблагоприятных условиях. Все элементы обеспечивают дисциплинированную и прозрачную работу с постоянным контролем рисков.
Инструмент и таймфрейм
- Инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: H1
Подход к стратегии и рискам
Стратегия следует среднесрочным свинг-движениям и использует структурированные механизмы защиты Equity. Контроль экспозиции, адаптивный безубыток и трейлинг обеспечивают стабильную работу в условиях волатильности.
- Контроль экспозиции на основе Equity
- Свинг-точки входа
- Адаптивный безубыток и трейлинг
- Отсутствие мартингейла / сетки / усреднения
Уникальность системы
Советник использует модуль Equity Control, который реагирует на изменение баланса и Equity в реальном времени. Защита прибыли реализована через многоступенчатую структуру, поэтапно фиксирующую результат. Такой подход обеспечивает стабильность и прозрачность работы.
Ключевые особенности
- Защита и управление рисками на основе Equity
- Поэтапная фиксация прибыли
- Адаптивный трейлинг с логикой безубытка
- Дневные фильтры торговли и потерь
- Автоматическая приостановка при стрессовых значениях Equity
- Ограничение экспозиции по балансу/Equity
- Без сетки, без мартингейла, без усреднения
Логика торговли и внутренние защиты
- Модуль управления рисками Equity
- Логика безубытка и трейлинга
- Контроль экспозиции
- Защита дневных и общих потерь
- Отсутствие агрессивных методов
- Авто-приостановка при достижении лимитов
Технические параметры
|Инструмент
|XAUUSD
|Таймфрейм
|H1
|Кредитное плечо
|1:100 – 1:500
|Тип счёта
|ECN / RAW
|Минимальный депозит
|$300
|Рекомендуемый депозит
|$500 – $1000
|Исполнение
|Market Execution
|Защита Equity
|Включена
Рекомендации по использованию
- Используйте реалистичные спред и проскальзывание при тестировании
- Совместим с большинством MT5 ECN-брокеров
- Рекомендуется VPS с низкой задержкой
- Повторная оптимизация требуется редко
Официальная поддержка
Официальная коммуникация осуществляется через профиль MQL5:
Заключение
Приобретайте продукт только на официальной странице MQL5 Market. Нелицензионные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.