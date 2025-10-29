Важная информация

Тип стратегии Свинг-трейдинг с контролем экспозиции по Equity (без сетки / без мартингейла / без усреднения) Уровень риска Контролируется пользователем (защита Equity, дневные лимиты, фильтры экспозиции) Совместимость с проп-фирмами Встроенная защита дневных и общих потерь Требования к брокеру Любой MT5 брокер (рекомендуется ECN/RAW) Сложность настройки Подходит для начинающих (все параметры открыты)

Обзор продукта

Система свинг-трейдинга на основе контроля Equity для XAUUSD

Equity Paragon EA — это контролируемая свинг-торговая система, разработанная специально для XAUUSD (Gold). Советник использует структурированную модель защиты Equity, регулирует экспозицию и фиксирует прибыль поэтапной защитой. Сетка, мартингейл и агрессивные методы не применяются.

Система включает динамический безубыток, адаптивный трейлинг, контроль экспозиции и авто-приостановку торговли при неблагоприятных условиях. Все элементы обеспечивают дисциплинированную и прозрачную работу с постоянным контролем рисков.

Инструмент и таймфрейм

Инструмент: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: H1

Подход к стратегии и рискам

Стратегия следует среднесрочным свинг-движениям и использует структурированные механизмы защиты Equity. Контроль экспозиции, адаптивный безубыток и трейлинг обеспечивают стабильную работу в условиях волатильности.

Контроль экспозиции на основе Equity

Свинг-точки входа

Адаптивный безубыток и трейлинг

Отсутствие мартингейла / сетки / усреднения

Уникальность системы

Советник использует модуль Equity Control, который реагирует на изменение баланса и Equity в реальном времени. Защита прибыли реализована через многоступенчатую структуру, поэтапно фиксирующую результат. Такой подход обеспечивает стабильность и прозрачность работы.

Ключевые особенности

Защита и управление рисками на основе Equity

Поэтапная фиксация прибыли

Адаптивный трейлинг с логикой безубытка

Дневные фильтры торговли и потерь

Автоматическая приостановка при стрессовых значениях Equity

Ограничение экспозиции по балансу/Equity

Без сетки, без мартингейла, без усреднения

Логика торговли и внутренние защиты

Модуль управления рисками Equity

Логика безубытка и трейлинга

Контроль экспозиции

Защита дневных и общих потерь

Отсутствие агрессивных методов

Авто-приостановка при достижении лимитов

Технические параметры

Инструмент XAUUSD Таймфрейм H1 Кредитное плечо 1:100 – 1:500 Тип счёта ECN / RAW Минимальный депозит $300 Рекомендуемый депозит $500 – $1000 Исполнение Market Execution Защита Equity Включена

Рекомендации по использованию

Используйте реалистичные спред и проскальзывание при тестировании

Совместим с большинством MT5 ECN-брокеров

Рекомендуется VPS с низкой задержкой

Повторная оптимизация требуется редко

Официальная поддержка

Официальная коммуникация осуществляется через профиль MQL5:





Заключение

Приобретайте продукт только на официальной странице MQL5 Market. Нелицензионные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.

Equity Paragon EA — Стабильность · Контроль · Последовательность