Продвинутая торговая система Smart Money Concepts для MetaTrader 5

Обзор системы

INSTITUTIONAL SMC ROBOT 1.0

Institutional SMC Robot 1.0 — это автоматическое торговое решение, разработанное для современных финансовых рынков. Построенный на архитектуре институциональных концепций Smart Money Concepts (SMC), алгоритм определяет и исполняет высоковероятные сделки на основе институционального потока ордеров, смены рыночной структуры и динамики ликвидности.

В отличие от стандартных ритейл-индикаторов, Institutional SMC Robot 1.0 отслеживает реальные следы институциональных игроков: Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG) и Quasimodo Levels (QML).

Независимо от того, проходите ли вы жесткие правила челленджей Prop Firm или увеличиваете личный капитал, данный Expert Advisor обеспечивает профессиональное исполнение, продвинутое управление рисками и мультивалютную гибкость в едином комплексе.

ВАЖНО: Файлы настроек (.set), Руководство пользователя и Бэктестинг

XAUUSD, US100 (Nasdaq), BTCUSD и другие: Дополнительные оптимизированные .set файлы предоставляются напрямую пользователям. Оставьте комментарий на странице EA после покупки, чтобы получить актуальные .set файлы для US100, BTCUSD и следующих пар! ВАЖНО: Как включить отображение Панели (Dashboard) и графики на экране Чтобы все визуальные элементы SMC (Order Blocks, Fair Value Gaps, линии BOS/CHoCH) и панель мониторинга отображались на вашем графике корректно, проверьте следующие настройки во входных параметрах EA: InpEnableVisuals -> Установите в значение true (включает отрисовку графических элементов и оформление фона)

InpShowDashboard -> Установите в значение true (включает отображение панели с текущим статусом и дневной прибылью) Примечание: Если вы проводите бэктесты и хотите получить максимальную скорость тестирования, вы можете временно установить InpEnableVisuals в значение false.



Механика работы алгоритма

Алгоритм работает на основе систематической многоэтапной структуры анализа:

Оценка рыночной структуры: Непрерывно сканирует ценовое движение для определения динамических максимумов и минимумов (Swing High / Swing Low) с использованием настраиваемой фрактальной чувствительности. Структурное подтверждение: Фиксирует события BOS и CHoCH для входа в сделки строго по направлению институционального тренда. Определение ликвидности и дисбаланса: Фильтрует точки входа путем поиска неперекрытых блоков ордеров (Order Blocks) и ценовых разрывов (Fair Value Gaps). Точное исполнение: Ордера открываются при подтверждении структуры и сопровождаются автоматическим расчетом динамического Stop Loss и Take Profit на основе локальных свинг-уровней или соотношения риска к прибыли (RRR). Динамический контроль рисков: Включает встроенный трейлинг-стоп, защиту от расширения спреда и ограничение просадки для проп-фирм.

Технические характеристики и параметры

Параметр системы Спецификация / Возможности Торговая платформа MetaTrader 5 (MT5) Основа стратегии Smart Money Concepts (SMC), Price Action, Liquidity Sweep Ключевые паттерны BOS, CHoCH, Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), QML Типы счетов Cent, Micro, Standard, ECN, Raw Spread, Hedge Минимальный депозит $100 / €100 (Рекомендуется: $200+ для стандартного лота) Поддерживаемые активы Золото (XAUUSD), Индексы (NASDAQ, US30), Bitcoin (BTCUSD), Криптовалюты, Forex Оптимизация Полностью настраиваемые параметры под любой инструмент и таймфрейм Prop Firm Guard Встроенная защита от дневной просадки и общего убытка по эквити

Оптимизация и универсальность инструментов

Institutional SMC Robot 1.0 оснащен модульным алгоритмом. Каждый параметр — от чувствительности свингов до фильтров ценовых разрывов — можно оптимизировать в Тестере стратегий MetaTrader 5.

Готовность к активам : Золото (XAUUSD), валютные пары Forex, индексы (US100, US30, GER40), Bitcoin и основные криптовалюты.

Универсальное применение: Гибкие настройки позволяют создавать оптимизированные файлы конфигурации (.set) для любых торговых инструментов, акций, сырьевых товаров или пользовательских таймфреймов.

Модуль защиты для Prop Firm (FTMO и аналогов)

Разработан с учетом жестких требований к просадке в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MFF, Apex и др.):

Тип защиты Описание работы Max Daily Loss Guard Автоматически закрывает все позиции и приостанавливает торговлю при достижении дневного лимита просадки (%). Max Total Drawdown Guard Полностью останавливает работу, если общая просадка приближается к предельно допустимой норме компании. Временные фильтры Отключает торговую активность во время выхода важных экономических новостей и закрытия рынка.

Режимы управления рисками и объемом

Fixed Lot Mode : Торговля фиксированным объемом лота.

Risk Percentage Mode : Автоматический расчет лота на основе эквити аккаунта и точного расстояния в пунктах до Stop Loss.

Auto Risk Level: Готовые институциональные уровни риска — от минимального (Very Low) до агрессивного (Extreme).

Ограниченное промо-предложение и график цен

Institutional SMC Robot 1.0 доступен по специальной стартовой цене в рамках рекламной кампании запускa.

Текущая цена запуска : Промо-цена со скидкой.

Уведомление о повышении цены : Стоимость лицензии существенно вырастет после продажи первой ограниченной партии.

Мониторинг торговли: Публикация официального мониторинга реального счета на сервисе MQL5 Signals и Myfxbook будет доступна в ближайшее время.

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Следующие термины полностью отражают функционал и архитектуру данного торгового робота:

Основные идентификаторы : Institutional SMC Robot, Institutional SMC Robot 1.0, SMC EA, Smart Money Concepts EA, MQL5 Robot, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, AI Trading Robot, Artificial Intelligence EA, Quantum Trading Bot.

Термины Prop Firm : FTMO Robot, Prop Firm EA, Funded Account Trading, FTMO Challenge Pass, Prop Firm Guard, Drawdown Protection, FundedNext EA, MyForexFunds EA, Prop Trading Automation.

Торговые стратегии : BOS, CHoCH, Order Block, OB, Fair Value Gap, FVG, Quasimodo Level, QML, Liquidity Sweep, Price Action EA, Institutional Order Flow, ICT Strategy Bot, High Probability Trading.

Поддерживаемые активы : XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Bot, Bitcoin Robot, BTCUSD Trading, Crypto EA, Indices Bot, NASDAQ EA, US30 Bot, Dow Jones Robot.

Конфигурации счетов: Cent Account EA, Micro Account Robot, Hedge Account EA, ECN Trading Bot, Low Deposit EA, Multi-Asset Trading System.

Официальный дисклеймер

Торговля на валютном рынке, сырьевых товарах, криптовалютах и финансовых деривативах связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Перед принятием решения об инвестировании с использованием автоматизированного программного обеспечения тщательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимый риск. Результаты торговли в прошлом или данные бэктестов не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Вы несете полную ответственность за управление своим капиталом и настройку параметров риска.