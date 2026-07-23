Institutional SMC Robot

INSTITUTIONAL SMC ROBOT 1.0

Продвинутая торговая система Smart Money Concepts для MetaTrader 5

Обзор системы

Institutional SMC Robot 1.0 — это автоматическое торговое решение, разработанное для современных финансовых рынков. Построенный на архитектуре институциональных концепций Smart Money Concepts (SMC), алгоритм определяет и исполняет высоковероятные сделки на основе институционального потока ордеров, смены рыночной структуры и динамики ликвидности.

В отличие от стандартных ритейл-индикаторов, Institutional SMC Robot 1.0 отслеживает реальные следы институциональных игроков: Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG) и Quasimodo Levels (QML).

Независимо от того, проходите ли вы жесткие правила челленджей Prop Firm или увеличиваете личный капитал, данный Expert Advisor обеспечивает профессиональное исполнение, продвинутое управление рисками и мультивалютную гибкость в едином комплексе.

***Live Signal


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ВАЖНО: Файлы настроек (.set), Руководство пользователя и Бэктестинг


  • XAUUSD, US100 (Nasdaq), BTCUSD и другие: Дополнительные оптимизированные .set файлы предоставляются напрямую пользователям. Оставьте комментарий на странице EA после покупки, чтобы получить актуальные .set файлы для US100, BTCUSD и следующих пар!

ВАЖНО: Как включить отображение Панели (Dashboard) и графики на экране

Чтобы все визуальные элементы SMC (Order Blocks, Fair Value Gaps, линии BOS/CHoCH) и панель мониторинга отображались на вашем графике корректно, проверьте следующие настройки во входных параметрах EA:

  • InpEnableVisuals -> Установите в значение true (включает отрисовку графических элементов и оформление фона)

  • InpShowDashboard -> Установите в значение true (включает отображение панели с текущим статусом и дневной прибылью)

Примечание: Если вы проводите бэктесты и хотите получить максимальную скорость тестирования, вы можете временно установить InpEnableVisuals в значение false.


Механика работы алгоритма

Алгоритм работает на основе систематической многоэтапной структуры анализа:

  1. Оценка рыночной структуры: Непрерывно сканирует ценовое движение для определения динамических максимумов и минимумов (Swing High / Swing Low) с использованием настраиваемой фрактальной чувствительности.

  2. Структурное подтверждение: Фиксирует события BOS и CHoCH для входа в сделки строго по направлению институционального тренда.

  3. Определение ликвидности и дисбаланса: Фильтрует точки входа путем поиска неперекрытых блоков ордеров (Order Blocks) и ценовых разрывов (Fair Value Gaps).

  4. Точное исполнение: Ордера открываются при подтверждении структуры и сопровождаются автоматическим расчетом динамического Stop Loss и Take Profit на основе локальных свинг-уровней или соотношения риска к прибыли (RRR).

  5. Динамический контроль рисков: Включает встроенный трейлинг-стоп, защиту от расширения спреда и ограничение просадки для проп-фирм.

Технические характеристики и параметры

Параметр системы Спецификация / Возможности
Торговая платформа MetaTrader 5 (MT5)
Основа стратегии Smart Money Concepts (SMC), Price Action, Liquidity Sweep
Ключевые паттерны BOS, CHoCH, Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), QML
Типы счетов Cent, Micro, Standard, ECN, Raw Spread, Hedge
Минимальный депозит $100 / €100 (Рекомендуется: $200+ для стандартного лота)
Поддерживаемые активы Золото (XAUUSD), Индексы (NASDAQ, US30), Bitcoin (BTCUSD), Криптовалюты, Forex
Оптимизация Полностью настраиваемые параметры под любой инструмент и таймфрейм
Prop Firm Guard Встроенная защита от дневной просадки и общего убытка по эквити

Оптимизация и универсальность инструментов

Institutional SMC Robot 1.0 оснащен модульным алгоритмом. Каждый параметр — от чувствительности свингов до фильтров ценовых разрывов — можно оптимизировать в Тестере стратегий MetaTrader 5.

  • Готовность к активам: Золото (XAUUSD), валютные пары Forex, индексы (US100, US30, GER40), Bitcoin и основные криптовалюты.

  • Универсальное применение: Гибкие настройки позволяют создавать оптимизированные файлы конфигурации (.set) для любых торговых инструментов, акций, сырьевых товаров или пользовательских таймфреймов.

Модуль защиты для Prop Firm (FTMO и аналогов)

Разработан с учетом жестких требований к просадке в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MFF, Apex и др.):

Тип защиты Описание работы
Max Daily Loss Guard Автоматически закрывает все позиции и приостанавливает торговлю при достижении дневного лимита просадки (%).
Max Total Drawdown Guard Полностью останавливает работу, если общая просадка приближается к предельно допустимой норме компании.
Временные фильтры Отключает торговую активность во время выхода важных экономических новостей и закрытия рынка.

Режимы управления рисками и объемом

  • Fixed Lot Mode: Торговля фиксированным объемом лота.

  • Risk Percentage Mode: Автоматический расчет лота на основе эквити аккаунта и точного расстояния в пунктах до Stop Loss.

  • Auto Risk Level: Готовые институциональные уровни риска — от минимального (Very Low) до агрессивного (Extreme).

Ограниченное промо-предложение и график цен

Institutional SMC Robot 1.0 доступен по специальной стартовой цене в рамках рекламной кампании запускa.

  • Текущая цена запуска: Промо-цена со скидкой.

  • Уведомление о повышении цены: Стоимость лицензии существенно вырастет после продажи первой ограниченной партии.

  • Мониторинг торговли: Публикация официального мониторинга реального счета на сервисе MQL5 Signals и Myfxbook будет доступна в ближайшее время.

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Следующие термины полностью отражают функционал и архитектуру данного торгового робота:

  • Основные идентификаторы: Institutional SMC Robot, Institutional SMC Robot 1.0, SMC EA, Smart Money Concepts EA, MQL5 Robot, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, AI Trading Robot, Artificial Intelligence EA, Quantum Trading Bot.

  • Термины Prop Firm: FTMO Robot, Prop Firm EA, Funded Account Trading, FTMO Challenge Pass, Prop Firm Guard, Drawdown Protection, FundedNext EA, MyForexFunds EA, Prop Trading Automation.

  • Торговые стратегии: BOS, CHoCH, Order Block, OB, Fair Value Gap, FVG, Quasimodo Level, QML, Liquidity Sweep, Price Action EA, Institutional Order Flow, ICT Strategy Bot, High Probability Trading.

  • Поддерживаемые активы: XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Bot, Bitcoin Robot, BTCUSD Trading, Crypto EA, Indices Bot, NASDAQ EA, US30 Bot, Dow Jones Robot.

  • Конфигурации счетов: Cent Account EA, Micro Account Robot, Hedge Account EA, ECN Trading Bot, Low Deposit EA, Multi-Asset Trading System.

Официальный дисклеймер

Торговля на валютном рынке, сырьевых товарах, криптовалютах и финансовых деривативах связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Перед принятием решения об инвестировании с использованием автоматизированного программного обеспечения тщательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимый риск. Результаты торговли в прошлом или данные бэктестов не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Вы несете полную ответственность за управление своим капиталом и настройку параметров риска.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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4.5 (20)
Эксперты
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Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
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Фильтр:
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.08.01 10:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Dragoljub Vujcic
836
Ответ разработчика Dragoljub Vujcic 2026.08.01 10:15
Thank you so much for your support!
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