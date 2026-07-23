Institutional SMC Robot
- Эксперты
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- Версия: 1.20
- Обновлено: 24 июля 2026
- Активации: 12
Продвинутая торговая система Smart Money Concepts для MetaTrader 5
Обзор системы
Institutional SMC Robot 1.0 — это автоматическое торговое решение, разработанное для современных финансовых рынков. Построенный на архитектуре институциональных концепций Smart Money Concepts (SMC), алгоритм определяет и исполняет высоковероятные сделки на основе институционального потока ордеров, смены рыночной структуры и динамики ликвидности.
В отличие от стандартных ритейл-индикаторов, Institutional SMC Robot 1.0 отслеживает реальные следы институциональных игроков: Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG) и Quasimodo Levels (QML).
Независимо от того, проходите ли вы жесткие правила челленджей Prop Firm или увеличиваете личный капитал, данный Expert Advisor обеспечивает профессиональное исполнение, продвинутое управление рисками и мультивалютную гибкость в едином комплексе.
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ВАЖНО: Файлы настроек (.set), Руководство пользователя и Бэктестинг
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XAUUSD, US100 (Nasdaq), BTCUSD и другие: Дополнительные оптимизированные .set файлы предоставляются напрямую пользователям. Оставьте комментарий на странице EA после покупки, чтобы получить актуальные .set файлы для US100, BTCUSD и следующих пар!
ВАЖНО: Как включить отображение Панели (Dashboard) и графики на экране
Чтобы все визуальные элементы SMC (Order Blocks, Fair Value Gaps, линии BOS/CHoCH) и панель мониторинга отображались на вашем графике корректно, проверьте следующие настройки во входных параметрах EA:
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InpEnableVisuals -> Установите в значение true (включает отрисовку графических элементов и оформление фона)
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InpShowDashboard -> Установите в значение true (включает отображение панели с текущим статусом и дневной прибылью)
Примечание: Если вы проводите бэктесты и хотите получить максимальную скорость тестирования, вы можете временно установить InpEnableVisuals в значение false.
Механика работы алгоритма
Алгоритм работает на основе систематической многоэтапной структуры анализа:
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Оценка рыночной структуры: Непрерывно сканирует ценовое движение для определения динамических максимумов и минимумов (Swing High / Swing Low) с использованием настраиваемой фрактальной чувствительности.
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Структурное подтверждение: Фиксирует события BOS и CHoCH для входа в сделки строго по направлению институционального тренда.
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Определение ликвидности и дисбаланса: Фильтрует точки входа путем поиска неперекрытых блоков ордеров (Order Blocks) и ценовых разрывов (Fair Value Gaps).
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Точное исполнение: Ордера открываются при подтверждении структуры и сопровождаются автоматическим расчетом динамического Stop Loss и Take Profit на основе локальных свинг-уровней или соотношения риска к прибыли (RRR).
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Динамический контроль рисков: Включает встроенный трейлинг-стоп, защиту от расширения спреда и ограничение просадки для проп-фирм.
Технические характеристики и параметры
|Параметр системы
|Спецификация / Возможности
|Торговая платформа
|MetaTrader 5 (MT5)
|Основа стратегии
|Smart Money Concepts (SMC), Price Action, Liquidity Sweep
|Ключевые паттерны
|BOS, CHoCH, Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), QML
|Типы счетов
|Cent, Micro, Standard, ECN, Raw Spread, Hedge
|Минимальный депозит
|$100 / €100 (Рекомендуется: $200+ для стандартного лота)
|Поддерживаемые активы
|Золото (XAUUSD), Индексы (NASDAQ, US30), Bitcoin (BTCUSD), Криптовалюты, Forex
|Оптимизация
|Полностью настраиваемые параметры под любой инструмент и таймфрейм
|Prop Firm Guard
|Встроенная защита от дневной просадки и общего убытка по эквити
Оптимизация и универсальность инструментов
Institutional SMC Robot 1.0 оснащен модульным алгоритмом. Каждый параметр — от чувствительности свингов до фильтров ценовых разрывов — можно оптимизировать в Тестере стратегий MetaTrader 5.
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Готовность к активам: Золото (XAUUSD), валютные пары Forex, индексы (US100, US30, GER40), Bitcoin и основные криптовалюты.
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Универсальное применение: Гибкие настройки позволяют создавать оптимизированные файлы конфигурации (.set) для любых торговых инструментов, акций, сырьевых товаров или пользовательских таймфреймов.
Модуль защиты для Prop Firm (FTMO и аналогов)
Разработан с учетом жестких требований к просадке в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MFF, Apex и др.):
|Тип защиты
|Описание работы
|Max Daily Loss Guard
|Автоматически закрывает все позиции и приостанавливает торговлю при достижении дневного лимита просадки (%).
|Max Total Drawdown Guard
|Полностью останавливает работу, если общая просадка приближается к предельно допустимой норме компании.
|Временные фильтры
|Отключает торговую активность во время выхода важных экономических новостей и закрытия рынка.
Режимы управления рисками и объемом
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Fixed Lot Mode: Торговля фиксированным объемом лота.
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Risk Percentage Mode: Автоматический расчет лота на основе эквити аккаунта и точного расстояния в пунктах до Stop Loss.
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Auto Risk Level: Готовые институциональные уровни риска — от минимального (Very Low) до агрессивного (Extreme).
Ограниченное промо-предложение и график цен
Institutional SMC Robot 1.0 доступен по специальной стартовой цене в рамках рекламной кампании запускa.
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Текущая цена запуска: Промо-цена со скидкой.
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Уведомление о повышении цены: Стоимость лицензии существенно вырастет после продажи первой ограниченной партии.
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Мониторинг торговли: Публикация официального мониторинга реального счета на сервисе MQL5 Signals и Myfxbook будет доступна в ближайшее время.
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Следующие термины полностью отражают функционал и архитектуру данного торгового робота:
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Термины Prop Firm: FTMO Robot, Prop Firm EA, Funded Account Trading, FTMO Challenge Pass, Prop Firm Guard, Drawdown Protection, FundedNext EA, MyForexFunds EA, Prop Trading Automation.
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Торговые стратегии: BOS, CHoCH, Order Block, OB, Fair Value Gap, FVG, Quasimodo Level, QML, Liquidity Sweep, Price Action EA, Institutional Order Flow, ICT Strategy Bot, High Probability Trading.
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Поддерживаемые активы: XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Bot, Bitcoin Robot, BTCUSD Trading, Crypto EA, Indices Bot, NASDAQ EA, US30 Bot, Dow Jones Robot.
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Конфигурации счетов: Cent Account EA, Micro Account Robot, Hedge Account EA, ECN Trading Bot, Low Deposit EA, Multi-Asset Trading System.
Официальный дисклеймер
Торговля на валютном рынке, сырьевых товарах, криптовалютах и финансовых деривативах связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Перед принятием решения об инвестировании с использованием автоматизированного программного обеспечения тщательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимый риск. Результаты торговли в прошлом или данные бэктестов не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Вы несете полную ответственность за управление своим капиталом и настройку параметров риска.
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