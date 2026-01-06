Gold Atlas
- Эксперты
- Jimmy Peter Eriksson
Прочитайте это в первую очередь (очень важно)
- Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли.
- Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ
- Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность.
Результаты в режиме реального времени: Сигнал в реальном времени | Основной портфель | Результаты FTMO
Что такое «Золотой атлас»?
Gold Atlas — это профессиональная автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD). Она использует многоточечный подход к прорывам, позволяющий улавливать как внутридневные движения, так и более крупные прорывы тренда.
Система не основана на индикаторах или фиксированных временных рамках и использует минимальную оптимизацию для уменьшения подгонки кривых и повышения устойчивости.
Компания Gold Atlas использует 5 различных уровней прорыва, каждый из которых имеет свою логику стоп-лосса и трейлинг-стопа, что обеспечивает сильную внутреннюю диверсификацию.
Стратегия была протестирована еще в 2006 году, и на ее основе было совершено почти 10 000 сделок, охватывающих различные рыночные режимы и условия.
Как система, следующая за трендом, она не обеспечит выигрыш в каждой сделке, но предназначена для получения случайных крупных прибылей в долгосрочной перспективе.
Настраивать
Система работает по принципу «подключи и работай» .
Gold Atlas разработан таким образом, чтобы быть удобным и простым в использовании , не требуя сложной настройки.
Просто прикрепите советника к графику и выберите уровень риска : Низкий / Средний / Высокий
После настройки система готова к работе.
Минимальный остаток на счете: 200 долларов США.
Рекомендуемый остаток: 500 долларов США и более.
Пользователи «Prop Firm Gold EA»
Торговый советник Gold Atlas EA отлично работает в паре с Prop Firm Gold EA .
Эти две системы используют совершенно разные стратегии с очень низкой корреляцией , что позволяет использовать их вместе для лучшей диверсификации и более стабильных результатов.
Доступ к нашему закрытому сообществу включен в стоимость лицензии. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить приглашение.
Функции
Защита от ежедневных просадок (подходит для проп-фирм , например, FTMO )
Встроенная функция рандомизации (удобно для проп-фирм)
Ручной выбор процента риска
- Вариант фиксированного размера участка
- Возможность включения или отключения моделей 1–5
- Возможность закрыть все открытые сделки в пятницу вечером, чтобы избежать высоких комиссий за свопы.
Настраиваемый пользователем комментарий к сделке
Настраиваемое пользователем магическое число
Дополнительное отображение информации на диаграмме
Текущая дневная просадка
Текущая дневная прибыль
Предупреждение
Автоматизированные торговые системы часто позиционируются как системы искусственного интеллекта, машинного обучения, ChatGPT или даже квантовые компьютеры. Это одна из главных причин, по которой трейдерам следует проявлять осторожность.
Многие из существующих на рынке электронных советников вводят в заблуждение и созданы с единственной целью: заставить покупателей поверить, что они нашли машину для печатания денег.
В действительности это не так. Большинство таких систем со временем дают сбой и часто приводят к огромным убыткам или обнулению счетов.
Предлагаемые мной системы не опираются на эти модные словечки или маркетинговые заявления. Они построены на хорошо известных фундаментальных и технических идеях, существующих на валютном рынке и показавших реальное долгосрочное преимущество при структурированном применении на основе правил.
Также важно проявлять осторожность с системами, позиционируемыми как ИКТ или SMC. Эти подходы по своей природе в значительной степени носят дискреционный характер, и при преобразовании в автоматизированные правила они часто не имеют четко определенных или доказанных преимуществ.