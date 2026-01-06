Прочитайте это в первую очередь (очень важно) Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли.

Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ

Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени: Сигнал в реальном времени | Основной портфель | Результаты FTMO

Что такое «Золотой атлас»?



Gold Atlas — это профессиональная автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD). Она использует многоточечный подход к прорывам, позволяющий улавливать как внутридневные движения, так и более крупные прорывы тренда.

Система не основана на индикаторах или фиксированных временных рамках и использует минимальную оптимизацию для уменьшения подгонки кривых и повышения устойчивости.

Компания Gold Atlas использует 5 различных уровней прорыва, каждый из которых имеет свою логику стоп-лосса и трейлинг-стопа, что обеспечивает сильную внутреннюю диверсификацию.

Стратегия была протестирована еще в 2006 году, и на ее основе было совершено почти 10 000 сделок, охватывающих различные рыночные режимы и условия.

Как система, следующая за трендом, она не обеспечит выигрыш в каждой сделке, но предназначена для получения случайных крупных прибылей в долгосрочной перспективе.





Настраивать



Система работает по принципу «подключи и работай» .

Gold Atlas разработан таким образом, чтобы быть удобным и простым в использовании , не требуя сложной настройки.

Просто прикрепите советника к графику и выберите уровень риска : Низкий / Средний / Высокий

После настройки система готова к работе.

Минимальный остаток на счете: 200 долларов США.

Рекомендуемый остаток: 500 долларов США и более.





Пользователи «Prop Firm Gold EA»



Торговый советник Gold Atlas EA отлично работает в паре с Prop Firm Gold EA .

Эти две системы используют совершенно разные стратегии с очень низкой корреляцией , что позволяет использовать их вместе для лучшей диверсификации и более стабильных результатов.

Доступ к нашему закрытому сообществу включен в стоимость лицензии. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить приглашение. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01





Функции

