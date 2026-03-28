Onyx MT5
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- Версия: 4.9
- Обновлено: 20 июля 2026
- Активации: 10
"Onyx MT5" - это специализированный советник для MetaTrader 5, предназначенный для торговли XAUUSD (золотом) при пробое дневных уровней. Стратегия основана на автоматическом определении максимума и минимума предыдущего дня, для которых выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и настраиваемым трейлинг-стопом, который динамически подтягивает защитный уровень вслед за ценой.
Советник состоит из 4 блоков с различными настройками стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.
Для тестирования советника обязательно введите параметр "+" "-" GMT difference. При торговле на демо- или реальном счёте он определяется автоматически.
Параметры советника и некоторые set-файлы
Инструмент: XAUUSD (золото)
Таймфрейм: H1 (устанавливается на графике любого таймфрейма)
Рекомендуется использовать брокера с низкими спредами.
Предупреждение о рисках:
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.
作者很有责任心，我已经用到他第二款EA，第一款的EA效果相当棒，实盘已经半年，这是购买的第二款，也已经上了实盘，效果不错，非常感谢作者的耐心与付出