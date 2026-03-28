"Onyx MT5" - это специализированный советник для MetaTrader 5, предназначенный для торговли XAUUSD (золотом) при пробое дневных уровней. Стратегия основана на автоматическом определении максимума и минимума предыдущего дня, для которых выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и настраиваемым трейлинг-стопом, который динамически подтягивает защитный уровень вслед за ценой.

Советник состоит из 4 блоков с различными настройками стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.

Для тестирования советника обязательно введите параметр "+" "-" GMT difference. При торговле на демо- или реальном счёте он определяется автоматически.



Параметры советника и некоторые set-файлы

Инструмент: XAUUSD (золото)

Таймфрейм: H1 (устанавливается на графике любого таймфрейма)

Рекомендуется использовать брокера с низкими спредами.

Сигналы

"Onyx MT4"



Предупреждение о рисках:

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.