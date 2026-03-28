Onyx MT5

4.43

"Onyx MT5" - это специализированный советник для MetaTrader 5, предназначенный для торговли XAUUSD (золотом) при пробое дневных уровней. Стратегия основана на автоматическом определении максимума и минимума предыдущего дня, для которых выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и настраиваемым трейлинг-стопом, который динамически подтягивает защитный уровень вслед за ценой. 
Советник состоит из 4 блоков с различными настройками стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа.

Для тестирования советника обязательно введите параметр "+" "-" GMT difference. При торговле на демо- или реальном счёте он определяется автоматически.

Параметры советника и некоторые set-файлы

Инструмент: XAUUSD (золото)
Таймфрейм: H1 (устанавливается на графике любого таймфрейма)
Рекомендуется использовать брокера с низкими спредами.

Сигналы

"Onyx MT4"

Предупреждение о рисках:
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Отзывы 8
Fa Feng Liao
296
Fa Feng Liao 2026.05.08 22:02 
 

作者很有责任心，我已经用到他第二款EA，第一款的EA效果相当棒，实盘已经半年，这是购买的第二款，也已经上了实盘，效果不错，非常感谢作者的耐心与付出

Russell Leeon Tan
305
Russell Leeon Tan 2026.04.09 16:42 
 

will update again after a month, dev is really helpful.

Keokone
804
Keokone 2026.04.07 18:09 
 

For a small amount of money you can get something similar to what others sell for much more.

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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Эксперты
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Fa Feng Liao
296
Fa Feng Liao 2026.05.08 22:02 
 

作者很有责任心，我已经用到他第二款EA，第一款的EA效果相当棒，实盘已经半年，这是购买的第二款，也已经上了实盘，效果不错，非常感谢作者的耐心与付出

Stefano Di Paola
2547
Stefano Di Paola 2026.04.17 16:06 
 

From my point of view, this EA Onyx is absolutely unsatisfactory. It never gives the feeling that it can realistically generate any meaningful profit. All my trades are attached in the comments. I’m uninstalling it — money wasted.

Russell Leeon Tan
305
Russell Leeon Tan 2026.04.09 16:42 
 

will update again after a month, dev is really helpful.

Keokone
804
Keokone 2026.04.07 18:09 
 

For a small amount of money you can get something similar to what others sell for much more.

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.04.07 20:12
Thank you very much for your feedback.
Ahmed Taha
1444
Ahmed Taha 2026.04.02 18:08 
 

GREAT ! i trust him so much Thank you for your efforts

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.04.02 18:56
Thank you so much for your review !
Darence25
339
Darence25 2026.04.02 13:38 
 

Good Robot

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.04.02 15:46
Thank you for your feedback!
irisyak
760
irisyak 2026.04.01 15:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.04.01 15:58
Thank you for your feedback
taurus aldebaran
216
taurus aldebaran 2026.03.30 13:15 
 

I've just started working with the EA and it's already paid for itself. I need to test it over a longer period of 3 months, then I'll provide an updated review.

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.03.30 13:46
Thank you for your feedback
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