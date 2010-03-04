Quantum Nexus MT5
- Эксперты
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Farell Edson MazarinWe offer high-quality products from leading MQL5 developers with over 10 years of industry experience. Our Expert Advisors are based on quantum approach: we combine classical quantitative analysis, mathematical market models, along with AI and neural networks for certain programs.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 22 июля 2026
- Активации: 10
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе.
Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми для математического подтверждения статистического преимущества стратегий.
Политика ценообразования
Ограниченная скидка 30% доступна первым клиентам с 31 июля по 5 августа 2026 года.
Цена будет увеличиваться на 100 USD после каждых 10 покупок. Повышения цены необратимы.
Финальная цена: 30 000 USD.
Результаты
В реальной торговле, при высоком риске и режиме ULTRA, Quantum Nexus на данный момент показывает прибыль более 250%.
На дополнительном реальном счёте, при умеренном риске и режиме MEDIUM, результат на данный момент превышает 30%.
При тестировании на истории экспертный советник показывает прибыль более 10 миллиардов USD с 2021 года, сохраняя стабильно низкую и контролируемую просадку.
Доказательства эффективности
Quantum Nexus использует несколько трендовых стратегий, найденных в результате тестирования для обеспечения преимущества с течением времени.
Поиск стратегий происходит в два этапа:
- Отдельный скрипт, содержащий классы для сбора статистики цен, такой как рост за сутки, объём торгов, отклонение от среднего и так далее, рассчитывает данные, имитируя реальные условия, чтобы избежать утечки будущей информации.
- Полученные данные загружаются в отдельную программу вне экосистемы MetaTrader для анализа по нашей авторской технологии скользящих окон. Её задача — сдвигать окно по мере движения от прошлого к настоящему, проверяя только результаты, достигнутые на OOS-выборках. Если подход к поиску стратегий даёт положительное преимущество, найденные стратегии добавляются в алгоритм Quantum Nexus.
Такая архитектура обеспечивает 100%-ную гарантию совпадения тестовых и реальных условий.
Основные торговые правила
Этот экспертный советник всегда следует тренду, открывая сделки вблизи важных уровней при наличии определённых торговых условий и характеристик цены, выявленных как благоприятные для длинных или коротких позиций на динамически эффективном отрезке времени.
Перед каждой транзакцией по входу в рынок проводится оценка риска совершения сделки по определённой цене и в определённое время с учётом волатильности и других характеристик инструмента.
Все действия по контролю и закрытию позиций выполняются независимо в отдельных модулях. Это позволяет одновременно вести ручную торговлю и использовать другие программы MetaTrader вместе с Quantum Nexus.
Требования
- Инструмент - XAUUSD / Gold
- Таймфрейм - любой; Quantum Nexus управляет таймфреймами автоматически
- Минимальный депозит - 500 USD
- Кредитное плечо - 1:100 или выше
- Режим счёта - хеджинг
- Брокер - Quantum Nexus может использоваться с любым брокером
- Тип счёта - ECN, Raw Spread или любой тип счёта с низкими спредами и комиссиями
- VPS - рекомендуется
Настройки
- Model - торговая модель, определяющая количество используемых стратегий
- MEDIUM - основные стратегии с наивысшей стабильностью
- High - расширенный режим с дополнительными стратегиями
- Ultra - режим с использованием всех стабильных стратегий
- Risk Mode - метод расчёта объёма для каждой позиции
- Automatic Lot Size - риск, используемый при автоматическом расчёте объёма одной позиции
- Fixed Lot Size - размер каждой позиции при использовании метода фиксированного объёма
- Magic Number - уникальный числовой идентификатор, используемый Quantum Nexus
- Comment Tag - текстовое описание, используемое Quantum Nexus для некоторых транзакций
Маржинальная торговля связана с высоким риском и может не подходить некоторым инвесторам. Рассмотрите возможность периодически выводить прибыль, чтобы защитить накопленный доход от возможных будущих убытков. Не инвестируйте средства, которые вы не готовы потерять.