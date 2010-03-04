Quantum Nexus MT5

Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе.

Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми для математического подтверждения статистического преимущества стратегий.

Политика ценообразования

Ограниченная скидка 30% доступна первым клиентам с 31 июля по 5 августа 2026 года.

Цена будет увеличиваться на 100 USD после каждых 10 покупок. Повышения цены необратимы.

Финальная цена: 30 000 USD.


Результаты

В реальной торговле, при высоком риске и режиме ULTRA, Quantum Nexus на данный момент показывает прибыль более 250%.

На дополнительном реальном счёте, при умеренном риске и режиме MEDIUM, результат на данный момент превышает 30%.

При тестировании на истории экспертный советник показывает прибыль более 10 миллиардов USD с 2021 года, сохраняя стабильно низкую и контролируемую просадку.


Доказательства эффективности

Quantum Nexus использует несколько трендовых стратегий, найденных в результате тестирования для обеспечения преимущества с течением времени.

Поиск стратегий происходит в два этапа:

  1. Отдельный скрипт, содержащий классы для сбора статистики цен, такой как рост за сутки, объём торгов, отклонение от среднего и так далее, рассчитывает данные, имитируя реальные условия, чтобы избежать утечки будущей информации.
  2. Полученные данные загружаются в отдельную программу вне экосистемы MetaTrader для анализа по нашей авторской технологии скользящих окон. Её задача — сдвигать окно по мере движения от прошлого к настоящему, проверяя только результаты, достигнутые на OOS-выборках. Если подход к поиску стратегий даёт положительное преимущество, найденные стратегии добавляются в алгоритм Quantum Nexus.

Такая архитектура обеспечивает 100%-ную гарантию совпадения тестовых и реальных условий.


Основные торговые правила

Этот экспертный советник всегда следует тренду, открывая сделки вблизи важных уровней при наличии определённых торговых условий и характеристик цены, выявленных как благоприятные для длинных или коротких позиций на динамически эффективном отрезке времени.

Перед каждой транзакцией по входу в рынок проводится оценка риска совершения сделки по определённой цене и в определённое время с учётом волатильности и других характеристик инструмента.

Все действия по контролю и закрытию позиций выполняются независимо в отдельных модулях. Это позволяет одновременно вести ручную торговлю и использовать другие программы MetaTrader вместе с Quantum Nexus.


Требования

  • Инструмент - XAUUSD / Gold
  • Таймфрейм - любой; Quantum Nexus управляет таймфреймами автоматически
  • Минимальный депозит - 500 USD
  • Кредитное плечо - 1:100 или выше
  • Режим счёта - хеджинг
  • Брокер - Quantum Nexus может использоваться с любым брокером
  • Тип счёта - ECN, Raw Spread или любой тип счёта с низкими спредами и комиссиями
  • VPS - рекомендуется


Настройки

  • Model - торговая модель, определяющая количество используемых стратегий
    • MEDIUM - основные стратегии с наивысшей стабильностью
    • High - расширенный режим с дополнительными стратегиями
    • Ultra - режим с использованием всех стабильных стратегий
  • Risk Mode - метод расчёта объёма для каждой позиции
  • Automatic Lot Size - риск, используемый при автоматическом расчёте объёма одной позиции
  • Fixed Lot Size - размер каждой позиции при использовании метода фиксированного объёма
  • Magic Number - уникальный числовой идентификатор, используемый Quantum Nexus
  • Comment Tag - текстовое описание, используемое Quantum Nexus для некоторых транзакций


Маржинальная торговля связана с высоким риском и может не подходить некоторым инвесторам. Рассмотрите возможность периодически выводить прибыль, чтобы защитить накопленный доход от возможных будущих убытков. Не инвестируйте средства, которые вы не готовы потерять.

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ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
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