Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO: Наша технология на вашей стороне!

Руководство и файлы настройки: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настройки.

Цена: цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий.

Доступно копий: 3

Торговля золотом — одним из самых волатильных активов на финансовом рынке — требует высокой точности, тщательного анализа и чрезвычайно эффективного управления рисками. Golden Scalper PRO был разработан специально для того, чтобы объединить эти ключевые элементы в одной мощной и высокотехнологичной системе, созданной для оптимизации операций на рынке золота. Используя передовые технологии и продвинутые стратегии, Golden Scalper поддерживает как начинающих трейдеров, так и профессионалов, позволяя им безопасно справляться с вызовами и использовать возможности этого динамичного рынка. Golden Scalper — это надежный инструмент, способный учитывать все особенности торговли золотом. Система сочетает в себе адаптивный интеллект, многотаймфреймовый анализ, автоматические корректировки сделок и строгий контроль рисков. Эта способность к адаптации делает Golden Scalper универсальным помощником, способным быстро реагировать на изменения рынка и одновременно обеспечивать долгосрочную защиту вашего капитала.


Символ XAUUSD (ЗОЛОТО)
Таймфрейм M5

Капитал от 500$
Брокер любой брокер
Тип счета любой, желательно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:500
VPS желательно, но не обязательно
Символ SPX500 (NASDAQ100)
Таймфрейм M5

Капитал от 1000$
Брокер любой брокер
Тип счета любой, желательно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:500
VPS желательно, но не обязательно


Внутри Golden Scalper PRO!

Передовые стратегии на основе ИИ

В основе Golden Scalper лежит мощное сочетание технологий на базе нейронных сетей, разработанных для улучшения анализа, прогнозирования и принятия решений. Система использует нейроэволюционные сети, которые постоянно обучаются и улучшают торговые стратегии, адаптируясь к изменениям на рынке. Это позволяет Golden Scalper умно подстраиваться под динамику рынка, оптимизируя управление рисками и точность сделок.

Golden Scalper также интегрирует Echo State Networks (ESN) — эффективные рекуррентные нейросети, способные обрабатывать огромные объемы исторических данных, выявлять скрытые закономерности и точно прогнозировать движение цен. Эти сети особенно хороши в моделировании временных рядов, что позволяет Golden Scalper ловить важные рыночные сигналы в реальном времени и превращать их в точные и стратегические торговые решения.


Графические паттерны для анализа рынка

Golden Scalper в реальном времени анализирует график, отслеживает паттерны и регулярно возникающие движения цены, а также использует онлайн-новостные фильтры, что делает его анализ еще более эффективным и точным.

Для повышения устойчивости и надежности Golden Scalper включает генеративно-состязательные сети (GAN), которые моделируют широкий спектр рыночных сценариев, включая редкие, экстремальные и высоковолатильные. С помощью этих симуляций система проводит стресс-тестирование стратегий, выявляет уязвимости и производит тонкую настройку для работы в любых рыночных условиях.

Этот подход позволяет Golden Scalper сохранять высокую эффективность даже в самых неблагоприятных условиях, обеспечивая стабильность и надежность работы. Предвидя нестандартные рыночные события, система укрепляет способность адаптироваться и защищать капитал, предлагая безопасную и устойчивую торговлю.

Интеллектуальное управление рисками

Для защиты капитала Golden Scalper PRO оснащён мощной системой риск-менеджмента. С помощью мультипликаторов и трёх встроенных стратегий трейдер может настраивать работу советника под любой стиль торговли — от агрессивного до максимально консервативного. Все параметры гибко настраиваются.


Динамическая настройка частоты сделок

Одно из главных преимуществ Golden Scalper PRO — способность автоматически регулировать частоту сделок в зависимости от текущей волатильности рынка. При высокой волатильности советник увеличивает количество сделок, максимально используя краткосрочные возможности. В период низкой волатильности частота сделок уменьшается, уделяя внимание только наиболее качественным сигналам с высокой вероятностью прибыли.

Эта адаптивная логика позволяет роботу торговать эффективно и сбалансированно. Все процессы полностью автоматизированы, не требуя постоянного вмешательства трейдера.

Доказанная эффективность через длительное тестирование

Более десяти лет тестирования на реальных счетах позволили проверить работу Golden Scalper PRO во всех рыночных условиях. Советник показал стабильный рост капитала и контролируемые просадки даже в периоды экономических кризисов и высокой нестабильности.

*Мы настоятельно рекомендуем тестировать Golden Scalper PRO на демо-счетах, так как он использует новостные фильтры. Бэктесты не учитывают новости, и реальные результаты могут существенно отличаться от результатов бэктестов.


Простота в использовании и высокая настраиваемость

Стандартные настройки Golden Scalper PRO оптимизированы для легкого старта, что делает его доступным даже для новичков. Однако для опытных трейдеров предусмотрена возможность детальной настройки — частота сделок, используемая стратегия, расстояние между ордерами, параметры управления лотом и многое другое.

Golden Scalper — это не просто торговый инструмент, а надежный партнер в торговле золотом. Независимо от вашего опыта, он предоставляет гибкое и персонализированное решение, сочетающее высокую точность и долгосрочную защиту капитала. Интеграция передового анализа и проверенных стратегий обеспечивает вам возможность зарабатывать и уверенно справляться со всеми вызовами рынка золота.

Сделайте следующий шаг в вашей трейдерской карьере — добавьте Golden Scalper PRO в свой торговый арсенал и откройте для себя новый уровень точности, безопасности и эффективности.


Отзывы 12
forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

Рекомендуем также
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Эксперты
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Эксперты
CANADIAN TAIGA - это профессиональный портфельный советник, использующий систему торговли по тренду, основанную на принципах прорыва волатильности и прорыва уровней поддержки/сопротивления. Он работает на всех парах канадского доллара. Основной принцип Canadian Taiga заключается в захвате торговых возможностей на всех парах с канадским долларом, используя сложный модуль хеджирования. Скачайте CANADIAN TAIGA и протестируйте его на всех парах канадского доллара, как рекомендуется, и если он не д
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Эксперты
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
North Star EA
Zhongqu Wu
Эксперты
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Эксперты
Представляю вашему вниманию советника на усовершенствованных нейронных сетях. Главные особенности советника Советник после обучения запоминает паттерны каждой валютной пары . Поэтому после смены валютной пары повторное обучение не требуется. Фиксированный уровень Take Profit и Stop Loss , которые задаются во входных параметрах. Мультивалютная торговля . ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Подготовка к торговле и обучение Советник рекомендуется обучить. Для л
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Эксперты
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Murasame
Akihiro Tanaka
Эксперты
обзор «Мурасаме» — это система следования за трендом, которая занимает в среднем около 25 часов на сделку. Без сетки, без мартингейла, без двусторонней торговли, 1 позиция. Стоп-лосс перемещается трейлингом. Монтаж валютная пара GBPJPY Ось времени 30  минут   (ver.4.0~) время по Гринвичу +2/+3   (   только за   5   дневных баров   ) Номер строки отображения настроек   MT4 1000   или больше параметры Магический номер. магическое число Лето 0: Нет / 1: Американский стиль / 2: Британский стиль
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Эксперты
«Smart Golden» — это продукт, специально разработанный для золотого рынка, использующий стратегию скальпинга. При этом не используются методы управления, такие как мартингейл, сетка и хеджирование. Мы используем инструменты ИИ (машинное обучение) для извлечения устойчивых признаков из исторических данных по золоту, которые затем непосредственно закодированы в «Smart Golden». Поскольку мы не проводим постоянное обучение на конкретных исторических данных (переобучение) или прогнозах ChatGPT, мы м
Next Generation
Volodymyr Zubov
Эксперты
Автоматически торговый советник для терминала МТ4. Любые торговые инструменты. Минимум настроек. Подробное отображение стиля и торговых условий на экране вашего терминала. Начинает работать сразу после установки и подключения к вашему счету МТ4. Таймфрейм любой ниже Н4. Рекоментдуемый таймфрейм для отображения торговых сессий Н1. Оптимальное время работы торгового робота выбираете вы. С наилучшими пожеланиями и попутного тренда.
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
Эксперты
Советник открывает сделки по графическим стрелкам индикатора. Если стрелки индикатора не имеют привязки к буферам, то можно протестировать такой индикатор с помощь данного советника. Указываете в параметрах коды стрелок и советник будет вести торговлю по ним. Коды стрелки можно узнать открыв свойства стрелки. По умолчанию установлены следующие значения: 225; //Код стрелки вверх 226; //Код стрелки вниз В советнике предусмотрены SL TP трал и перевод в безубыток. Лот рассчитывается как процент от
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Эксперты
Discover our latest addition, IT ADX Momentum , a major breakthrough in the world of automated trading. Our EA redefines the rules of the game by fully harnessing the ADX indicator to offer you exceptional performance. Using ADX in IT ADX Momentum EA The IT ADX Momentum EA relies on a sophisticated strategy that leverages ADX analysis to make informed trading decisions while implementing a grid strategy to maximize profits in the event of unfavorable market movements, always closing positions
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Эксперты
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Эксперты
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Эксперты
Представляем UniTradeXpert: Ваш конечный программный продукт для форекса! Откройте необыкновенные возможности UniTradeXpert, передового советника, тщательно созданного для улучшения вашего опыта торговли на форекс. Благодаря почти 7 годам комплексной поддержки анализа данных, этот советник предоставляет решающее преимущество в жестко конкурентном рынке с потрясающей точностью 99,9%. UniTradeXpert отличается в торговле осцилляциями в одномчасовом временном интервале валютной пары AUDCAD. Этот про
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Эксперты
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Эксперты
Уважаемые трейдеры, Я рад представить вам наш последний проект. EA BitBull. Реальная торговля криптовалютой теперь стала реальностью! Поскольку эта стратегия настолько уникальна, я хочу продать ограниченное количество лицензий. Поэтому цена будет постепенно повышаться, чтобы ограничить продажи. Следующая цена — 790 USD. С помощью наших уважаемых партнеров со всего мира нам удалось разработать инновационную крипто-стратегию. Эта стратегия органично сочетает в себе принципы трендового следования
Destiny Master
Victor Adhitya
Эксперты
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Эксперты
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
Element 8
Vladimir Deryagin
Эксперты
Советник работает на основе разворота позиции за трендом. Настройки советника интуитивно понятны. Использовать данного советника можно на любой валютной паре, предварительно подобрав настройки с помощью тестирования. Настройки советника, описание: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – выбор дня недели торговли, либо часа в этот день, до которого можно вести торговлю. Magic - уникальный номер открытых сделок. Volume - объем торговли начальной сделки. A sign for incr
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Эксперты
Pip Professional: Надежный Советник Pip Professional — это надежный советник, работающий на новом алгоритме, который использует три фильтра и скользящие средние (MA) для определения тренда. Рекомендации: Spread Max: При достижении заданного значения сделки не будут открыты. Slippage: Отклонение от цены в момент открытия ордера. Take Profit: 40 пунктов. Stop Loss: 35 пунктов. Lots: Размер сделки 0.1. Таймфрейм: От M1 до D1. Валютные пары: GBPUSD, EURUSD и другие. Вы можете протестировать этот ин
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Эксперты
Axel Bot is a sophisticated trading algorithm designed to empower traders with advanced hedging strategies. By seamlessly integrating with major financial markets, Axel Bot allows users to execute trades algorithmically, minimizing risk and maximizing potential returns. The bot leverages real-time market data, advanced analytics, and predictive modeling to identify opportunities for hedging, enabling traders to protect their portfolios against unfavorable market movements. With its intuitive int
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Эксперты
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Эксперты
Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Forex Workstation   – мощный и эффективный бот для торговли на рынке Форекс, разработанный для использования паттернов, уровней задержки цен, анализа волатильности и масштабирования рынка. Этот бот предлагает уникальные возможности для автоматизированной торговли и оптимизации стратегий на различных валютных парах. Давайте рассмотрим основные функции и настройки Forex Workstation: Основные функции: •   Мультивалютность: Forex Workstation поддерживает широкий спектр валютных пар, что позволяет ди
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Эксперты
Основное предназначение этого торгового эксперта сопровождение открытых позиций при помощи трейлинг-стопа. Эксперт может отслеживать позиции открытые как вручную, так и другими советниками. Расчет уровней стоп-лосса и тейк-профита основывается на статистических взаимосвязях в изменениях цены на рынке. Благодаря этому, советник выбирает наилучшее соотношение между прибылью и риском. При первой же возможности эксперт переводит позицию в безубыток, после чего начинает следовать за ценой. Точка без
Labyrinth
Yvan Musatov
Эксперты
Labyrinth - Трендовый эксперт. Работает входя на рынок сериями на buy и на sell. Не формирует серии оредив, а поэтому им можно работать начиная с 1000$! Что очень удобно для начинающих. Бот реализует систему мани-менеджмента, которая заключается в грамотном расчете риска в зависимости от депозита. Для корректного расчета объема, вам необходимо указать базовый депозит для расчета риска. По умолчанию речь идет о депозите 1000$ на валютной паре EURUSD и таймфрейм H1. Необходимые условия для работ
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Эксперты
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Другие продукты этого автора
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Индикаторы
Откройте будущее торговли с Easy Entry Points! Разработанный известным Фелипе FX, Easy Entry Points - это следующее поколение индикаторов торговли, предназначенное для предоставления интуитивного и эффективного торгового опыта. С передовыми функциями и удобным интерфейсом, этот индикатор идеально подходит для торговцев всех уровней. Основные функции: Сигнал легкого входа:   Определите идеальные точки входа на основе пересечений EMA быстрых и медленных, обеспечивая точные и своевременные торговы
Usd Killer Gemini AI Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
Эксперты
Советник USD Killer Gemini — это решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свои операции с помощью надежной и высокоавтоматизированной стратегии. Этот советник нового поколения, разработанный Felipe FX, сочетает в себе передовые технологии и передовые индикаторы для обеспечения эффективной и прибыльной торговли. Расширенные индикаторы для подтверждения входов, USD Killer были разработаны с использованием всей мощи AI Gemini, и мы находим на графике закономерности, которые ежедневно во
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
Эксперты
Aurora Scalper Trade — это продвинутая сеточная система, которая уже много лет работает на реальных счетах. Вместо того чтобы подгонять систему под исторические данные (как делают большинство), она была разработана для использования реальных неэффективностей рынка. Таким образом, это не просто система «угадывания», которая выживает только за счёт сетки — она использует реальные рыночные механизмы для получения стабильной прибыли. Поддерживаемые валютные пары: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Рекомендуемы
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Эксперты
Советник USD Killer Gemini — это решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свои операции с помощью надежной и высокоавтоматизированной стратегии. Этот советник нового поколения, разработанный Felipe FX, сочетает в себе передовые технологии и передовые индикаторы для обеспечения эффективной и прибыльной торговли. Расширенные индикаторы для подтверждения входов, USD Killer были разработаны с использованием всей мощи AI Gemini, и мы находим на графике закономерности, которые ежедневно во
Фильтр:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
128
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
141
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
848
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
463
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
1678
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1208
Ответ разработчика Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
Ответ на отзыв