Pingo AI

2

Pingo

Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке.

Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение.


MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602


Принцип работы

Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности.

Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы входить в рынок с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

Торговые решения принимаются строго по алгоритму, без эмоций и вмешательства трейдера.


Безопасность и надёжность

Не использует мартингейл, усреднение или опасные методы управления позицией

Управление риском через динамический лот или фиксированный объём

Совместим с любым брокером и типом счёта


Основные особенности

  • Работает без мартингейла, усреднения, локирования или сеток
  • Испльзует точные алгоритмы анализа цены и волатильности
  • Оптимизирован под высокую скорость исполнения и минимальные просадки
  • Прост в настройке — “установил и забыл”
  • Подходит для долгосрочной автоматической торговли


Рекомендуемые инструменты и настройки

Таймфрейм: M15

Тип счёта: ECN или Raw Spread

Минимальный депозит: от $100

Рекомендуемый спред: до 20 пунктов

Рекомендуемые валютные пары:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Для кого подходит Pingo

Для трейдеров, ищущих автоматизированную, безопасную стратегию

Для тех, кто хочет диверсифицировать портфель

Для начинающих, кто предпочитает “включил и забыл”

Для опытных трейдеров, ценящих стабильность и прозрачность алгоритма


Результаты и тестирование

Pingo прошёл тестирование на исторических данных и в реальных рыночных условиях.

Результаты показывают стабильный рост баланса при умеренных рисках и минимальных просадках.


Поддержка и обновления

Разработчики постоянно улучшают алгоритм, добавляют новые функции и оптимизируют работу под текущие рыночные условия.

Все обновления доступны бесплатно после покупки.


Pingo — это надёжный партнёр в мире автоматической торговли.

Стабильность, безопасность и продуманный алгоритм — вот три кита, на которых он построен.


Рекомендуем также
Orion II
Emanuele Vazzoler
Эксперты
Orion II   is a multi-strategy Expert Advisor: 20 different strategies has been embedded into a single Advisor with a logic able to select the best algorithm for each market phase! Multi-strategy allows to achieve a smooth equity line keeping at the same time the risks at an acceptable level. Money Management can be based on fixed lot size or on a variable lot size. The lot size is determined according the a maximum risk % based on available Balance. The EA is set to use variable lot size with t
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и дли
Lucia
Dmitriy Antsiferov
Эксперты
Lot - первоначальный лот торговли. Koef - коэффициент умножения лота . Dig -2 усреднённая цифра до сотых долях лота, "1" - усреднённая цифра до десятых долях лота, "2" - в сотых долях ордера. Maxlot - максимальный лот объёма в серии. Stoploss - количество пунктов от ордера. Lz -  объем ордера при котором серия закрывается в без убыток. Takeprofit - количество пунктов от ордера.  Pips -количество пунктов вверх и вниз ,для определения первого ордера Sell или Buy .Последующий ордер будет противопол
EA Qbit
Alexander Iliashenko
Эксперты
EA Qbit - торговый робот, который собрал в себе все самые эффективные инструменты   из наиболее надежных и прибыльных стратегий. Прост в настройке. Не требует оптимизации. Подойдет как профессиональным, так и начинающим трейдерам. Не применяются агрессивные методы торговли такие как сетка, хеджирование. Подходит для работы со всеми брокерами. В основе советника заложена стратегия торговли от уровней поддержки и сопротивления на продолжение тренда. Эффективное управление открытыми ордерами позвол
ADX Bitcoin Trading
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
My Expert Advisor trade Bitcoin (BTCUSD) on H1 time frame, Base on ADX indicator, and follow the trend. stop loss 29 usd/0.01 bitcoin take profit 29 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Input Setting to test my EA: - Stoploss: 29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin  depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and d
BB Scalper on EURCHF
Bogdan Leparda
Эксперты
ONLY FOR EURCHF This strategy is using Bollinger Bands on the EURCHF timeframe M15. Simple things always work. The most important are the settings behind this strategy and that's my secret :D. I do NOT recommend changes on the default settings because those are the best I could find by testing and backtesting. If you really want to lose time trying different setting, go ahead, no problem, backtesting the strategy is free. This EA is tested and backtested in the most recent trading environment, p
Alien Golden Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Alien Golden Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and using percent level step of 1st lot size for MAR
Yes
Joel Protusada
Эксперты
Этот советник представляет собой комбинацию различных стратегий Форекс. Хеджирование - использование этой стратегии двойственно. Во-первых, она используется для минимизации просадки убыточных сделок. Во-вторых, она используется для локирования прибыли выигрышных сделок. Доливка - этот метод предназначен для увеличения прибыли выигрышного направления. Усреднение - этот метод применяется для учета как выигрышных, так и проигрышных сделок, чтобы все сделки закрывались с положительной прибылью. Тор
RoboTradeSoft Breakout
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Профессиональный советник с гибко настраиваемой панелью для алготрейдинга. Стратегия входа основана на пробитии ценового канала, который отслеживает волатильность инструмента за заданный промежуток времени. При соприкосновении или пересечении линии канала открывается сделка в сторону ценового движения. Канал имеет два параметра – отступ от цены и время модификации. По истечении заданного времени канал перестраивается по новым ценам. Особенностью советника является то, что у него есть возможность
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Система основана на торговле в зонах возможного зарождения флета. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и длинными позициями, закрытие которых может быть как разнонаправленной
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Эксперты
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Эксперты
Описание продукта: MA Crossover EA MA Crossover EA с RSI Filter — это надежный и полностью автоматизированный торговый робот, разработанный для MetaTrader 4 (MT4). Этот советник идеально подходит для трейдеров, ищущих систематический и дисциплинированный подход к торговле, поскольку он устраняет эмоциональное принятие решений и обеспечивает последовательное выполнение торговых стратегий. Основные характеристики Трейлинг-стоп для управления рисками: Советник включает функцию трейлинг-стопа, кот
Breakout88
Danu Fernando
Эксперты
######################################################## EA With Breakout 3 Candle: Any 2 Method in This EA and  This EA  is  Single Entry. you can research it for finding the maximal perform. you must try in demo, and you will understand this EA.  I try with Rule_1  for XAUUSD & USDJPY and Rule_2 for GBPJPY & EURJPY Time Frame D1. I just test with Control Point not Every Tick in Strategy Tester, because I just want to find the best perform. You can see the perform in Demo: Broker-Server : Exnes
Paribas
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Трендовый советник, стратегия которого основана на торговле в зонах разворота цены. Не сетка, не мартингейл, имеет фиксированный стоп-лосс и тейк-профит. Адаптирован для 4- и 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Таймфреймы – M5-H1. Рекомендованный минимальный депозит – 500 единиц базовой валюты. Рекомендации Бэктестирование и оптимизацию следует проводить на котировках 99.90%. С проскальзываниями и комиссией, приближенными к реальным рыночным условиям. Пере
Provided
Tatiana Savkevych
Эксперты
Provided  – это трендовый торговый эксперт, который базируется на основе простейшей индикаторной стратегии следования за рынком в сторону глобальных ценовых движений. Робот может вести эффективный трейдинг практически на любом торговом активе или валютной паре, но при условии должной оптимизации. Рекомендуюется применять робот на часовом графике валютной пары Евро/Доллар. Список всех настроек: Magic - Магический номер. StartVolume - Задает размер лота для входа в рынок. OnRisk - Активирует Mone
EA Permanent Select AUDUSD
Vladimir Gorbachev
Эксперты
Среднесрочная консервативная система. Отслеживает характерные движения котировок и определяет точку для открытия сделки. Полностью автоматизированный с уникальным алгоритмом советник. Разработан для реальной торговли валютной парой AUDUSD. Основой всех систем является одна из стратегий торговли в диапазоне. На основе исторических данных определяются уровни экстремумов, и советник начинает торговать с расчетом на откат. Дополнительно выставляются два лимит-ордера на случай, если цена пройдет даль
EA Permanent Select CHFJPY
Vladimir Gorbachev
Эксперты
Среднесрочная консервативная система. Отслеживает характерные движения котировок и определяет точку для открытия сделки. Полностью автоматизированный с уникальным алгоритмом советник. Разработан для реальной торговли валютной парой CHFJPY. Основой всех систем является одна из стратегий торговли в диапазоне. На основе исторических данных определяются уровни экстремумов, и советник начинает торговать с расчетом на откат. Дополнительно выставляются два лимит-ордера на случай, если цена пройдет даль
Prop Genius
Forex Retails Ltd
5 (1)
Эксперты
Описание Этот экспертный советник предназначен для управления вашим счетом, финансируемым проп-фирмой. Он оснащен уникальной в своем роде функцией Stealth Mode, которая позволяет ему открывать операции в другое время по сравнению с другими счетами, на которых активен Prop Genius, чтобы избежать явления «копи-трейдинга». Рекомендуемые пары XAUUSD,EURUSD,EURCAD,AUDCHF,AUDUSD,USDCAD,USDCHF Лот 0.32 на счет 200К Временные рамки H1 Характеристики управление потерями с помощью «мягкого» Мартингейла
HFT Prop Firm US30 Pro
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
**HFT Prop Firm - Описание экспертного советника:** Экспертный советник (EA) под названием HFT Prop Firm - инновационное решение, разработанное специально для одобрения на собственных торговых столах, позволяющих использовать торговлю с высокой частотой (HFT). Этот EA предлагает два уникальных режима трейдера, известных как Режим трейдера 1 и Режим трейдера 2, обеспечивая гибкость пользователям во время процесса утверждения. EA HFT Prop Firm выделяется тем, что предлагает два различных вариан
Godzilla EA
Vladimir Shchenikov
Эксперты
Godzilla EA -  торговый советник, использующий скальпинг в ночное, наименее подверженное волатильности и скачкам курсов, время суток. Советник отличается новым усовершенствованным алгоритмом, небольшим количеством настроек и простотой установки. Характеристики советника: Не использует в торговле самые опасные торговые методы как мартингейл, сетку, усреднение и арбитраж; Рабочие валютные пары: AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPAUD, GBPJPY; Минимальный депозит от 100$; Минимальный лот от
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Эксперты
СОВЕТНИК"GG"-УНЕВЕРСАЛЬНЫЙ,УМЕЕ ТОРГОВАТЬСАМ И С ПОМОЩЬЮ ТРЕЙДЕРА! В ПАНЕЛЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЯ ПРОСАДКА,ЧТО ПОМОГАЕТ ПРИ ТОРГОВЛЕ. ПРИСУТСТВУЮТ КНОПКИ   1.ЗАКРЫТИЕ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРДЕРОВ  2. ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ОРДЕРОВ  3. ЛОКИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СОВЕТНИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАССТОЯНИЕ,КОТОРОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТРЕНДА ДЛЯ ОПРИДИЛЕНИЯ ТРЕНДА , ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ! ПРИ ТОРГОВЛЕ,МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ ОТКРЫТИЕ ОРДЕРОВВ РУЧНУЮ,ТАК ЖЕ МОЖНО ЛОКИРОВАТЬ ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ОРДЕРА! ЕСЛИ,НЕ ТОРГОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛ
XAU Turbo Scalper
Yasir Mohammed Sachit Sachit
1 (1)
Эксперты
XAU Turbo Scalper – Advanced Gold Scalping Expert Advisor Disclaimer : Trading XAUUSD (Gold) and other financial instruments carries significant risk. Past performance does not guarantee future results. Use proper risk management, and always test on a demo account before live trading. Overview XAU Turbo Scalper is a high-speed trading robot designed specifically for Gold (XAUUSD). It combines rapid execution and precise logic to exploit intraday market movements while maintaining strict risk co
Midnight Sniper EA
Soufiane Abdelmoujoud
Эксперты
Midnight Sniper EA (MT4) – For XAUUSD Stable Strategy | No Martingale | No Grid | Smart Risk Control Description: Midnight Sniper EA is a fully automated trading system built specifically for Gold (XAUUSD). It employs a stable, non-scalping strategy designed for the calm night sessions, avoiding martingale, grid, or risky averaging methods. The EA opens trades at a precise hour to capture low-risk, high-reward movements. Features: No Martingale No Grid Auto lot calculation
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Эксперты
Эксперт построен с использованием трех логовищ нейронов для каждой стороны, длинных/коротких, и все они обусловлены дополнительным, который используется в качестве фильтра. Направление торговли сбрасывается, если первое логово нейронов дает противоположный сигнал. Эксперт в основном построен для пар EUR\USD, GBP\USD, таймфрейм M15. Все настройки доступны в разделе «Комментарии» поста 1. Набор по умолчанию имеет несколько повышенный уровень риска, для более безопасной настройки параметр «Use_
High Quality EA
Abdullah Alrai
Эксперты
Представляем вашему вниманию мощный советник (EA), специально оптимизированный для торговли золотом на таймфрейме M5. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, этот советник разработан, чтобы упростить торговлю и максимизировать ваш потенциал прибыли. ### Ключевые особенности: - **Оптимизированная торговля золотом**: Советник тщательно настроен для торговли золотом на таймфрейме M5, что позволяет точно открывать сделки с высокой вероятностью успеха. Наша команда разра
JPY Trend EA ProTrading MT4
Flora Rosa Seeholzer
Эксперты
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimized for USDJPY) JPY Trend EA ProTrading   is a professional   USDJPY trend continuation Expert Advisor   for   MetaTrader 5 and MetaTrader 4 , designed to capture clean breakout-driven moves during established bullish conditions. This EA focuses on   high-probability trend continuation setups   with structured risk and a rules-based execution process. It is   optimized for USDJPY on H1   and built for traders who want a disciplined, automated approach with clear
Compact Scalper Expert Advisor
Aida Chavez
3.48 (79)
Эксперты
Compact Scalper - это полностью автоматический советник, работающий небольшое количество времени каждый день. В нем применяется алгоритм, использующий движение цены в качестве основного индикатора. В данной системе имеются предустановленные стоп-лоссы и тейк-профиты, но основной системой для закрытия является динамическое закрытие, которое учитывает место открытия ордера и последующее поведение цены, ордера закрываются при соответствующих условиях. У каждого брокера свой принцип работы, следоват
MMM Stochastic x RSI x EMA Cross
Andre Tavares
Эксперты
This EA has built-in trend Stochastic, RSI and EMA Cross indicators to check the trends before performing any trading action. It's engine is provided with: trailing Stop Loss; bad time to trade filter for each day of the week; enable and disable martingale mode; define the maximum spread value to trade; define the minimum equity percentage to allow trading; the input values are already optimized for EURUSD at timeframe M30. The Strategy This Expert Advisor uses its built-in trend indicators com
Minotaur
Dmitry Shutov
Эксперты
Наша команда создала экспериментальную торговую систему. Главная задача эксперта - это создание на его базе счёта-сигнала. Эксперт использует высоко рискованные стратегии. ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael 1. Подготовка к работе и рекомендации Эксперт прост в использовании и готов для торговли с рекомендуемыми входными параметрами. Рекомендуется использовать эксперта на нескольких валютных парах одновременно. Важно! На каждой из валютных пар необходимо зада
Swift Gold EA MT4
Vadim Korolyuk
Эксперты
SwiftGold   — "потому что скорость и точность приносят прибыль". Скальпирующий робот для золота в периоды высокой волатильности (MQL4). SwiftGold — это продвинутый торговый робот, созданный для быстрой и агрессивной автоматической торговли золотом (XAUUSD) в терминале MetaTrader 4. Он специально разработан для работы в моменты высокой волатильности на рынке, чтобы извлекать максимальную прибыль за минимальное время — без использования сетки или Мартингейла. Стоплосс динамический, зависящий от
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Bee Sting
Faisal Ammari
Эксперты
Bee Sting – Продвинутая трендовая грид-система Bee Sting — это торговый советник нового поколения, разработанный специально для волатильных инструментов, таких как XAUUSD и BTCUSD. Он объединяет контролируемый грид-механизм, определение тренда по наклону EMA, адаптивный ATR-шаг и многоуровневую защиту, обеспечивая более стабильный и структурированный подход к грид-трейдингу. В отличие от типичных мартингейл-систем, Bee Sting не использует увеличение лота. Все уровни грида работают с фиксированн
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Эксперты
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Другие продукты этого автора
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI   — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ!   Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158516 Торговые инструменты: EURUSD GBPUS
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
Pingo AI MT5
Anastasiya Morozova
Эксперты
Pingo Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке. Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение. MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155592 Принцип работы Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности. Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы
Фильтр:
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.12.18 22:30 
 

With new version 1.3 during 3 weeks only 3 trades all of them hit the stop loss But version 1.0 better than this version.

Ответ на отзыв