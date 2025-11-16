Pingo AI
Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке.
Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение.
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602
Принцип работы
Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности.
Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы входить в рынок с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.
Торговые решения принимаются строго по алгоритму, без эмоций и вмешательства трейдера.
Безопасность и надёжность
Не использует мартингейл, усреднение или опасные методы управления позицией
Управление риском через динамический лот или фиксированный объём
Совместим с любым брокером и типом счёта
Основные особенности
- Работает без мартингейла, усреднения, локирования или сеток
- Испльзует точные алгоритмы анализа цены и волатильности
- Оптимизирован под высокую скорость исполнения и минимальные просадки
- Прост в настройке — “установил и забыл”
- Подходит для долгосрочной автоматической торговли
Рекомендуемые инструменты и настройки
Таймфрейм: M15
Тип счёта: ECN или Raw Spread
Минимальный депозит: от $100
Рекомендуемый спред: до 20 пунктовРекомендуемые валютные пары:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
Для кого подходит Pingo
Для трейдеров, ищущих автоматизированную, безопасную стратегию
Для тех, кто хочет диверсифицировать портфель
Для начинающих, кто предпочитает “включил и забыл”
Для опытных трейдеров, ценящих стабильность и прозрачность алгоритма
Результаты и тестирование
Pingo прошёл тестирование на исторических данных и в реальных рыночных условиях.
Результаты показывают стабильный рост баланса при умеренных рисках и минимальных просадках.
Поддержка и обновления
Разработчики постоянно улучшают алгоритм, добавляют новые функции и оптимизируют работу под текущие рыночные условия.
Все обновления доступны бесплатно после покупки.
Pingo — это надёжный партнёр в мире автоматической торговли.
Стабильность, безопасность и продуманный алгоритм — вот три кита, на которых он построен.
With new version 1.3 during 3 weeks only 3 trades all of them hit the stop loss But version 1.0 better than this version.