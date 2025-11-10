Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью

Обзор

Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет стопы по понятным и прозрачным правилам.

Независимо от того, управляет ли трейдер одной позицией или целым портфелем инструментов, Smart Stop Manager обеспечивает дисциплину, стабильность и полную прозрачность риска для каждой сделки. Он устраняет эмоциональные решения, снижает ручную нагрузку и гарантирует, что стоп-лоссы всегда следуют логичной, структурной логике рынка.

Основные преимущества

Автоматическое определение стоп-лосса по рыночной структуре

• Анализирует каждую открытую позицию и автоматически применяет оптимальный уровень стоп-лосса на основе логики Smart Stop. Полный обзор портфеля в одной панели

• Отображает инструмент, направление сделки, magic number, объем, цену входа, текущую цену, рекомендованный стоп-лосс, расстояние в пунктах, текущую прибыль/убыток и статус риска в реальном времени. DPI-адаптивный профессиональный интерфейс

• Четкое отображение и динамическая адаптация интерфейса для современных экранов высокой четкости. Четкая маркировка статусов

• Каждая сделка получает визуальный статус, показывающий, требуется ли действие — полная прозрачность риска в любой момент. Расширенное обнаружение особых случаев

• Обнаруживает контртрендовые сделки, отсутствующие уровни, некорректные стопы или ручные изменения SL и выделяет их для трейдера. Совместимость со всеми классами активов

• Корректно работает на Forex, металлах, индексах, криптовалютах и экзотических инструментах благодаря универсальной системе определения тик-размера и количества знаков.

С Smart Stop Manager трейдер получает надежный и дисциплинированный автоматический слой, который дополняет точность Smart Stop Indicator и широкие возможности мониторинга Smart Stop Scanner. Вместе они формируют единую экосистему управления стоп-лоссами, уменьшают стресс, защищают капитал и обеспечивают стабильное, объективное исполнение в любых рыночных условиях.

Идеальное сочетание со Smart Stop Indicator и Smart Stop Scanner

Smart Stop Manager завершает линейку Smart Stop: Indicator обеспечивает точную логику стоп-лоссов на графике, Scanner отслеживает состояние стопов по всем инструментам в реальном времени, а Manager автоматически обновляет стоп-лоссы по всем активным сделкам.

Исследуйте полную линейку Smart Stop:

Smart Stop Indicator – логика стоп-лосса на графике

Smart Stop Scanner – мульти-рыночный мониторинг стопов

Smart Stop Manager – автоматическое исполнение стоп-лоссов

Эти три инструмента образуют полностью интегрированную систему управления стоп-лоссами для современных дискреционных и системных трейдеров, обеспечивая прозрачность, структуру и точность исполнения во всех рыночных условиях.





Описание статусов

OK

Текущий стоп-лосс соответствует рекомендованному уровню Smart Stop. Сделка полностью защищена и соответствует структуре рынка.

SL updated

Стоп-лосс был обновлен. Статус отображается кратковременно и затем возвращается к «OK».

Locked profit

Рекомендованный стоп-лосс находится выше цены входа, фиксируя минимальную прибыль и позволяя тренду продолжиться.

Review

Текущий стоп-лосс расположен ближе к цене, чем рекомендованный SL. Менеджер не будет увеличивать финансовый риск, отодвигая стоп дальше. Требуется ручная проверка.

No valid SL

Структурно корректный стоп-лосс пока отсутствует. Обычно возникает при ранних контртрендовых входах. Рекомендованный SL появится, когда рынок сформирует стабильный уровень.





Руководство по входным параметрам

=== Фильтрация сделок ===

Only manage trades with this magic (0=all)

Управлять только сделками с указанным magic number. Значение 0 включает все позиции.

Timeframe for SL calculation

Таймфрейм, используемый для расчета и подтверждения рекомендованных уровней стоп-лосса.

=== Цветовые настройки статусов ===

Text color

Цвет текста, числовых значений и статусных меток.

Positive color

Цвет для бычьих/положительных статусов и подтвержденных защитных стопов.

Negative color

Цвет для медвежьих/негативных условий, требующих внимания.

Muted color

Цвет для неактивных или второстепенных элементов интерфейса.

New color

Цвет выделения для недавно найденных уровней стоп-лосса.

Alert color

Цвет предупреждений, связанных с близостью цены к стоп-лоссу.

=== Прочие параметры ===

Update interval in seconds

Интервал (в секундах) обновления панели и логики стоп-лосса.

Enable debug

Включает расширенный лог для диагностики и технического анализа.





Дополнительные материалы

Руководства, стратегии и подробные материалы доступны в нашем центральном информационном центре:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Подробные видеообзоры, инструкции и примеры реальной торговли доступны на нашем YouTube-канале:

Stein Investments – YouTube Channel





SEO-ключевые слова

smart stop manager, автоматизированный стоп лосс, панель управления рисками, mt5 risk management, stop loss automation, market structure stop logic, forex stop manager, crypto stop manager, automated trade protection, professional trading tools