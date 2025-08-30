SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA — полностью автоматизированный советник, предназначенный для интеграции торговых сигналов непосредственно в MetaTrader 5.
Он выполняет сделки точно и предоставляет полный контроль над входами, выходами и управлением рисками.

Основные особенности

  • Прямая интеграция сигналов из Telegram или других источников.

  • Полностью автоматическое исполнение ордеров.

  • Умная система Take Profit и Stop Loss с несколькими режимами.

  • Расширенные методы управления рисками и размером лота.

  • Поддержка различных валютных пар и инструментов MT5.

  • Защита от проскальзывания, высокого спреда и просадки.

Подробные параметры

Режимы Take Profit

  • TP_MODE_AUTO → Использует TP из сигнала.

  • TP_MODE_MANUAL → Пользовательский TP.

  • TP_MODE_HYBRID → Сначала TP из сигнала, затем резервный TP.

Комментарии к ордерам

  • COMMENT_FROM_SIGNAL → Комментарий из сигнала.

  • COMMENT_MANUAL → Пользовательский комментарий.

Распределение лота

  • LOT_EQUAL_DIVISION → Равное распределение.

  • LOT_PERCENTAGE_BASED → По процентам.

  • LOT_RISK_WEIGHTED → С учётом риска и расстояний.

  • LOT_FIXED_PER_TP → Фиксированный лот на каждый TP.

Управление рисками

  • RISK_MODE_FIXED_LOT → Фиксированный лот.

  • RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Процент от баланса.

  • RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Процент от equity.

  • RISK_MODE_AUTO → Автоматическое адаптивное управление.

Контроль времени торговли

  • Настраиваемые торговые сессии.

  • Возможность блокировки торговли во время новостей.

Stop Loss и защита

  • SL автоматический или ручной.

  • Фильтр спреда.

  • Ограничение проскальзывания.

  • Система глобальной защиты от просадки.

Режим отладки

  • EnableDebugMode → Подробные журналы.

Преимущества

  • Полная автоматизация работы по сигналам.

  • Исключает эмоциональные ошибки.

  • Повышает дисциплину и стабильность торговли.

Заключение
SinalTradeEA V4.7 — это профессиональное решение для автоматизации сигналов в MT5 с высокой степенью гибкости и надёжности.

Важно: после покупки свяжитесь с нами для получения инструкций по установке.


Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Утилиты
Easy Trade Panel Expert for MT5 The Easy Trade Panel is a dedicated trading tool designed to enhance risk control and capital management. This expert advisor includes two main sections: ·         Order execution, position sizing, and risk-reward configuration ·         Trade management features for active positions Features and Specifications Category Capital Management – Risk Management – Trading Utilities Platform MetaTrader 5 Skill Level Beginner Indicator Type Risk & Capital Control Time Fr
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Эксперты
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Утилиты
Trade Assistant X Light — Усильте свои решения одним кликом Откройте для себя Trade Assistant X Light — инструмент, созданный для трейдеров, которые ценят точность, скорость и полный контроль без лишних сложностей. Прямо в вашей платформе этот интуитивно понятный интерфейс позволяет размещать рыночные и отложенные ордера, настраивать стопы и цели, управлять частичными ордерами и активировать автоматические функции, такие как безубыток и частичное закрытие, всего в несколько кликов. Забудьте о ме
CopierTrader
Dmitriy Svechnikov
Утилиты
CopierTrader - лёгкий в использовании и надёжный копировальщик позиций для хеджинговой системы счетов MetaTrader 5. Данный советник позволяет копировать сделки от множества терминалов (мастер) в один терминал (слейв). При написании данного советника была реализована идея быстрого копирования позиций, т.е. советник отправляет серверу запросы настолько быстро, насколько это возможно. В случае невозможности быстрого приёма запросов на осуществление торговых операций вашим брокером, советник  не т
Nova GTR Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova GTR Trader is a precise automation of the Gator indicator — a Bill Williams tool designed to track market phases by analyzing convergence and divergence of trend signals. This EA turns the Gator’s visual cues into a disciplined, automated strategy that identifies when the market is trending, consolidating, or ready for a breakout. Instead of reacting to every small fluctuation, Nova GTR Trader waits for clear alignment between the indicator’s jaws, teeth, and lips. Trades are executed only
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
Утилиты
Telegram Utility EA связывается с любым частным/общедоступным ботом и может помочь вам: Мгновенное закрытие всех ордеров по команде. Команда кодируется вашим персональным паролем, который знаете только вы. Бот Telegram сообщит вам, когда все ордера будут закрыты, и даже приостановит все другие работающие советники в вашем терминале MT5. Приостановите/Возобновите любые другие советники, работающие в Терминале, одним щелчком мыши! Отчет об экспортной торговле в пипсовой или денежной форме. Отправ
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
Утилиты
Drawdown Terminator – Account-wide Equity Guardian for MT5 Protect your capital. Lock your profits. Sleep without watching every tick. ️ 1. What is Drawdown Terminator? Drawdown Terminator is an MT5 utility (non-trading Expert Advisor) designed to protect your entire account equity – not just a single EA or symbol. It continuously monitors your total account equity / capital , and when your Equity Profit Target or Equity Loss Limit is reached, it can automatically: Close all open position
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Утилиты
Привет, друзья. Эту утилиту я написал специально для использования в своем профиле с большим количеством экспертов и сетов ("Joint_profiles_from_grid_sets"   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ).  Теперь, чтобы ограничить убытки на счёте, нет необходимости менять параметр "Close_positions_at_percentage_of_loss" на каждом чарте. Просто откройте   один   дополнительный чарт, прикрепите данную утилиту и настройте желаемый процент по закрытию всех сделок на счёте. Утилита имеет следующий фун
NNArbitrage
Marius Ovidiu Sunzuiana
Утилиты
In a market flooded with lagging indicators and overfit strategies, this utility offers a fresh edge: real-time statistical arbitrage powered by an adaptive neural network , built entirely in MQL5—no DLLs, no external dependencies. Key Advantages Smart Spread Modeling It dynamically calculates a hedge ratio between two correlated instruments (like EURUSD vs GBPUSD), forming a synthetic spread that reflects true relative value. This isn’t just correlation—it’s cointegration-aware logic. Neur
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Эксперты
Enhanced Candlestick DCA EA - Профессиональная Торговая Стратегия Описание Enhanced Candlestick DCA EA - это сложная мультистратегическая торговая система, объединяющая анализ японских свечных паттернов с продвинутым управлением позициями через усреднение долларовой стоимости (DCA). Разработанная с учетом как безопасности, так и прибыльности, эта EA динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям через интеллектуальную систему входов и комплексную структуру управления рисками. Ключевые
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
AW Fractals EA   работает по сигналам индикатора AW Flexible Fractals. Фракталы используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, советник работает на пробой уровней. При входе в рынок, советник автоматически открывает рыночный и отложенный ордера.  Для выхода из позиций использует интеллектуальную систему трейлинга и усреднение с помощью отложенных ордеров. В советник встроена функция автоматического расчета риск-менеджмента, гибкие настройки и множество сценариев работы. Решение проб
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Утилиты
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Утилиты
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Индикаторы
Smart FVG Indicator MT5 – Обнаружение Fair Value Gap и Imbalance в MetaTrader 5 Smart FVG Indicator MT5 — это профессиональный инструмент для выявления зон Fair Value Gap (FVG) и Imbalance на графике в платформе MetaTrader 5 . Он разработан для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и ICT -анализ для понимания структуры рынка, ликвидности и неэффективности цены. Индикатор автоматически сканирует ценовое движение, чтобы определить действительные зоны Fair Value Gap и Imbalance , а зат
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Утилиты
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
