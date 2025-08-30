SInalTradeEA Telegam To MT5
- Утилиты
- Angelo Marcelo Serafin
- Версия: 4.9
- Обновлено: 5 сентября 2025
- Активации: 10
SinalTradeEA — полностью автоматизированный советник, предназначенный для интеграции торговых сигналов непосредственно в MetaTrader 5.
Он выполняет сделки точно и предоставляет полный контроль над входами, выходами и управлением рисками.
Основные особенности
Прямая интеграция сигналов из Telegram или других источников.
Полностью автоматическое исполнение ордеров.
Умная система Take Profit и Stop Loss с несколькими режимами.
Расширенные методы управления рисками и размером лота.
Поддержка различных валютных пар и инструментов MT5.
Защита от проскальзывания, высокого спреда и просадки.
Подробные параметры
Режимы Take Profit
TP_MODE_AUTO → Использует TP из сигнала.
TP_MODE_MANUAL → Пользовательский TP.
TP_MODE_HYBRID → Сначала TP из сигнала, затем резервный TP.
Комментарии к ордерам
COMMENT_FROM_SIGNAL → Комментарий из сигнала.
COMMENT_MANUAL → Пользовательский комментарий.
Распределение лота
LOT_EQUAL_DIVISION → Равное распределение.
LOT_PERCENTAGE_BASED → По процентам.
LOT_RISK_WEIGHTED → С учётом риска и расстояний.
LOT_FIXED_PER_TP → Фиксированный лот на каждый TP.
Управление рисками
RISK_MODE_FIXED_LOT → Фиксированный лот.
RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Процент от баланса.
RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Процент от equity.
RISK_MODE_AUTO → Автоматическое адаптивное управление.
Контроль времени торговли
Настраиваемые торговые сессии.
Возможность блокировки торговли во время новостей.
Stop Loss и защита
SL автоматический или ручной.
Фильтр спреда.
Ограничение проскальзывания.
Система глобальной защиты от просадки.
Режим отладки
EnableDebugMode → Подробные журналы.
Преимущества
Полная автоматизация работы по сигналам.
Исключает эмоциональные ошибки.
Повышает дисциплину и стабильность торговли.
Заключение
SinalTradeEA V4.7 — это профессиональное решение для автоматизации сигналов в MT5 с высокой степенью гибкости и надёжности.
Важно: после покупки свяжитесь с нами для получения инструкций по установке.