Telegram to MT5 Coppy

5

Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов

Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное

исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность.

[Instructions and DEMO]

Ключевые возможности

  1. Прямая интеграция с Telegram API

    • Аутентификация через номер телефона и защитный код.
    • Легкое управление Chat ID через удобный EXE-бридж.
    • Добавляйте, удаляйте и обновляйте несколько каналов/чатов для одновременного копирования сигналов.

  2. Парсинг сигналов с расширенными фильтрами

    • Пропускает нежелательные сигналы, содержащие исключённые слова (например, "отчет", "результат").
    • Поддерживает гибкие форматы SL и TP: цена, пункты или поинты.
    • Автоматически рассчитывает точки входа для сигналов с указанием поинтов вместо цены.

  3. Настройка ордеров и гибкость

    • Настройка размера ордера: фиксированный лот, динамический (% риска) или лоты для конкретных символов.
    • Регулировка SL/TP на основе данных сигнала или пользовательских параметров.
    • Установка допустимого проскальзывания, срока действия отложенных ордеров и количества повторов при неудаче.

  4. Расширенное управление символами

    • Исключение определённых символов или привязка к символам брокера.
    • Настройка сопоставления символов сигнала с брокерскими (например, GOLD=XAUUSD).

  5. Продвинутое управление рисками и ордерами

    • Настройка дневных, недельных или месячных лимитов убытков в процентах или валюте.
    • Автоматическая остановка копирования при достижении лимитов.
    • Включение безубыточности и динамического трейлинг-стопа для оптимизации прибыли.

  6. Фильтры времени и торговли

    • Управление торговыми часами и разрешёнными днями.
    • Ограничение максимального количества сделок или убытков в день.

  7. Простая интеграция и настройка

    • Удобный EXE-интерфейс для безопасного входа в Telegram и управления чатами/каналами.
    • Возможность копирования с нескольких каналов одновременно через развёртывание утилиты на отдельных графиках.

  8. Гибкая обработка команд

    • Распознаёт команды для закрытия, модификации или удаления ордеров на основе текста сигнала.
    • Поддерживает фразы вроде "закрыть все позиции", "перенести SL в безубыток" и другие.

Кому подойдёт эта утилита?

Этот инструмент идеален как для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии, так и для подписчиков сигналов. Интуитивно понятный интерфейс, широкие возможности настройки и надёжная обработка сигналов делают Telegram to MT5 незаменимым помощником.

Совместимость
Для стабильной работы рекомендуется использовать VPS на Windows с минимум 2 ГБ оперативной памяти (можно и с 1 ГБ, но сервер может подвисать из-за низкой производительности) либо ваш домашний ПК на Windows. Однако для круглосуточного копирования сигналов ваш компьютер должен быть постоянно включён и подключён к интернету.
Если у вас Mac, учтите, что EXE-файл моста не запустится из-за более строгой политики Apple. В этом случае вы можете арендовать Windows VPS, который обеспечит бесперебойное копирование 24/7. На Mac вы сможете просто проверять свои позиции в MetaTrader.
Если что, можете написать мне в личку — порекомендую надёжный VPS.

Почему стоит выбрать Telegram to MT5?
  • Отсутствие необходимости в DLL обеспечивает безопасность и совместимость.
  • Полная настройка под ваш стиль торговли и уровень риска.
  • Надёжная обработка даже сложных сигналов и нестандартных форматов.

Начните уже сегодня

Измените свой подход к торговле с Telegram to MT5. Получите эффективность, точность и уверенность в каждой сделке.

Основные причины не копирования сигнала:

  • Вы запустили программу не от имени администратора, для корректной работы сделайте запуск exe фала (моста к телеграм) от имени администратора 
  • Если в вашей стране блокируется Телеграм то вы должны использовать ВПН на весь ПК который позволит EXE файлу мосту подключиться к телеграм, один из вариантов решения разместить копир на ВПС на котором нет блокировки Телеграм. 
  • Не включили авто торговлю, вы должны разрешить авто торговлю в настройках терминала

#MT5Утилита #TelegramТрейдинг #ForexИнструменты #КопированиеСигналов #АвтоматизацияТорговли #ПростойТрейдинг #ЭкспертныйСоветник #ФорексСигналы


Отзывы 8
Evren Ayyildiz
399
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
435
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Рекомендуем также
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
Утилиты
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
CChart
Rong Bin Su
Индикаторы
Обзор В быстроменяющемся мире форекса и финансовых рынков быстрое реагирование и точное принятие решений имеют решающее значение. Однако стандартный терминал MetaTrader 5 поддерживает только графики с минимальным временным интервалом в 1 минуту, что ограничивает чувствительность трейдеров к колебаниям рынка. Чтобы решить эту проблему, мы представляем Индикатор свечных графиков на уровне секунд , который позволяет вам легко просматривать и анализировать динамику рынка с интервалами от 1 до 30 сек
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Утилиты
С легкостью возьмите под контроль свою торговую рутину с революционным менеджером времени сделок. Этот мощный инструмент автоматизирует выполнение ордеров в назначенное время, изменяя ваш подход к торговле. Создавайте персонализированные списки задач для различных торговых действий, от покупки до выставления ордеров, без ручного вмешательства. Руководство по установке и вводу данных Trades Time Manager Если вы хотите получать уведомления о работе советника, добавьте наш URL в терминал MT4/MT5 (с
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Эксперты
Без лишних трюков. Без обманутых обещаний. Urban Pulse разработан для трейдеров, которым важна одна вещь: стабильность. Независимо от того, проходите ли вы проп челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и выполняет. Запустите на одном графике: Присоедините к GBPUSD на таймфрейме H1 . Вот и все. Один график. Одно оружие. Важно: Эта версия доступна по скидочной цене . Окончательная цена: $399. Ранний доступ скоро заканчивается. Канал ссылка =  https://www.mql5.com/en/
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Эксперты
Aurum Quant Engine Pro A disciplined execution model designed for decision clarity, trend alignment, and precise signal filtration. Trades are triggered only when price structure, directional context, and pattern strength align cohesively. Aurum Quant Engine Pro is the enhanced Version 2 of the original release Aurum Quant Engine now equipped with advanced filtering layers for improved trade quality, precision entries, and stronger overall performance. Support & Feedback If you have any qu
Mew Account Statistic
Vu Bao Linh
Индикаторы
Indicator Statistics MultiPairs 1. Current Openning Ords - Symbols Openning + Buy Orders + Buy Volume + Sell Orders +Sell Volume - Floating by Symbols 2. Closed Orders - Statistics by Today, Week, Month, YTD and Volume - Sum of Closed Orders by Symbol 3. Statistics by Day - Statistics by Day and Volume 4. DrawDown by Day - Each day DrawDown in Week - Percent of DrawDown Contact me at Telegram @MaiMew68
Binance Futures Trade Panel
Ping You Jiang
Утилиты
Binance - всемирно известная биржа криптовалют! Чтобы облегчить пользователям MT5 прямую торговлю на Binance Futures, программа предоставляет следующие торговые функции: 1. Имитируйте стиль торговли Binance Futures и предоставьте удобную панель управления; 2. Введите api и секрет самостоятельно (вам необходимо открыть разрешение на торговлю фьючерсами в API Binance), чтобы получить кредитное плечо, баланс и другую информацию; 3. Поддержка limitOrder (лимитный ордер), marketOrder (рыночный ор
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
aИндикатор Gann Box — это мощный и многофункциональный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в выявлении и использовании ключевых уровней на рынке. Этот индикатор позволяет нарисовать на графике прямоугольник, который автоматически разделяется на несколько зон со стратегическими уровнями 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Когда цена касается одного из этих уровней, срабатывают предупреждения, что является ценным помощником в принятии торговых решений. Вы мгновенно видите, как развивается рынок п
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Утилиты
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
Индикаторы
Мощный трендовый индикатор, снабженный всем необходимым для торговли и при этом очень прост в использовании. Могу поспорить, что вы сталкивались с индикатором или советником, содержащим множество входных параметров и сложных инструкций. Индикатор полностью оправдывает свое название: входные параметры интуитивно просты и подбирать ничего не нужно — за вас все сделает нейронная сеть. Отличия от классической версии Добавлена мультитаймфреймовая панель, чтобы вы могли проверять тренд на других тайм
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Эксперты
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Индикаторы
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Эксперты
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Эксперты
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Эксперты
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
BlackWing Signal Provider MT5 to Telegram
Perpetual Chinemerem Vincent
Утилиты
Introducing the BlackWing Signal Provider—an advanced EA designed to enhance your trading experience by facilitating seamless communication between your MetaTrader 5 platform and Telegram channels, groups, or individual users. Key Features: 1. Real-Time Event Notifications: Receive instant alerts on new trades, modified orders, closed positions, and deleted orders. Stay informed and make well-timed decisions. 2. Interactive Chart Snapshots: Share chart snapshots along with new trades and ord
Nova HAR Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova HAR Trader is a disciplined automation combining Heiken Ashi and the Relative Strength Index (RSI) — blending trend smoothing with momentum confirmation for precise trade execution. This EA analyzes Heiken Ashi candles to identify clear trend direction, while RSI confirms overbought or oversold conditions to filter entries and exits. Instead of reacting to every small swing, Nova HAR Trader waits for aligned signals: trades are taken only when Heiken Ashi shows a clear trend and RSI confirm
News Clock for MT5
Victor Klenov
Утилиты
Профессиональный индикатор НОВОСТЕЙ и Торговых Сессий теперь доступен в MetaTrader 5. Теперь на одном циферблате собрана вся важнейшая рыночная информация! Новости, расположенные на временной шкале. Планировать своё рабочее время ещё никогда не было так просто и удобно... Шкалу новостей можно переключить на день, два, неделю, месяц вперёд или назад (смотрите подробности в коротком видео). Все новости обновляются в реальном времени. Благодаря встроенным фильтрам, можно настроить отображение но
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Утилиты
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Эксперты
Система AO Trade специально разработана для трендовой торговли, используя время аукциона или новостей в качестве точек отсчёта для сравнения с другими конкретными временами ордеров для предварительного анализа рыночных тенденций. **Все временные параметры, используемые в Экспертном советнике (EA), основаны на времени вашего терминала. Различные брокеры могут работать в разных часовых поясах по Гринвичу (GMT), что может дополнительно изменяться из-за коррекции летнего времени (DST).** **Пожалуй
Binance real time futures data
Ping You Jiang
Утилиты
Binance - всемирно известная биржа криптовалют! Чтобы упростить анализ данных рынка зашифрованной цифровой валюты в реальном времени, программа может автоматически импортировать данные транзакций Binance Futures в реальном времени в MT5 для анализа.Основные функции: 1. Поддержите автоматическое создание торговых пар фьючерсов USD-M Министерством валютной безопасности, и базовую валюту также можно установить отдельно. Базовая валюта BaseCurrency пуста, чтобы указать все валюты, и любая криптова
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
Утилиты
Strategy Manager is a  Multi-Time-Frame & Multi-Currency  Dashboard for  Metatrader 4 and 5. Thanks to a free, external graphical user interface, build your own strategy by combining any indicators and loading them into the dashboard to see the result ! In addition, you can precisely  set-up your Auto-trading & Notifications and use indicators for Stop-Loss, partial profit or limit. Filter your automatic trading & notifications with forex calendar and more. Open and Manage your orders directly w
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Индикаторы
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Индикатор силы валют с визуальной панелью Multi-Currency Strength Dashboard PRO — это индикатор для MetaTrader 5 , который измеряет относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в реальном времени, анализируя до 28 валютных пар Forex (в зависимости от доступных у вашего брокера символов). Цель инструмента — дать быстрый и структурированный обзор силы/слабости валют, чтобы помочь выбирать пары для анализа (сильная в
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Индикаторы
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Signal Sunrise
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Индикатор канала Signal Sunrise в автоматическом режиме строит канал сопровождения трендового движения. Цена находится в своем трендовом движении в определенном диапазоне, а не хаотический разнос цены непонятно в каком направлении. А если цена отклоняется в определенном диапазоне, то это значит, что границы этих диапазонов являются линиями поддержки и сопротивления и формируют канал.  Не секрет что волновая теория, как и многие другие, построены именно на наблюдениях, однако одной из самых гла
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
Индикаторы
G Channels – Efficient Adaptive Channel Indicator Introduction Channel indicators are widely used in technical analysis, offering valuable insights into price movements, trend identification, and volatility. Most channel-based indicators, such as Bollinger Bands and Keltner Channels, rely on a central tendency estimator (e.g., a moving average) combined with a volatility component to define upper and lower bands. The G Channels indicator takes this concept further by leveraging a highly efficie
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Утилиты
Вам нужно открыть несколько позиций/сделок одновременно? Мы создали для вас простое решение. Теперь вы можете ввести несколько позиций одновременно. Вы можете установить размер лота, количество позиций, тейк-профит и стоп-лосс. Например: вы хотите купить 3, 5, 10 или любое количество позиций с определенным размером лота. Теперь вы можете сделать это, просто нажав кнопку «Купить». Или Например: вы хотите продать 3, 5, 10 или любое количество позиций с определенным размером лота. Сделать это можн
ZScore Correlation
HENRIQUE ARAUJO
Индикаторы
Z-Score Correlation — это мощный инструмент , который объединяет статистику и рыночный анализ, чтобы давать четкие сигналы как для арбитража , так и для трендовой торговли . Что он делает: Измеряет динамическую корреляцию между двумя активами (например, EURUSD x GBPUSD). Применяет Z-Score , чтобы выявлять отклонения за пределами статистических норм. Определяет возможности для арбитража , когда активы чрезмерно рассинхронизированы. Генерирует сигналы тренда через пересечение Z-Score между двум
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Утилиты
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Утилиты
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Утилиты
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Утилиты
Local Trade Copier EA — это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по работе с клиентами, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управлять несколькими счетами одновременно, без необходимости использования МАМ или ПАММ-счета. Он копирует до 8 основных учетных записей на неограниченное количество подчиненных учетных записей. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Вс
Другие продукты этого автора
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Эксперты
Добро пожаловать в мир инновационной и эффективной торговли золотом с GoldPro - передовым торговым роботом, специально разработанным для того, чтобы помочь вам достичь успеха на рынке золота. Советник использует технику усреднения, вы должны воспринимать это не как хорошо или плохо а как подход который работает на рынке, отбросив однополярное убеждение что один метод это хорошо а другой это плохо, он есть и его можно успешно применять это факт.  Надежность и опыт: GoldPro - результат тщательных
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper - это дневной скальпер, совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника сроиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Перед покупкой обязател
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Индикаторы
Индикатор iPump это универсальный индикатор,  совмещающий в себе преимущества трех категорий индикаторов. одновременное определение тренда на нескольких ТФ определение зон сопротивление и поддержки определение зон перекупленности и перепроданности  Функции индикатора: Определение тренда Данная функция будет необходима всем трейдерам, которые хотят объективно оценивать текущее направление рынка и избежать субъективизма. Вы за доли секунды сможете сравнить направление тренда на самых главных тайм
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Индикаторы
Логика работы Важность данного индикатора заключается в том что он позволяет понять сколько “топлива еще осталось у инструмента”. Представьте ситуацию, вы выехали на машине с полу- разряженной батареей, в среднем обычно такого количества энергии машине хватает на 250 км, соответственно при всем желании путь в 700 км, вам не преодолеть. Так и у каждого инструмента, есть определенный дневной ход цены, и в результате статистических наблюдений было выявлено что 95% времени актив проходит 1 ATR в ден
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ4, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция ] Version for MT5 -  https://www.mql5.com
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Эксперты
Добро пожаловать в мир инновационной и эффективной торговли золотом с GoldPro - передовым торговым роботом, специально разработанным для того, чтобы помочь вам достичь успеха на рынке золота. Советник использует технику усреднения, вы должны воспринимать это не как хорошо или плохо а как подход который работает на рынке, отбросив однополярное убеждение что один метод это хорошо а другой это плохо, он есть и его можно успешно применять это факт.  Надежность и опыт: GoldPro - результат тщательных
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Coppy Master MT5 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT5 к MT4, от MT4 к MT5, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT4 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки ло
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Эксперты
Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений. SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа. Чем SPARK отличается? Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке. Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Утилиты
Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out. Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Эксперты
Pattern Edge AI Умный торговый советник на основе свечных паттернов + DCA + мартингейл Pattern Edge AI — это мощный и универсальный робот, объединяющий логику Price Action , фрактальные уровни поддержки и сопротивления , интеллектуальную сетку усреднения и адаптивное управление капиталом. Идеален для трейдеров, которым важны точные входы и жёсткий контроль рисков . Что делает его особенным: Сигналы входа формируются на основе проверенных свечных моделей: Молот, Проникающая линия, Утренняя/Вечерн
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Индикаторы
Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Discord Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ4 в Discord Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. Инструкция к утилите Полностью кастомизируемые
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ5 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Discord Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ5 в Discord Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. Инструкция к утилите Полностью кастомизируемые с
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт "Открыть сетку отложенных ордеров" предназначен для автоматизации процесса создания ордеров на покупку (Buy) и продажу (Sell) на торговой платформе МТ4. Он предоставляет пользователю возможность задать расстояние между ордерами и количество ордеров в этой сетке.   Этот скрипт позволяет трейдерам быстро строить сетку ордеров, которая охватывает определенный диапазон цен. Основные функции скрипта включают: Возможность выбора направления ордеров: Buy (покупка) или Sell (продажа). Задание рас
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт Close All Orders for MT4 - закрывает абсолютно все ордера, будь то отложенные или рыночные.  Закрытие ордеров происходит по по текущему в момент закрытия показателям прибыли/убытка.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все ордера по текущим показателям.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Добавляйте меня в друзья , у меня много других полезных продуктов. 
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Утилиты
Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике. Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке. Ключевые функции Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по сколь
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Эксперты
Описание советника Советник Smart - это автоматический сеточный торговый советник, с авто-подбором настроек под каждую торговую пару.  Торговый советник сам автоматически подбирает настройки под каждую валютную пару, тем самым вам не нужно определять параметры для каждой пары, расчёты происходят исходя из волатильности торгуемого инструмента. В момент торговли вы можете задавать направления точек входа. Включать фильтр по тренду.  КЛАСНЫЙ ДНЕВНОЙ СКАЛЬПЕР -    https://www.mql5.com/ru/market/pro
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Утилиты
Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 4 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие по
Фильтр:
Evren Ayyildiz
399
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
435
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.09.09 18:14
Thank you!
GustavoTeruya
52
GustavoTeruya 2025.04.13 20:05 
 

Sergey is always here when we need support. He replies to questions very quickly. I Recommend the EA!

fselvan2000
256
fselvan2000 2025.03.12 18:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.03.13 18:36
hello! Nice to meet you Fselvan!
Already answer to you in DM. Best regards,
Sergey
56144051
22
56144051 2025.03.03 01:04 
 

Sergey is very helpful with all installation process. its working just fine, be sure to reach out to Sergey for any problems you encounter, he's always on top of anything you have concerns about his product. Thanks. Sergey, I hope you also give out free versions of your products that we can test out. Sorry i have to delete my previous review, i cant change the rating. But anyway this app is amazing and been delivering good results. Thanks.

Shah Rizan Bin Mohd Kasim
236
Shah Rizan Bin Mohd Kasim 2025.02.11 06:12 
 

The software works well and is easy to use. Thank you for creating it.

Abdimalik N
107
Abdimalik N 2025.01.12 23:04 
 

It’s absolutely great software for coping.

Ответ на отзыв