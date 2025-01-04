Telegram to MT5 Coppy
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов
Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное
исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность.
Ключевые возможности
-
Прямая интеграция с Telegram API
- Аутентификация через номер телефона и защитный код.
- Легкое управление Chat ID через удобный EXE-бридж.
- Добавляйте, удаляйте и обновляйте несколько каналов/чатов для одновременного копирования сигналов.
-
Парсинг сигналов с расширенными фильтрами
- Пропускает нежелательные сигналы, содержащие исключённые слова (например, "отчет", "результат").
- Поддерживает гибкие форматы SL и TP: цена, пункты или поинты.
- Автоматически рассчитывает точки входа для сигналов с указанием поинтов вместо цены.
-
Настройка ордеров и гибкость
- Настройка размера ордера: фиксированный лот, динамический (% риска) или лоты для конкретных символов.
- Регулировка SL/TP на основе данных сигнала или пользовательских параметров.
- Установка допустимого проскальзывания, срока действия отложенных ордеров и количества повторов при неудаче.
-
Расширенное управление символами
- Исключение определённых символов или привязка к символам брокера.
- Настройка сопоставления символов сигнала с брокерскими (например, GOLD=XAUUSD).
-
Продвинутое управление рисками и ордерами
- Настройка дневных, недельных или месячных лимитов убытков в процентах или валюте.
- Автоматическая остановка копирования при достижении лимитов.
- Включение безубыточности и динамического трейлинг-стопа для оптимизации прибыли.
-
Фильтры времени и торговли
- Управление торговыми часами и разрешёнными днями.
- Ограничение максимального количества сделок или убытков в день.
-
Простая интеграция и настройка
- Удобный EXE-интерфейс для безопасного входа в Telegram и управления чатами/каналами.
- Возможность копирования с нескольких каналов одновременно через развёртывание утилиты на отдельных графиках.
-
Гибкая обработка команд
- Распознаёт команды для закрытия, модификации или удаления ордеров на основе текста сигнала.
- Поддерживает фразы вроде "закрыть все позиции", "перенести SL в безубыток" и другие.
Кому подойдёт эта утилита?
Этот инструмент идеален как для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии, так и для подписчиков сигналов. Интуитивно понятный интерфейс, широкие возможности настройки и надёжная обработка сигналов делают Telegram to MT5 незаменимым помощником.
Совместимость
Для стабильной работы рекомендуется использовать VPS на Windows с минимум 2 ГБ оперативной памяти (можно и с 1 ГБ, но сервер может подвисать из-за низкой производительности) либо ваш домашний ПК на Windows. Однако для круглосуточного копирования сигналов ваш компьютер должен быть постоянно включён и подключён к интернету.
Если у вас Mac, учтите, что EXE-файл моста не запустится из-за более строгой политики Apple. В этом случае вы можете арендовать Windows VPS, который обеспечит бесперебойное копирование 24/7. На Mac вы сможете просто проверять свои позиции в MetaTrader.
Если что, можете написать мне в личку — порекомендую надёжный VPS.
- Отсутствие необходимости в DLL обеспечивает безопасность и совместимость.
- Полная настройка под ваш стиль торговли и уровень риска.
- Надёжная обработка даже сложных сигналов и нестандартных форматов.
Начните уже сегодня
Измените свой подход к торговле с Telegram to MT5. Получите эффективность, точность и уверенность в каждой сделке.Основные причины не копирования сигнала:
- Вы запустили программу не от имени администратора, для корректной работы сделайте запуск exe фала (моста к телеграм) от имени администратора
- Если в вашей стране блокируется Телеграм то вы должны использовать ВПН на весь ПК который позволит EXE файлу мосту подключиться к телеграм, один из вариантов решения разместить копир на ВПС на котором нет блокировки Телеграм.
- Не включили авто торговлю, вы должны разрешить авто торговлю в настройках терминала
The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.