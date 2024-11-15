Trade Manager DashPlus
- Утилиты
- Henry Lyubomir Wallace
- Версия: 1.42
- Обновлено: 28 сентября 2025
- Активации: 5
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности.
Основные функции
-
Восстановительная Сетка
Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях.
Позволяет стратегически определять точки входа и выхода для оптимизации усилий по восстановлению сделок.
-
Сетка Stack
Разработана для максимизации потенциальной прибыли по выгодным сделкам путем добавления позиций во время сильных рыночных движений.
Позволяет извлекать выгоду из трендовых рынков, масштабируя выигрышные сделки.
-
Линии P&L
Предоставляет визуальное представление потенциальных сценариев прибыли и убытков прямо на графике.
Настройте параметры и перетаскивайте линии P&L, чтобы оценить различные исходы сделки перед ее исполнением.
-
Режим Корзины
Упрощает управление несколькими позициями на одном символе, объединяя их в одну агрегированную позицию.
Обеспечивает более удобный мониторинг и применение стоп-лосс, тейк-профит и других модификаций ордеров на основе средней цены.
-
Новости на Графике
Интегрирует запланированные экономические новости на ваши торговые графики.
Помогает быть в курсе предстоящих событий, которые могут повлиять на рыночную волатильность, что позволяет лучше планировать сделки.
-
Оповещения
Устанавливайте оповещения на основе времени или цены с уведомлениями, отображаемыми в MT5 или отправляемыми на ваше мобильное устройство через приложение MT5.
Полезно для мониторинга ключевых ценовых уровней или важных торговых сессий.
-
Статистика Производительности
Предлагает подробную аналитику вашей торговой деятельности, включая интерактивные графики баланса.
Предоставляет исчерпывающие метрики, помогающие выявить наиболее и наименее эффективные торговые стратегии и символы.
Дополнительные Функции
- Удобный Интерфейс: Интуитивно понятный графический интерфейс с полным управлением торговлей.
- Перетаскивание Ордеров: Устанавливайте рыночные и отложенные ордера прямо на графике с помощью функции перетаскивания.
- Визуализация Истории Сделок: Отображает исторические сделки на графике с подробными метками прибыли.
- Удаленное Управление Сделками: Управляйте сделками, открытыми с мобильного устройства, через DashPlus.
- Автоматический Калькулятор Лотов: Автоматический расчет объемов с несколькими режимами управления рисками.
- Автоматические Брейк-Ивен и Трейлинг-Стоп: Устанавливайте заранее определенные точки безубыточности и трейлинг-стопы для управления открытыми позициями.
- Функции Автоматического Закрытия: Автоматически закрывайте позиции на основе порогов прибыли или убытка, применимо к отдельным символам или всем символам.
- Защита от Максимальных Потерь за День: Устанавливайте дневные лимиты убытков для управления общим риском.
- Частичное Закрытие и Реверс Сделок: Возможность частичного закрытия позиций или реверса сделок в зависимости от рыночных условий.
- Настройки Коэффициента Риска и Прибыли: Определяйте коэффициенты риска и прибыли в соответствии с вашей торговой стратегией.
- Быстрый Скриншот: Захватывайте и сохраняйте скриншоты ваших графиков одним нажатием.
- Отображение Данных в Реальном Времени: Живое отображение спреда, среднего истинного диапазона (ATR), плавающей P&L и таймера обратного отсчета свечей на графике.
Поддержка и Ресурсы
- Поддержка Клиентов: Оперативная онлайн-поддержка для всех наших продуктов на MQL.
- Учебные Материалы: Доступ к бесплатным видеоруководствам и курсам для максимального использования возможностей DashPlus.
- Торговые Ресурсы: Бесплатные торговые стратегии и конфигурационные файлы.
- Участие в Сообществе: Присоединяйтесь к нашему активному сообществу для общения с пользователями, поддержки и обмена идеями.
Часто Задаваемые Вопросы
Вопрос: Доступен ли бесплатный пробный период?
Ответ: Да, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения информации о доступе к бесплатному пробному периоду.
Вопрос: Нужен ли мне VPS (виртуальный частный сервер) для использования DashPlus?
Ответ: VPS рекомендуется, если вы удерживаете позиции на ночь, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
Вопрос: Доступны ли образовательные ресурсы для DashPlus?
Ответ: Да, доступны бесплатные курсы и обучающие материалы, свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Вопрос: Могу ли я предложить дополнительные функции для DashPlus?
Ответ: Конечно. Мы приветствуем предложения, которые могут улучшить функциональность и удобство использования DashPlus.
Примечание: Приложение не работает в тестере стратегий.
