Trade Manager DashPlus

DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности.

Основные функции

  1. Восстановительная Сетка

    Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях.

    Позволяет стратегически определять точки входа и выхода для оптимизации усилий по восстановлению сделок.

  2. Сетка Stack

    Разработана для максимизации потенциальной прибыли по выгодным сделкам путем добавления позиций во время сильных рыночных движений.

    Позволяет извлекать выгоду из трендовых рынков, масштабируя выигрышные сделки.

  3. Линии P&L

    Предоставляет визуальное представление потенциальных сценариев прибыли и убытков прямо на графике.

    Настройте параметры и перетаскивайте линии P&L, чтобы оценить различные исходы сделки перед ее исполнением.

  4. Режим Корзины

    Упрощает управление несколькими позициями на одном символе, объединяя их в одну агрегированную позицию.

    Обеспечивает более удобный мониторинг и применение стоп-лосс, тейк-профит и других модификаций ордеров на основе средней цены.

  5. Новости на Графике

    Интегрирует запланированные экономические новости на ваши торговые графики.

    Помогает быть в курсе предстоящих событий, которые могут повлиять на рыночную волатильность, что позволяет лучше планировать сделки.

  6. Оповещения

    Устанавливайте оповещения на основе времени или цены с уведомлениями, отображаемыми в MT5 или отправляемыми на ваше мобильное устройство через приложение MT5.

    Полезно для мониторинга ключевых ценовых уровней или важных торговых сессий.

  7. Статистика Производительности

    Предлагает подробную аналитику вашей торговой деятельности, включая интерактивные графики баланса.

    Предоставляет исчерпывающие метрики, помогающие выявить наиболее и наименее эффективные торговые стратегии и символы.

Дополнительные Функции

  • Удобный Интерфейс: Интуитивно понятный графический интерфейс с полным управлением торговлей.
  • Перетаскивание Ордеров: Устанавливайте рыночные и отложенные ордера прямо на графике с помощью функции перетаскивания.
  • Визуализация Истории Сделок: Отображает исторические сделки на графике с подробными метками прибыли.
  • Удаленное Управление Сделками: Управляйте сделками, открытыми с мобильного устройства, через DashPlus.
  • Автоматический Калькулятор Лотов: Автоматический расчет объемов с несколькими режимами управления рисками.
  • Автоматические Брейк-Ивен и Трейлинг-Стоп: Устанавливайте заранее определенные точки безубыточности и трейлинг-стопы для управления открытыми позициями.
  • Функции Автоматического Закрытия: Автоматически закрывайте позиции на основе порогов прибыли или убытка, применимо к отдельным символам или всем символам.
  • Защита от Максимальных Потерь за День: Устанавливайте дневные лимиты убытков для управления общим риском.
  • Частичное Закрытие и Реверс Сделок: Возможность частичного закрытия позиций или реверса сделок в зависимости от рыночных условий.
  • Настройки Коэффициента Риска и Прибыли: Определяйте коэффициенты риска и прибыли в соответствии с вашей торговой стратегией.
  • Быстрый Скриншот: Захватывайте и сохраняйте скриншоты ваших графиков одним нажатием.
  • Отображение Данных в Реальном Времени: Живое отображение спреда, среднего истинного диапазона (ATR), плавающей P&L и таймера обратного отсчета свечей на графике.

Поддержка и Ресурсы

  • Поддержка Клиентов: Оперативная онлайн-поддержка для всех наших продуктов на MQL.
  • Учебные Материалы: Доступ к бесплатным видеоруководствам и курсам для максимального использования возможностей DashPlus.
  • Торговые Ресурсы: Бесплатные торговые стратегии и конфигурационные файлы.
  • Участие в Сообществе: Присоединяйтесь к нашему активному сообществу для общения с пользователями, поддержки и обмена идеями.

Часто Задаваемые Вопросы

Вопрос: Доступен ли бесплатный пробный период?

Ответ: Да, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения информации о доступе к бесплатному пробному периоду.

Вопрос: Нужен ли мне VPS (виртуальный частный сервер) для использования DashPlus?

Ответ: VPS рекомендуется, если вы удерживаете позиции на ночь, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Вопрос: Доступны ли образовательные ресурсы для DashPlus?

Ответ: Да, доступны бесплатные курсы и обучающие материалы, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Вопрос: Могу ли я предложить дополнительные функции для DashPlus?

Ответ: Конечно. Мы приветствуем предложения, которые могут улучшить функциональность и удобство использования DashPlus.


Примечание: Приложение не работает в тестере стратегий.


Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

