Trade Manager DashPlus

DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности.

Основные функции

Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически определять точки входа и выхода для оптимизации усилий по восстановлению сделок. Сетка Stack Разработана для максимизации потенциальной прибыли по выгодным сделкам путем добавления позиций во время сильных рыночных движений. Позволяет извлекать выгоду из трендовых рынков, масштабируя выигрышные сделки. Линии P&L Предоставляет визуальное представление потенциальных сценариев прибыли и убытков прямо на графике. Настройте параметры и перетаскивайте линии P&L, чтобы оценить различные исходы сделки перед ее исполнением. Режим Корзины Упрощает управление несколькими позициями на одном символе, объединяя их в одну агрегированную позицию. Обеспечивает более удобный мониторинг и применение стоп-лосс, тейк-профит и других модификаций ордеров на основе средней цены. Новости на Графике Интегрирует запланированные экономические новости на ваши торговые графики. Помогает быть в курсе предстоящих событий, которые могут повлиять на рыночную волатильность, что позволяет лучше планировать сделки. Оповещения Устанавливайте оповещения на основе времени или цены с уведомлениями, отображаемыми в MT5 или отправляемыми на ваше мобильное устройство через приложение MT5. Полезно для мониторинга ключевых ценовых уровней или важных торговых сессий. Статистика Производительности Предлагает подробную аналитику вашей торговой деятельности, включая интерактивные графики баланса. Предоставляет исчерпывающие метрики, помогающие выявить наиболее и наименее эффективные торговые стратегии и символы.

Дополнительные Функции

Удобный Интерфейс : Интуитивно понятный графический интерфейс с полным управлением торговлей.

: Интуитивно понятный графический интерфейс с полным управлением торговлей. Перетаскивание Ордеров : Устанавливайте рыночные и отложенные ордера прямо на графике с помощью функции перетаскивания.

: Устанавливайте рыночные и отложенные ордера прямо на графике с помощью функции перетаскивания. Визуализация Истории Сделок : Отображает исторические сделки на графике с подробными метками прибыли.

: Отображает исторические сделки на графике с подробными метками прибыли. Удаленное Управление Сделками : Управляйте сделками, открытыми с мобильного устройства, через DashPlus.

: Управляйте сделками, открытыми с мобильного устройства, через DashPlus. Автоматический Калькулятор Лотов : Автоматический расчет объемов с несколькими режимами управления рисками.

: Автоматический расчет объемов с несколькими режимами управления рисками. Автоматические Брейк-Ивен и Трейлинг-Стоп : Устанавливайте заранее определенные точки безубыточности и трейлинг-стопы для управления открытыми позициями.

: Устанавливайте заранее определенные точки безубыточности и трейлинг-стопы для управления открытыми позициями. Функции Автоматического Закрытия : Автоматически закрывайте позиции на основе порогов прибыли или убытка, применимо к отдельным символам или всем символам.

: Автоматически закрывайте позиции на основе порогов прибыли или убытка, применимо к отдельным символам или всем символам. Защита от Максимальных Потерь за День : Устанавливайте дневные лимиты убытков для управления общим риском.

: Устанавливайте дневные лимиты убытков для управления общим риском. Частичное Закрытие и Реверс Сделок : Возможность частичного закрытия позиций или реверса сделок в зависимости от рыночных условий.

: Возможность частичного закрытия позиций или реверса сделок в зависимости от рыночных условий. Настройки Коэффициента Риска и Прибыли : Определяйте коэффициенты риска и прибыли в соответствии с вашей торговой стратегией.

: Определяйте коэффициенты риска и прибыли в соответствии с вашей торговой стратегией. Быстрый Скриншот : Захватывайте и сохраняйте скриншоты ваших графиков одним нажатием.

: Захватывайте и сохраняйте скриншоты ваших графиков одним нажатием. Отображение Данных в Реальном Времени: Живое отображение спреда, среднего истинного диапазона (ATR), плавающей P&L и таймера обратного отсчета свечей на графике.

Поддержка и Ресурсы

Поддержка Клиентов : Оперативная онлайн-поддержка для всех наших продуктов на MQL.

: Оперативная онлайн-поддержка для всех наших продуктов на MQL. Учебные Материалы : Доступ к бесплатным видеоруководствам и курсам для максимального использования возможностей DashPlus.

: Доступ к бесплатным видеоруководствам и курсам для максимального использования возможностей DashPlus. Торговые Ресурсы : Бесплатные торговые стратегии и конфигурационные файлы.

: Бесплатные торговые стратегии и конфигурационные файлы. Участие в Сообществе: Присоединяйтесь к нашему активному сообществу для общения с пользователями, поддержки и обмена идеями.

Часто Задаваемые Вопросы

Вопрос: Доступен ли бесплатный пробный период?

Ответ: Да, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения информации о доступе к бесплатному пробному периоду.

Вопрос: Нужен ли мне VPS (виртуальный частный сервер) для использования DashPlus?

Ответ: VPS рекомендуется, если вы удерживаете позиции на ночь, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Вопрос: Доступны ли образовательные ресурсы для DashPlus?

Ответ: Да, доступны бесплатные курсы и обучающие материалы, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Вопрос: Могу ли я предложить дополнительные функции для DashPlus?

Ответ: Конечно. Мы приветствуем предложения, которые могут улучшить функциональность и удобство использования DashPlus.





Примечание: Приложение не работает в тестере стратегий.



