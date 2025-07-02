Telegram To MT5 Signal Trader
- Утилиты
- Lukas Roth
- Версия: 1.71
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 20
Бета-версия
Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех.
Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90: 2/20.
Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5.
Поддерживаются как публичные, так и приватные каналы Telegram, вы можете подключать несколько поставщиков сигналов к одному или нескольким счётам в MetaTrader. Программа оптимизирована для скорости, надёжности и полного контроля над каждой сделкой.
Интерфейс сообщает о статусе через чистый дашборд, интерактивные графики и удобную навигацию. Вы можете управлять несколькими сигнальными аккаунтами, тонко настраивать параметры для каждого провайдера и отслеживать все действия в реальном времени.
Требования
Из-за ограничений MQL, EA требует стационарное приложение на ПК для общения с Telegram.
Инсталляционный файл представлен в официальном гайде по установке.
Ключевые функции
- Мультипровайдер: копирование сигналов из нескольких Telegram-каналов на несколько MT5-счётов
- Расширенное распознавание: настраиваемое по ключевым словам, паттернам и меткам
- Контроль для каждого провайдера: включайте/отключайте типы сделок, модификации, отмены
- Гибкое управление риском: фиксированные лоты, фиксированная сумма, % от баланса/эквити, частичные закрытия позиций
- Настраиваемый SL/TP: переопределяйте сигнальные уровни, задавайте ручные TP, поддержка нескольких уровней TP
- Breakeven и трейлинг-стоп: логика срабатывания автоматически при достижении цены SL, TP или pips
- Защита от проп-фирм: добавление смещения входа для отличия от оригинального сигнала
- Защита equity: закрытие сделок и блокировка новых после достижения лимитов прибыли/убытка
- Ограничение сделок: лимит по количеству сделок в день/неделю
- Фильтры времени: разрешённые или запрещённые периоды торговли, авто-выход перед выходными
- Фильтр новостей: блокировка сигналов во время важных макроэкономических новостей
- Уведомления: уведомления о сделках по Email, мобильному приложению или Telegram (в разработке)
- Скриншоты: автоматические снимки сделок (в разработке)
Ознакомьтесь со скриншотами и руководством пользователя, чтобы узнать больше. Если у вас есть вопросы или отзывы, смело обращайтесь ко мне в любое время, я буду рад помочь!
Системные требования
Windows 10 или новее
Windows Server 2016 и новее (рекомендуется для полной поддержки WebView2). Windows Server 2012 R2 может запускать приложение, но интерфейс может отображаться некорректно
Microsoft Edge WebView2 Runtime (требуется последняя версия)
"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.