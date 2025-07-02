Telegram To MT5 Signal Trader

5

Бета-версия

Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех.


Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5.

Поддерживаются как публичные, так и приватные каналы Telegram, вы можете подключать несколько поставщиков сигналов к одному или нескольким счётам в MetaTrader. Программа оптимизирована для скорости, надёжности и полного контроля над каждой сделкой.

Интерфейс сообщает о статусе через чистый дашборд, интерактивные графики и удобную навигацию. Вы можете управлять несколькими сигнальными аккаунтами, тонко настраивать параметры для каждого провайдера и отслеживать все действия в реальном времени.

Требования

Из-за ограничений MQL, EA требует стационарное приложение на ПК для общения с Telegram.
Инсталляционный файл представлен в официальном гайде по установке.

Ключевые функции

  • Мультипровайдер: копирование сигналов из нескольких Telegram-каналов на несколько MT5-счётов
  • Расширенное распознавание: настраиваемое по ключевым словам, паттернам и меткам
  • Контроль для каждого провайдера: включайте/отключайте типы сделок, модификации, отмены
  • Гибкое управление риском: фиксированные лоты, фиксированная сумма, % от баланса/эквити, частичные закрытия позиций
  • Настраиваемый SL/TP: переопределяйте сигнальные уровни, задавайте ручные TP, поддержка нескольких уровней TP
  • Breakeven и трейлинг-стоп: логика срабатывания автоматически при достижении цены SL, TP или pips
  • Защита от проп-фирм: добавление смещения входа для отличия от оригинального сигнала
  • Защита equity: закрытие сделок и блокировка новых после достижения лимитов прибыли/убытка
  • Ограничение сделок: лимит по количеству сделок в день/неделю
  • Фильтры времени: разрешённые или запрещённые периоды торговли, авто-выход перед выходными
  • Фильтр новостей: блокировка сигналов во время важных макроэкономических новостей
  • Уведомления: уведомления о сделках по Email, мобильному приложению или Telegram (в разработке)
  • Скриншоты: автоматические снимки сделок (в разработке)

Ознакомьтесь со скриншотами и руководством пользователя, чтобы узнать больше. Если у вас есть вопросы или отзывы, смело обращайтесь ко мне в любое время, я буду рад помочь!

Системные требования

  • Windows 10 или новее

  • Windows Server 2016 и новее (рекомендуется для полной поддержки WebView2). Windows Server 2012 R2 может запускать приложение, но интерфейс может отображаться некорректно

  • Microsoft Edge WebView2 Runtime (требуется последняя версия)

Отзывы 15
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

