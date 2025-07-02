Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех.

Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5.

Поддерживаются как публичные, так и приватные каналы Telegram, вы можете подключать несколько поставщиков сигналов к одному или нескольким счётам в MetaTrader. Программа оптимизирована для скорости, надёжности и полного контроля над каждой сделкой.

Интерфейс сообщает о статусе через чистый дашборд, интерактивные графики и удобную навигацию. Вы можете управлять несколькими сигнальными аккаунтами, тонко настраивать параметры для каждого провайдера и отслеживать все действия в реальном времени.

Требования

Из-за ограничений MQL, EA требует стационарное приложение на ПК для общения с Telegram.

Инсталляционный файл представлен в официальном гайде по установке.

Ключевые функции

Мультипровайдер: копирование сигналов из нескольких Telegram-каналов на несколько MT5-счётов

копирование сигналов из нескольких Telegram-каналов на несколько MT5-счётов Расширенное распознавание: настраиваемое по ключевым словам, паттернам и меткам

настраиваемое по ключевым словам, паттернам и меткам Контроль для каждого провайдера: включайте/отключайте типы сделок, модификации, отмены

включайте/отключайте типы сделок, модификации, отмены Гибкое управление риском: фиксированные лоты, фиксированная сумма, % от баланса/эквити, частичные закрытия позиций

фиксированные лоты, фиксированная сумма, % от баланса/эквити, частичные закрытия позиций Настраиваемый SL/TP: переопределяйте сигнальные уровни, задавайте ручные TP, поддержка нескольких уровней TP

переопределяйте сигнальные уровни, задавайте ручные TP, поддержка нескольких уровней TP Breakeven и трейлинг-стоп: логика срабатывания автоматически при достижении цены SL, TP или pips

логика срабатывания автоматически при достижении цены SL, TP или pips Защита от проп-фирм: добавление смещения входа для отличия от оригинального сигнала

добавление смещения входа для отличия от оригинального сигнала Защита equity: закрытие сделок и блокировка новых после достижения лимитов прибыли/убытка

закрытие сделок и блокировка новых после достижения лимитов прибыли/убытка Ограничение сделок: лимит по количеству сделок в день/неделю

лимит по количеству сделок в день/неделю Фильтры времени: разрешённые или запрещённые периоды торговли, авто-выход перед выходными

разрешённые или запрещённые периоды торговли, авто-выход перед выходными Фильтр новостей: блокировка сигналов во время важных макроэкономических новостей

блокировка сигналов во время важных макроэкономических новостей Уведомления: уведомления о сделках по Email, мобильному приложению или Telegram (в разработке)

уведомления о сделках по Email, мобильному приложению или Telegram (в разработке) Скриншоты: автоматические снимки сделок (в разработке)

Ознакомьтесь со скриншотами и руководством пользователя, чтобы узнать больше. Если у вас есть вопросы или отзывы, смело обращайтесь ко мне в любое время, я буду рад помочь!