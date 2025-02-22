Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

4.8
***Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни Фибоначчи, что помогает точно определять откаты и потенциальные разворотные точки. Сигналы и оповещения в реальном времени гарантируют, что вы не упустите важные возможности, когда цена входит в ключевые зоны или когда внутри них формируется сигнал разворота. Кроме того, система работает одновременно как индикатор и как сигнальная система (2-в-1), объединяя анализ зон со входами в реальном времени в одном инструменте. Индикатор можно полностью настроить в соответствии с любым стилем торговли.***

---------------------------------------------------

🎁 БЕСПЛАТНО! FABLE Pro Suite — универсальный набор инструментов для трейдеров, использующих Smart Money Concepts

При покупке этого индикатора вы получите FABLE Pro Suite абсолютно бесплатно!

  • Незаменимый инструмент для каждого трейдера, работающего по системе SMC

  • Разработан эксклюзивно для сторонников SMC FABLE

  • Помогает проводить более точный анализ и принимать решения эффективно

  • Мгновенная загрузка после покупки — без ожидания!

---------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

---------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

    Ключевая ценность системы

    Читайте рыночную структуру ясно и системно.
    Система автоматически определяет Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) с чётким разделением Internal и External структуры, что позволяет понимать истинное направление рынка без путаницы.

    Определяйте ключевые зоны быстрее других
    Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) и Volumized Order Blocks (VOB) генерируются автоматически, выделяя области с высокой вероятностью разворота цены.

    Вся важная рыночная информация в одном месте
    Система объединяет все ключевые инструменты — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels и данные глобальных торговых сессий — предоставляя полное и структурированное представление о рыночном поведении.

    Уверенность в каждом входе
    Сигналы разворота в реальном времени и мгновенные уведомления при входе цены в ключевые зоны помогают вам находить правильные торговые возможности в нужный момент.

    Прозрачное планирование стратегии и проверяемый бэктестинг
    Все зоны остаются видимыми в исторических данных, что позволяет проводить точный бэктестинг и разрабатывать стабильные, воспроизводимые торговые стратегии.

    Гибкость под любой стиль торговли, включая ваш уникальный подход
    Все сигналы, инструменты и элементы графика можно свободно настраивать в соответствии с вашим методом торговли, и они также плавно интегрируются с The FABLE Pro Suite.

    100% работа в реальном времени | Без перерисовки
    Все данные обновляются мгновенно с движением рынка, обеспечивая всегда актуальный анализ рыночных условий.

    ---------------------------------------------------

    Кроме того, Калькулятор Риска на Сделку автоматически рассчитывает размер лота! Больше никаких ручных вычислений — просто установите ваш Стоп-Лосс и процент риска, и система сама всё сделает автоматически. Нет необходимости указывать, является ли это BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP или SELL LIMIT. ***

    ---------------------------------------------------

    *** Этот индикатор разработан так, чтобы быть одновременно гибким и мощным. Он может использоваться для торговли золотом, основными и второстепенными валютными парами, а также другими активами, помогая вам анализировать рынок и принимать уверенные торговые решения. ***

    ---------------------------------------------------

    SMC | Концепции умных денег (SMC) | Умные деньги | Сигналы SMC | Entry In The Zone | Зона | Инструмент сигналов разворота SMC | SMCFABLE | SMC для MT5 | Концепции умных денег для MT5 | Индикатор SMC на MT5 | Сигналы | Индикатор сигналов SMC | Индикатор сигналов SMC для MT5 | Рыночная структура | ICT | Анализ рыночной структуры | BOS, CHoCH | Ордер-блоки | Автоматическое определение BOS / CHoCH | mBOS, mCHoCH | Ордер-блоки (OB) | Зоны предложения и спроса (SD) | Разрывы справедливой стоимости (FVG) | Ликвидность | Зоны переоценки и недооценки (Premium / Discount) | Зоны интереса (POI) | Автоматические уровни Фибоначчи | Auto Fib Level | Обнаружение свежих зон | Мульти-таймфреймовый SMC | Анализ на нескольких таймфреймах | Анализ торговых сессий | Обзор сессий: Токио, Лондон, Нью-Йорк | Уровни поддержки и сопротивления | Равные максимумы и минимумы | PDH/PDL/PWH/PWL | Функция фиксации масштаба (Lock Scale) | Уведомления в реальном времени | Настраиваемая панель | FABLE | SMC FABLE

    ---------------------------------------------------

    Спасибо за ваш интерес и поддержку продуктов SMC FABLE.
    Свяжитесь с нами: если у вас есть вопросы или нужна поддержка, не стесняйтесь обращаться в личные сообщения.***

    ---------------------------------------------------

    Отзывы 6
    cesiek
    582
    cesiek 2025.11.23 12:57 
     

    So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

    lida19801
    348
    lida19801 2025.10.09 06:10 
     

    Good utility and more ever support from author is top notch.

    Gledistony Felix De Araujo
    236
    Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
     

    Great indicator, I recommend it!

    Фильтр:
    cesiek
    582
    cesiek 2025.11.23 12:57 
     

    So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

    Sirikorn Rungsang
    5089
    Ответ разработчика Sirikorn Rungsang 2025.11.23 15:26
    Dear cesiek , Thank you very much for supporting my product. I will continue to improve and enhance the program to make it even better. If you experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime.😊 Best regards Siri 🙏💙
    lida19801
    348
    lida19801 2025.10.09 06:10 
     

    Good utility and more ever support from author is top notch.

    Sirikorn Rungsang
    5089
    Ответ разработчика Sirikorn Rungsang 2025.10.16 09:49
    Dear [ lida19801], Thank you so much for supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance this indicator. If you encounter any issues while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards,
    Siri 🥰
    Gledistony Felix De Araujo
    236
    Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
     

    Great indicator, I recommend it!

    Sirikorn Rungsang
    5089
    Ответ разработчика Sirikorn Rungsang 2025.09.24 03:33
    Dear [ Gledistony Felix De Araujo ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. Best regards, Siri🥰
    diogougo31
    29
    diogougo31 2025.08.18 16:49 
     

    Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

    Sirikorn Rungsang
    5089
    Ответ разработчика Sirikorn Rungsang 2025.08.19 03:49
    Dear diogougo31, Thank you so much for your valuable support and review 🙏💙 We truly appreciate your feedback and are very happy to hear that you enjoy using it. If you have any further suggestions, please feel free to share them with us. We will continue to improve and develop it to make it even better.
    Best regards🙏
    bagats074
    449
    bagats074 2025.07.18 09:40 
     

    Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

    Sirikorn Rungsang
    5089
    Ответ разработчика Sirikorn Rungsang 2025.07.18 12:29
    Dear bagats074, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💙
    I will keep improving and developing it to make it even better.
    If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
    Fei Yang Jiang
    193
    Fei Yang Jiang 2025.07.06 12:15 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Sirikorn Rungsang
    5089
    Ответ разработчика Sirikorn Rungsang 2025.07.06 13:55
    Dear Fei Yang Jiang,
    Thank you so much for your valuable review 🙏💌
    I wish you great success in your trading and in everything you do.
    If you ever encounter any issues with the program in the future, Please don’t hesitate to reach out anytime — I’ll be more than happy to assist you.
    Ответ на отзыв