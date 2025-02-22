Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

***

***

---------------------------------------------------



🎁

При покупке этого индикатора вы получите FABLE Pro Suite абсолютно бесплатно!

Незаменимый инструмент для каждого трейдера, работающего по системе SMC

Разработан эксклюзивно для сторонников SMC FABLE

Помогает проводить более точный анализ и принимать решения эффективно

Мгновенная загрузка после покупки — без ожидания!

---------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



---------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo



Ключевая ценность системы

Читайте рыночную структуру ясно и системно.

Система автоматически определяет Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) с чётким разделением Internal и External структуры, что позволяет понимать истинное направление рынка без путаницы.

Определяйте ключевые зоны быстрее других

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) и Volumized Order Blocks (VOB) генерируются автоматически, выделяя области с высокой вероятностью разворота цены.

Вся важная рыночная информация в одном месте

Система объединяет все ключевые инструменты — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels и данные глобальных торговых сессий — предоставляя полное и структурированное представление о рыночном поведении.

Уверенность в каждом входе

Сигналы разворота в реальном времени и мгновенные уведомления при входе цены в ключевые зоны помогают вам находить правильные торговые возможности в нужный момент.

Прозрачное планирование стратегии и проверяемый бэктестинг

Все зоны остаются видимыми в исторических данных, что позволяет проводить точный бэктестинг и разрабатывать стабильные, воспроизводимые торговые стратегии.

Гибкость под любой стиль торговли, включая ваш уникальный подход

Все сигналы, инструменты и элементы графика можно свободно настраивать в соответствии с вашим методом торговли, и они также плавно интегрируются с The FABLE Pro Suite.

100% работа в реальном времени | Без перерисовки





Все данные обновляются мгновенно с движением рынка, обеспечивая всегда актуальный анализ рыночных условий.

---------------------------------------------------

Кроме того, Калькулятор Риска на Сделку автоматически рассчитывает размер лота! Больше никаких ручных вычислений — просто установите ваш Стоп-Лосс и процент риска, и система сама всё сделает автоматически. Нет необходимости указывать, является ли это BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP или SELL LIMIT. ***

---------------------------------------------------

*** Этот индикатор разработан так, чтобы быть одновременно гибким и мощным. Он может использоваться для торговли золотом, основными и второстепенными валютными парами, а также другими активами, помогая вам анализировать рынок и принимать уверенные торговые решения. ***

---------------------------------------------------

SMC | Концепции умных денег (SMC) | Умные деньги | Сигналы SMC | Entry In The Zone | Зона | Инструмент сигналов разворота SMC | SMCFABLE | SMC для MT5 | Концепции умных денег для MT5 | Индикатор SMC на MT5 | Сигналы | Индикатор сигналов SMC | Индикатор сигналов SMC для MT5 | Рыночная структура | ICT | Анализ рыночной структуры | BOS, CHoCH | Ордер-блоки | Автоматическое определение BOS / CHoCH | mBOS, mCHoCH | Ордер-блоки (OB) | Зоны предложения и спроса (SD) | Разрывы справедливой стоимости (FVG) | Ликвидность | Зоны переоценки и недооценки (Premium / Discount) | Зоны интереса (POI) | Автоматические уровни Фибоначчи | Auto Fib Level | Обнаружение свежих зон | Мульти-таймфреймовый SMC | Анализ на нескольких таймфреймах | Анализ торговых сессий | Обзор сессий: Токио, Лондон, Нью-Йорк | Уровни поддержки и сопротивления | Равные максимумы и минимумы | PDH/PDL/PWH/PWL | Функция фиксации масштаба (Lock Scale) | Уведомления в реальном времени | Настраиваемая панель | FABLE | SMC FABLE

---------------------------------------------------

Спасибо за ваш интерес и поддержку продуктов SMC FABLE.

Свяжитесь с нами: если у вас есть вопросы или нужна поддержка, не стесняйтесь обращаться в личные сообщения.***

---------------------------------------------------

