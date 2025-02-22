Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Незаменимый инструмент для каждого трейдера, работающего по системе SMC
Разработан эксклюзивно для сторонников SMC FABLE
Помогает проводить более точный анализ и принимать решения эффективно
Мгновенная загрузка после покупки — без ожидания!
The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic
📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo
Ключевая ценность системы
Читайте рыночную структуру ясно и системно.
Система автоматически определяет Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) с чётким разделением Internal и External структуры, что позволяет понимать истинное направление рынка без путаницы.
Определяйте ключевые зоны быстрее других
Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) и Volumized Order Blocks (VOB) генерируются автоматически, выделяя области с высокой вероятностью разворота цены.
Вся важная рыночная информация в одном месте
Система объединяет все ключевые инструменты — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels и данные глобальных торговых сессий — предоставляя полное и структурированное представление о рыночном поведении.
Уверенность в каждом входе
Сигналы разворота в реальном времени и мгновенные уведомления при входе цены в ключевые зоны помогают вам находить правильные торговые возможности в нужный момент.
Прозрачное планирование стратегии и проверяемый бэктестинг
Все зоны остаются видимыми в исторических данных, что позволяет проводить точный бэктестинг и разрабатывать стабильные, воспроизводимые торговые стратегии.
Гибкость под любой стиль торговли, включая ваш уникальный подход
Все сигналы, инструменты и элементы графика можно свободно настраивать в соответствии с вашим методом торговли, и они также плавно интегрируются с The FABLE Pro Suite.
Все данные обновляются мгновенно с движением рынка, обеспечивая всегда актуальный анализ рыночных условий.
Кроме того, Калькулятор Риска на Сделку автоматически рассчитывает размер лота! Больше никаких ручных вычислений — просто установите ваш Стоп-Лосс и процент риска, и система сама всё сделает автоматически. Нет необходимости указывать, является ли это BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP или SELL LIMIT. ***
*** Этот индикатор разработан так, чтобы быть одновременно гибким и мощным. Он может использоваться для торговли золотом, основными и второстепенными валютными парами, а также другими активами, помогая вам анализировать рынок и принимать уверенные торговые решения. ***
So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.